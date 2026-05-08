Vineri, Guvernul României a aprobat o majorare salarială pentru angajații producătorului național de gaze naturale, într-un moment de maximă expansiune pentru companie. Executivul a decis creșterea salariilor la Romgaz cu 6,5%, măsură aplicabilă începând cu data de 1 iunie 2026. Decizia generează un cost total estimat la 40,66 milioane de lei și este justificată strict de necesitatea reținerii forței de muncă pe o piață extrem de competitivă.

Contextul investițional și justificarea deciziei

Producătorul de gaze naturale se află într-un punct de inflexiune, având în derulare proiecte de anvergură care necesită expertiză tehnică solidă. „Compania derulează în 2026 cel mai mare program de investiţii din istoria societăţii, de aproximativ 5,6 miliarde de lei. Între proiectele derulate de SNGN Romgaz SA menţionăm Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut şi acordul de principiu cu Azomureş privind preluarea activităţii operaţionale a producătorului de îngrăşăminte chimice”, arată Guvernul într-un comunicat.

Iar această extindere masivă a operațiunilor nu este doar o simplă achiziție de active. Prin preluarea combinatului Azomureș, Romgaz este aproape de a realiza prima integrare industrială pe verticală făcută de o companie de stat din România. Practic, producătorul de gaze pune valoare adăugată direct peste resursele primare extrase, transformând gazul metan în îngrășăminte chimice, un model de business complex care necesită ingineri cu înaltă calificare.

„În acest context, nevoia de menţinere a stabilităţii şi motivării resursei umane este o condiţie esenţială pentru realizarea obiectivelor operaţionale şi investiţionale asumate de companie”, se precizează în documentul oficial de la Palatul Victoria.

Deficitul salarial față de media industriei

Așa cum a relatat vineri seară zf în analiza sa bazată pe datele guvernamentale, executivul a luat în calcul discrepanțele de remunerare din sectorul energetic românesc. Numai că cifrele arată o realitate surprinzătoare pentru angajații celui mai mare producător de gaze din România, comparativ cu restul pieței de profil.

„În ultimii cinci ani (2021, 2025), câştigurile salariale la nivelul Romgaz s-au situat în mod constant sub nivelul câştigurilor medii brute la nivel de ramură”, explică nota de fundamentare a memorandumului aprobat.

Ce impact are concret această decizie asupra bugetelor de operare ale companiei pe care o analizați în portofoliile dumneavoastră?

Suma de 40,66 milioane de lei va fi asimilată în structura de cheltuieli operaționale începând cu luna iunie 2026. Însă raportat la anvergura programului de investiții de 5,6 miliarde de lei, acest cost salarial suplimentar este o fracție marginală, absolut necesară pentru securizarea execuției proiectelor strategice. Fără o grilă de salarizare competitivă, migrația forței de muncă spre sectorul privat ar putea genera întârzieri cu un impact financiar mult mai sever.

Evoluția la Bursa de Valori București și contextul macro

Dincolo de politica de resurse umane, performanța financiară a producătorului rămâne un punct de atracție major pentru investitorii instituționali și de retail. Acțiunile societății au înregistrat un avans susținut, cu o creștere de 41,14% de la începutul anului curent.

Romgaz este listată la Bursa de Valori București sub simbolul SNG.

În prezent, capitalizarea de piață a companiei se ridică la 54,3 miliarde de lei. Indicele bursier BET continuă seria de creșteri de după căderea guvernului, având acțiunile Romgaz și Premier Energy în prim-planul tranzacțiilor recente.

Și dinamica macroeconomică joacă un rol necesar în ecuația costurilor de investiții ale companiei. Cursul valutar s-a oprit recent din vârtejul creșterilor record declanșate de criza politică internă, făcând un pas în spate spre nivelul de 5,266 lei/euro, pentru ca ulterior cotațiile oficiale să indice 5,2364 lei/euro.

Presiunile valutare și stabilitatea financiară

„În perioada următoare putem asista la variaţii ale cursului, probabil în ambele direcţii. Până când nu avem nişte răspunsuri clare privind stabilitatea politică şi financiară a României, tensiunile pot continua”, a explicat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.

Cum se reflectă această incertitudine în costul de finanțare al companiilor energetice românești?

Orice depreciere a monedei naționale în fața euro sau a dolarului (cotat la 4,4493 lei/USD) scumpește automat importurile de tehnologie necesare pentru extracția gazelor de mare adâncime. În schimb, bursa locală privește dincolo de zgomotul politic pe termen scurt, analiștii pieței de capital urmărind posibilitatea unor noi oferte publice.

„Dincolo de lichiditate, miza constă în transparenţă şi eficienţă pe termen lung”, a punctat Radu Cojoc, broker în cadrul Goldring, referindu-se la vânzările de pachete suplimentare de acțiuni la companiile de stat.

Statul român, prin Ministerul Energiei, controlează pachetul majoritar al Romgaz, deținând o pondere de 70% din capitalul social.