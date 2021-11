Cum poti sa iti infiintezi o firma fara stres si fara bataie de cap?

Te-ai decis ca este momentul sa pornesti intr-o noua aventura si sa iti deschizi propria afacere? Ei bine, desi la inceput acest drum pare unul foarte antrenant, odata ce afli care sunt pasii care trebuie urmati pentru a-ti deschide afacerea incepi sa iti pierzi din elan. Iar acest lucru datorita faptului ca deschiderea unei firme poate sa insemne mult timp alocat, multa birocratie si suficient de multe drumuri la autoritatile care gestioneaza deschiderea de noi firme. Din fericire acum poti sa iti deschizi o afacere fara stres si fara bataie de cap prin serviciile de infiintari firme. Astfel de servicii sunt oferite de firmele profesioniste din acest domeniu de activitate.

Ce presupun serviciile de infiintari firme?

Daca pana acum nu ai stiut ca poti sa apelezi la servicii profesionale pentru infiintarea unei firme, trebuie spus ca aceste servicii sunt la indemnana fiecarui viitor antreprenor. In cadrul acestor servicii vei putea beneficia de o multitudine de operatiuni si activitati derulate de personalul firmei care se ocupa cu deschiderea de noi entitati cu personalitate juridica pentru desfasurarea diferitelor activitati economice.

Printre serviciile de infiintari firme regasim consultanta pentru alegerea tipului de personalitate juridica pentru viitoarea firma, infiintarea firmei prin urmarea tuturor pasilor necesari in acest sens, rezervarea denumirii pentru viitoarea societate, intocmirea tuturor documentelor necesare a fi depuse la Registrul Comertului, redactarea actului constitutiv al firmei, redactarea contractului de comodat pentru viitorul sediu social al firmei, iar in final depunerea dosarului cu intreaga documentatie la Oficiul National al Registrului Comertului.

Odata ce apelezi la profesionistii in infiintarea unei firmei vei beneficia de asemenea si de alte servicii. Printre acestea amintim ridicarea documentelor care atesta inregistrarea firmei nou infiintate si inmanarea documentelor catre client, obtinerea registrului unic de control de la ANAF si achitarea taxei de publicare in Monitorul Oficial. Acestea sunt principalele servicii oferite de firmele care presteaza astfel de servicii pentru deschiderea unei afaceri. Insa pe langa acestea poti beneficia inclusiv de servicii precum realizarea stampilei, deschiderea si inchiderea punctelor de lucru, suspendarea ori reluarea activitatii firmei, dar si servicii pentru gazduirea sediului social al firmei.

Apeleaza la servicii pentru infiintare firme

In momentul in care ai luat hotararea de a incepe un business este recomandat sa lasi intreaga procedura de infiintare a noii societati in seama la o firma de contabilitate specializate in acest domeniu de activitate. O astfel de alegere inseamna rapiditate in obtinerea documentelor care sa permita inceperea activitatii. In acelasi timp vei scapa de stresul si de oboseala generate de completarea dosarului necesar pentru acest demers de infiintare a unei noi firme.