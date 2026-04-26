Piețele bursiere intră într-o săptămână scurtată de o sărbătoare publică, dar plină de incertitudine, după ce săptămâna trecută indicele BSE Sensex a picat cu 1.829,33 de puncte, adică 2,33%, iar NSE Nifty a scăzut cu 455,6 puncte, sau 1,87%. Principalii factori de risc rămân situația geopolitică din Asia de Vest, prețul petrolului și sezonul rezultatelor financiare trimestriale.

Volatilitate și știri la ordinea zilei

Analiștii se așteaptă ca piețele să fie conduse în continuare de fluxul de știri, ceea ce înseamnă volatilitate ridicată. Negocierile dintre SUA și Iran, împreună cu evoluția prețului la țiței, sunt în centrul atenției. E drept că o stabilizare ar putea calma spiritele, însă orice problemă nouă poate duce la vânzări masive. Potrivit lui Ponmudi R, CEO la Enrich Money, o firmă de tranzacționare online, lucrurile sunt destul de clare.

„Privind în perspectivă, se așteaptă ca piețele să rămână puternic influențate de știri și volatile, cu un accent deosebit pe evoluțiile negocierilor dintre SUA și Iran, tendințele prețurilor la țiței și indiciile globale mai largi. Stabilitatea sau o scădere a prețurilor petrolului ar putea contribui la atenuarea preocupărilor macroeconomice și la susținerea sentimentului de risc, în timp ce orice escaladare sau întrerupere prelungită în Strâmtoarea Ormuz poate declanșa o nouă volatilitate și lichidări de profit”, a declarat acesta.

Petrolul, variabila critică

Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz au menținut prețurile țițeiului la cote ridicate, alimentând temerile legate de inflație. Până la urmă, cum se traduce asta pentru economie? Simplu: costuri mai mari pentru toată lumea. Hariprasad K, analist de cercetare și fondator al Livelong Wealth, subliniază că incertitudinea adaugă o primă de risc semnificativă pe piețele globale.

„Escaladarea continuă în Asia de Vest, în special în jurul Strâmtorii Ormuz, și eșecul negocierilor dintre SUA și Iran au introdus o primă de risc semnificativă pe piețele globale. Această incertitudine se reflectă direct în prețurile țițeiului, cu Brentul oscilând în jurul valorii de 107 dolari pe baril”, explică analistul. Impactul este resimțit puternic în economiile dependente de importuri, deoarece „prețurile ridicate ale petrolului nu numai că pun presiune pe inflație și pe monedă, dar afectează și profitabilitatea companiilor din diverse sectoare.”

Decizia Fed și datele macroeconomice

Dincolo de geopolitică, investitorii vor urmări cu atenție și deciziile băncilor centrale. Decizia Rezervei Federale a SUA privind rata dobânzii este un eveniment cheie al săptămânii. Iar calendarul economic este destul de aglomerat, cu date importante venind atât din plan intern, cât și de peste ocean.

Santosh Meena, șeful departamentului de cercetare la Swastika Investmart Ltd, oferă o perspectivă clară: „Pe plan intern, datele privind Producția Industrială (IIP) pentru martie 2026 vor fi publicate pe 28 aprilie, în timp ce rezervele valutare vor fi anunțate pe 1 mai. La nivel global, decizia de politică monetară a Rezervei Federale a SUA pe 29 aprilie, împreună cu estimarea preliminară a PIB-ului SUA pentru T1 și indicele ISM Manufacturing PMI (un indicator cheie al sănătății economice), vor da tonul.”

Dar cel mai mare factor de risc rămâne situația din Asia de Vest.

Sezonul rezultatelor financiare în plină desfășurare

Companiile mari își publică rezultatele financiare, iar cifrele pot influența puternic acțiunile individuale. De exemplu, Reliance Industries Limited a raportat vineri o scădere de 12,5% a profitului net în trimestrul încheiat în martie, pe fondul crizei energetice globale. Săptămâna aceasta sunt așteptate rezultate de la giganți precum UltraTech Cement și Coal India pe 27 aprilie, Maruti Suzuki pe 28 aprilie, Bajaj Finance și Adani Power pe 29 aprilie, urmate de Hindustan Unilever, Adani Ports și Adani Enterprises.

Incertitudinea este cuvântul de ordine. Ajit Mishra, SVP Cercetare la Religare Broking Ltd, a concluzionat sec: „Evoluțiile globale au continuat să domine direcția pieței, incertitudinea continuă legată de criza din Asia de Vest și îngrijorările privind întreruperile de aprovizionare menținând prețurile țițeiului la un nivel ridicat.”