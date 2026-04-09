Prețul petrolului a coborât sub pragul psihologic de 100 de dolari barilul, iar bursele americane au revenit pe plus după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că negociază un acord de pace cu Libanul. În același timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că mai multe țări fac eforturi pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, un punct important pentru comerțul global.

Reacția imediată a piețelor

Spre finalul ședinței de tranzacționare, indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu aproximativ 300 de puncte, echivalentul unei creșteri de 0,6%. Și indicii S&P 500 și Nasdaq au înregistrat aprecieri similare, de circa 0,6%. Pe piața materiilor prime, cotațiile futures pentru petrolul Brent, deși încă pe plus pentru ziua respectivă, au revenit la 96 de dolari pe baril, în timp ce petrolul West Texas Intermediate (WTI) se tranzacționa la 98 de dolari pe baril.

Aceste mișcări vin după o zi tensionată, în care petrolul se apropiase din nou de 100 de dolari, iar acțiunile stagnau. Motivul? Iranul menținea controlul asupra Strâmtorii Hormuz, iar un oficial iranian acuza SUA de încălcarea unor elemente ale acordului de încetare a focului.

Un armistițiu sub semnul întrebării

Dar optimismul este fragil, ca să fim sinceri. Semnalele încurajatoare privind armistițiul au apărut după un val de proteste internaționale cauzat de loviturile israeliene asupra Beirutului și a altor centre populate din Liban. Aceste atacuri au provocat peste 200 de morți în primele 24 de ore de la intrarea în vigoare a încetării focului, alimentând temerile că acordul s-ar putea prăbuși aproape imediat.

Netanyahu a condiționat orice dialog de două aspecte clare: dezarmarea Hezbollah și intrarea Libanului într-o relație de pace cu Israelul. E drept că nu a făcut nicio promisiune de a suspenda atacurile în curs de desfășurare. V-ați gândit vreodată cum arată o negociere de pace sub bombardament?

Teheranul amenință, dar negociază

Iar reacția Teheranului nu s-a lăsat așteptată. Iranul a amenințat că va închide din nou Strâmtoarea Hormuz dacă loviturile israeliene continuă. Oficialul iranian Pezeshkian a declarat că „orice proces diplomatic este inutil atâta timp cât bombele continuă să cadă peste Liban.”

Numai că lucrurile stau puțin diferit la nivel diplomatic. Ministrul adjunct de externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a indicat că Islamabadul a făcut presiuni asupra Teheranului pentru a se abține de la un răspuns mai dur. Acesta a argumentat că detensionarea situației servește obiectivului unui acord mai larg. Între timp, discuțiile dintre SUA și Iran (programate să înceapă în Islamabad, Pakistan) au fost puse sub semnul întrebării de președintele iranian, care a cerut oprirea atacurilor israeliene din Liban ca o condiție prealabilă.

Blocaj major în Strâmtoarea Hormuz

Armistițiul a fost mediat de Pakistan și anunțat marți seara de președintele Donald Trump, provocând inițial o scădere bruscă a prețului petrolului. Conflictul a început pe 28 februarie, când SUA și Israelul au atacat Iranul, iar Teheranul a ripostat vizând nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz, o rută cheie care gestionează aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Perturbarea a fost descrisă drept cel mai mare șoc global de aprovizionare cu petrol din istorie. Analiștii estimează un deficit de aproximativ nouă milioane de barili pe zi, chiar și după eliberarea stocurilor de urgență și redirecționarea prin conducte.

Situația e critică.

Aproximativ 1.400 de nave încă așteaptă în Golf. În primele 24 de ore de la intrarea în vigoare a armistițiului, doar 11 nave au reușit să treacă prin strâmtoare – o fracțiune ce reprezintă sub zece la sută din traficul normal.