Guvernul a publicat vineri o analiză amplă privind situația financiară a companiilor de stat la nivelul anului 2024. Datele oficiale arată un contrast major între entitățile care generează profit brut și cele dependente de bugetul public, cu un accent pe costurile salariale disproporționate din sectorul subvenționat.

Structura sectorului de stat si paradoxul cheltuielilor salariale

Statul român deține în prezent 1.735 de companii, din care doar 1.421 sunt active, potrivit datelor transmise de Ministerul de Finanțe. Restul de 314 companii sunt inactive, aflându-se în faliment, insolvență, lichidare, dizolvare sau insolvabilitate. Analiza guvernamentală se concentrează pe 1.107 companii active care au raportat rezultate financiare complete pentru anul 2024. Acestea cumulau un număr mediu de 256.134 de angajați.

Cifrele ridică semne de întrebare asupra eficienței.

Din totalul analizat, 904 companii (reprezentând 82%) se autofinanțau, în timp ce un grup restrâns de 203 companii (18%) beneficia de subvenții de la bugetul de stat. Iar aici apare dezechilibrul major. Conform raportului oficial: „Deși ponderea lor numerică este redusă, cheltuielile cu personalul ale companiilor subvenționate sunt aproape la fel de mari ca toate cheltuielile de personal ale celor 904 de companii care se autofinanțează”.

Companiile cu pierderi majore si entitatile fara activitate economica

Un segment critic al analizei vizează companiile care raportează pierderi financiare. În rândul celor nesubvenționate, 223 de entități au înregistrat pierderi, având cheltuieli de personal cumulate de aproximativ 1,1 miliarde lei. În schimb, un număr de doar 43 de companii subvenționate care au raportat pierderi în 2024 însumează cheltuieli cu personalul de 5,4 miliarde lei.

Cum se reflectă această alocare de capital în eficiența operațională a portofoliului de stat pe care dumneavoastră, ca mediul de business, îl susțineți indirect prin taxe?

Într-o analiză publicată recent de Hotnews pe baza datelor furnizate de Executiv, se arată că aceste 43 de companii reprezintă 17% din cheltuielile totale de personal în întregul sector al companiilor de stat și 37% din totalul cheltuielilor de personal al companiilor subvenționate.

Printre cele șapte companii de stat cu pierderi financiare semnificative, depășind 100 milioane de lei în 2024, se numără CFR, Electrocentrale Craiova și Metrorex. Raportul notează: „Aceste pierderi financiare semnificative pot semnala disfuncționalități structurale, deficiențe de management, dependență de subvenții sau ineficiență economică.”

Mai mult, documentul identifică 16 companii care au înregistrat cheltuieli fără a raporta niciun venit. Cele mai mari cheltuieli din această categorie au fost raportate la PARC IND Vâlcea (peste 358.000 de lei), Parc Industrial Vrancea (340.000 de lei), Uzina Energie Solară Timișoara (145.000 de lei) și Uzina Energetică Timișoara (120.000 de lei).

Guvernul susține că: „Nicio companie din această listă nu a declarat venituri sau subvenții în anul 2024, dar a înregistrat cheltuieli. Acest lucru indică o posibilă inactivitate operațională cu păstrarea unor costuri fixe (salarii, chirii, mentenanță etc.), funcționare administrativă fără activitate economică reală, ceea ce poate semnala lipsă de obiective strategice sau o perioadă prelungită de tranziție, deficiențe de raportare sau lipsă de transparență, în contextul în care unele dintre aceste entități ar putea avea activitate, dar aceasta nu este raportată corespunzător”.

Polii de profitabilitate din sectorul energetic si de infrastructura

Dincolo de zonele neperformante, analiza guvernamentală evidențiază și nucleul rentabil al portofoliului de stat. „În ciuda disfuncționalităților identificate în multe zone ale sectorului public economic”, precizează documentul, „există companii de stat care se autofinanțează integral și înregistrează venituri semnificative, de ordinul miliardelor de lei, alături de profit brut. Aceste companii demonstrează o capacitate reală de a funcționa eficient pe piață și de a genera valoare economică fără a depinde de subvenții de la bugetul public”.

Guvernul a listat 11 companii de stat care nu au beneficiat de subvenții, au fost profitabile și au generat venituri de peste 1 miliard de lei în 2024. Primele trei poziții în topul companiilor profitabile cu cele mai mari venituri sunt ocupate de Hidroelectrica, Romgaz și Transelectrica.

Privind strict prin prisma profitului brut înregistrat (indicator de bază pentru calculul impozitului pe profit virat la bugetul de stat), raportul menționează 15 companii nesubvenționate care au depășit pragul de 100 milioane lei profit brut în 2024. Cele mai profitabile cinci companii din această categorie au fost Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Transelectrica și Transgaz.

Însă acuratețea acestor agregate macroeconomice rămâne dependentă de calitatea raportărilor individuale. Autorii raportului reclamă faptul că fiecare bază de date cuprinde informații diferite, apărând neconcordanțe la unele cifre și indicatori, o problemă sistemică identificată anterior și în cazul instituțiilor publice.