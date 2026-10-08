Numărul firmelor cu active de peste 4 milioane de euro care au intrat în insolvență a ajuns la 41 în primele nouă luni din 2026, față de 17 în aceeași perioadă din 2025. Creșterea de 2,4 ori este cea mai accentuată dintre categoriile de companii analizate de CITR.

La nivel național, peste 5.250 de companii au intrat în procedură, cu 11,7% mai multe decât în perioada similară a anului trecut, potrivit analizei CITR bazate pe estimările ONRC, relatată de ZF.ro. Este cel mai ridicat nivel pentru primele nouă luni din 2018 încoace.

Pentru firmele cu active de peste 1 milion de euro, numărul cazurilor a urcat de la 86 la 142. Avansul acestei categorii a fost de 65%.

„Totalul insolvențelor crește moderat, dar numărul companiilor cu active de peste 4 milioane de euro intrate în procedură este mai mult decât dublu, iar aici se schimbă natura riscului. O companie mare este, de fapt, finanțată de furnizorii ei, iar când aceasta se oprește din plată, dificultățile se transmit în lanț”, spune Paul-Dieter Cîrlănaru, director general al CITR.

El semnalează și reducerea marjelor, adică a câștigului rămas din venituri, concomitent cu o îndatorare mai mare. Restanțele către furnizori sunt concentrate în firmele subcapitalizate, care au capitaluri proprii insuficiente.

Agricultura și construcțiile acumulează cele mai multe cazuri suplimentare

În comparația dintre primele nouă luni din 2026 și perioada similară din 2025, analiza CITR indică peste 190 de cazuri suplimentare în agricultură și construcții. Evoluțiile pe sectoare sunt diferite:

Agricultura a înregistrat 94 de cazuri suplimentare, numărul procedurilor crescând cu 52,5%.

Construcțiile au adăugat 97 de cazuri, cu o creștere de peste 10%. Numărul companiilor intrate în insolvență a depășit 1.000 în primele trei trimestre.

Comerțul a avut cu aproximativ 5% mai puține proceduri.

Industria prelucrătoare a înregistrat o scădere de aproximativ 6%.

Potrivit CITR, agricultura a devenit al doilea cel mai puțin profitabil sector al economiei. Deteriorarea se vede și în rata creditelor neperformante, adică a împrumuturilor cu probleme de rambursare: aceasta a urcat de la 2,7% în octombrie 2024 la 9,8% în martie 2026.

Nord-Estul înregistrează cea mai rapidă creștere regională

În primele nouă luni din 2026, numărul insolvențelor din Nord-Est a crescut cu 21,8% față de perioada similară din 2025. La nivel de județ, analiza consemnează următoarele creșteri ridicate, atât în această regiune, cât și în restul țării:

Vaslui: numărul procedurilor s-a dublat.

Bacău: creștere de 48,5%.

Suceava: creștere de 42,1%.

Bistrița-Năsăud: creștere de 77,6%.

Vrancea: creștere de 69%.

Arad: creștere de 41,2%.

Brașov: creștere de 37,8%.

Hunedoara: creștere de 30,8%.

Nord-Vestul este singura regiune în care insolvențele s-au redus. Scăderea de 5,7% vine pe fondul diminuării numărului de cazuri din județele Cluj, Bihor și Sălaj.

Bucureștiul rămâne principalul centru al insolvențelor, cu peste 860 de cazuri în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.