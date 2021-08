Dacă ești un artizan român, eArtizanal Marketplace e o soluție să iți vinzi produsele

Cunoaștem cu toții faptul că începuturile într-ale antreprenoriatului, atunci când mirajul de a vrea să devii propriul tău șef te cuprinde, se lasă de cele mai multe ori cu multe nopți nedormite și cu noi și noi planuri despre cum să devii cunoscut pe nișa ta, ce abordări de marketing să folosești și cum să intri în acea piață din care start-up-ul tău face parte.

Cu acest gând intră pe piața artizanatului din România și eArtizanal Marketplace, un start-up dedicat start-up-urilor sau afacerilor cu vechime din domeniul artizanatului, startup care prin misiunea sa dorește să promoveze produse “și altfel”, respectiv produse concepute în loturi mici, calitative, venite ca o alternativă la produsele de volum, de larg consum, comerciale.

Deținută de un antreprenor român, artizan la rândul lui, platforma eArtizanal Marketplace își propune să devină cel mai important jucător pe piața online de artizanat din România.

Andrei Bolocan, owner la eArtizanal Marketplace, a început drumul antreprenoriatului cu start-up-ul ClaroCafe, un magazin online de cafea de specialitate proaspăt prăjită într-o prăjitorie artizanală, unde cafeaua este prăjită și livrată în loturi mici, în urma comenzilor plasate online pe website.

“Începând cu anul 2016, de când am lansat ClaroCafe, una dintre primele prăjitorii artizanale de cafea de specialitate proaspăt-prăjită din țară, am realizat cât de frumoasă este această lume a artizanatului, o lume în care calitatea primează, o lume în care clienții sunt fericiți și mulțumiți. Am constatat preocuparea tot mai acerbă a oamenilor și orientarea tot mai mare către produse “și altfel”, către produse mult mai calitative, concepute special în ideea de a pătrunde pe piață pentru acei clienți care vor o alternativă pentru produsele de volum. Fiind noi înșine artizani în domeniul cafelei de specialitate, am ales să dezvoltăm o platformă nouă, platformă care își propune să aducă în același loc producătorii români de produse artizanale și consumatorii care vor altfel de produse”, a menționat Andrei Bolocan.

eArtizanal.ro este o soluție de e-commerce, creată de agentia de marketing full-service Marketerio, care le pune la dispoziție producătorilor români de produse artizanale un spațiu virtual unde își pot afișa produsele și gestiona comenzile. Listarea în platformă este gratuită, nu există taxă de înscriere și nici abonament lunar.

Platforma este intuitivă, foarte simplu de folosit, foarte simplu se efectuează înscrierea, urcarea de produse pe platformă și mai apoi gestionarea comenzilor online. Pentru a face parte din platformă nu este necesar să plătești nicio taxă de înscriere, ori abonament lunar.

Platforma a fost creată pentru a fi la îndemâna clienților care își doresc să consume produse calitative. A fost gândită pentru a avea o interfață care să creeze clientului o experiență cât mai plăcută în timpul vizitei și pentru a se putea plasa comenzi rapid, din câteva atingeri de mouse.

Pașii spre înregistrare sunt foarte simpli, trebuie să ai o firmă activă, să trimiți cererea de înregistrare în eArtizanal Marketplace, iar mai apoi, după semnarea contractului de colaborare îți listezi pe platformă propriile produse artizanale și îți gestionezi comenzile primite.

Listarea produselor și gestionarea comenzilor se face foarte simplu, fiecare partener având la dispoziție ghiduri detaliate ce conțin procedurile cap-coadă pentru aceste demersuri, astfel încât nu este nevoie de cunoștințe tehnice.

eArtizanal Marketplace reprezintă o oportunitate foarte bună de creștere pentru afacerile mici și o oportunitate de a aduce pe aceeași platformă majoritatea artizanilor români, pentru un public în continuă creștere, care preferă calitate și produse “și altfel”. Oferta prezentă este deja bogată: cunoscute brand-uri de bere artizanală, produse cosmetice, cidru, sucuri artizanale, produse de băcănie sunt deja prezente pe platformă.

Platforma permite partenerilor să-și stabilească individual prețurile produselor vândute, tariful pentru expedierea coletelor, condițiile comerciale, politicile de retur și aceștia au în orice moment controlul deplin asupra produselor vândute și informațiilor afișate despre produsele vândute.