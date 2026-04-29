Piața de capital din România a înregistrat o creștere spectaculoasă a numărului de participanți. La finalul primului trimestru din 2026, nu mai puțin de 306.264 de investitori erau activi la Bursa de Valori București, marcând un avans de 24,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, când erau înregistrați 245.934 de investitori.

Cine sunt noii investitori de la BVB

Dinamica este susținută și pe termen scurt, cu o creștere de 7,24% față de finalul anului 2025. O componentă semnificativă a acestui univers investițional este formată din deținătorii de titluri de stat. Mai exact, circa 20% dintre toți investitorii, adică 62.266 de persoane, dețin exclusiv titluri de stat Fidelis, emise de Ministerul Finanțelor, un indicator clar al apetitului pentru instrumente considerate cu risc redus.

Cea mai numeroasă categorie rămâne, de departe, cea a investitorilor compensabili integral. Aceștia, cu portofolii sub plafonul de 20.000 de euro, au ajuns la 207.729 de persoane, înregistrând o creștere de 8,44% față de trimestrul anterior. În același timp, investitorii cu portofolii peste acest prag au totalizat 97.077, în urcare cu 4,80%, iar cei necompensabili au numărat 1.458, cu 5,27% mai mulți.

Portofolii în creștere, dar valoarea medie scade

Valoarea totală a portofoliilor a urcat la 466,8 miliarde de lei (în creștere cu 5,47% față de trimestrul anterior), o sumă compusă din 463,6 miliarde de lei în instrumente financiare și 3,2 miliarde de lei în fonduri bănești. Potrivit comunicatului trimestrial al Fondului de Compensare a Investitorilor, analizat de zf, se observă un fenomen interesant. Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a scăzut ușor, cu 2,35%, ajungând la 3.991 de euro.

Dar ce înseamnă, mai exact, această dinamică pentru investitorul de rând? Explicația este simplă: ritmul de creștere al numărului de investitori a depășit ritmul de creștere al valorii portofoliilor. Până la urmă, este un semn că mulți nou-veniți pe piață testează apele cu sume mai mici, ceea ce diluează media generală, chiar dacă valoarea totală a activelor este în creștere.

O imagine cu nuanțe și un avertisment

E drept că cifrele brute arată un interes masiv pentru piața de capital locală. Si totuși, dincolo de entuziasmul cifrelor, există o nuanță tehnică importantă. Datele sunt raportate de participanții la Fond și nu iau în calcul situația în care un investitor apelează la mai mulți intermediari simultan.

O realitate importantă.

Asta înseamnă că numărul real de investitori unici ar putea fi, de fapt, mai mic decât cel raportat. În ceea ce privește mecanismul de protecție, resursele financiare ale Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI) se ridicau la 32,54 milioane de lei, sumă plasată integral în obligațiuni de stat de tip benchmark.

Iar investiția compensabilă totală a ajuns la 14,1 miliarde de lei la finalul lunii martie. Aceasta reprezintă o creștere de 5,13% față de trimestrul anterior și constituie 3,03% din totalul portofoliului de la BVB.