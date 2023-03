Greșeli legate de bani pe care le fac chiar și oamenii bogați

În viaţa fiecărui om, dragostea industriei financiare pare un jargon iar schimbările constante de reguli din partea politicienilor nu ajută, dar când ești ocupat să câștigi bani, este ușor ca grija pentru ei să alunece pe lista de priorități.

Cu toate acestea, este mai probabil ca cea mai mare barieră să se ascundă în capul nostru. Relația noastră emoțională cu banii poate face sau nu succesul nostru financiar.

A câștiga mulți bani sau a te naște într-o familie bogată nu te face automat bun cu banii

Stăpânirea acestei relații emoționale este lecția cheie din cartea în curs de apariție, What They Don’t Teach You About Money (Ce nu te învață despre bani), concepută pentru a-i pune pe drumul spre succes pe cei care simt că știu puține despre finanțe.

Anumite lucruri contează foarte mult – inclusiv dezvoltarea unei mentalități pe termen lung, ajutându-vă copiii să învețe obiceiuri financiare mai bune și certându-vă mai puțin cu partenerul dvs. în legătură cu banii.

Asocierile cu banii pe care ni le formăm în copilărie rămân o influență puternică pe tot parcursul vieții noastre, ghidându-ne cheltuielile, economiile și atitudinea față de risc în moduri de care poate nici nu ne dăm seama. Părinții noștri au cea mai mare influență, dar nivelurile de cunoștințe financiare variază drastic, iar familiile sunt adesea foarte secretoase în ceea ce privește banii.

Studiile academice au constatat că relația noastră emoțională cu banii este în mare parte stabilită până la vârsta de șapte ani. Nu șaptesprezece ani – șapte ani!

Un studiu realizat în 2013 de Universitatea Cambridge și de Money Advice Service din Marea Britanie a constatat că obiceiurile financiare cheie, cum ar fi economisirea banilor și capacitatea de a planifica în avans, se formează în copilăria timpurie și au o influență de durată.

Dezvoltarea timpurie a percepției că banii sunt o resursă limitată poate fi foarte valoroasă. Cu toate acestea, aversiunea multor adulți față de abordarea numerelor (și, prin extensie, față de chestiunile legate de bani) datează din amintirile dureroase ale lecțiilor de matematică din școală.

Persoanele care se consideră „rele” cu banii cred adesea că a câștiga mai mult va fi răspunsul la toate problemele lor. S-ar putea să ajute, dar nu va rezolva problemele de fond. Acest lucru ajută la explicarea motivului pentru care atât de mulți câștigători la loto sfârșesc prin a fi falimentari și a numărului surprinzător de oameni pe care i-am întâlnit care câștigă salarii cu șase cifre, dar au datorii uriașe la cardurile de credit și nu au pensie.

Pentru a obține o măsură a mentalității lor financiare, pun fiecărui invitat care apare la podcastul Money Clinic al FT’s Money Clinic următoarea întrebare: „Care este cea mai veche amintire legată de bani?”

Fostul fotbalist Sol Campbell își amintește că, în copilărie, răsfoia paginile de imobiliare din ziarul său local.

Sol Campbell, legenda fotbalului devenită investitor imobiliar, a crescut în estul Londrei, fiind cel mai mic dintre cei 12 frați ai săi. Mi-a spus că prima sa amintire legată de bani a fost aceea de a răsfoi paginile de imobiliare din ziarul local pentru a vedea cât costă casele, în timp ce visa să aibă luxul propriului dormitor.

Mai recent, Brooke, o ascultătoare a podcastului, mi-a povestit cum, pe când era tânără în SUA, emoția vânătorii de chilipiruri de Black Friday cu mama ei a contribuit la sădirea semințelor unei dependențe dăunătoare de cumpărături.

În ceea ce mă privește, îmi amintesc foarte bine cum mă furișam noaptea, când eram copil mic, pentru a-i vedea pe părinții mei cum își gestionau împreună finanțele în jurul mesei din bucătărie. Banii erau puțini când eram mic, dar știind că mama și tata își făceau bugetul cu grijă, mă făcea să mă simt în siguranță. Faptul că mama mea, care a încetat să lucreze pentru a avea grijă de mine și de fratele meu, avea un cuvânt egal de spus în ceea ce privește modul în care era împărțit salariul tatei, a avut, de asemenea, un mare impact.

În cartea mea, am inventat diferite „personalități financiare” pentru a-i ajuta pe oameni să exploreze ce îi determină să aibă obiceiuri financiare și cum modelele înrădăcinate de comportament ne pot împiedica să facem față.

La fel ca mine, ai putea fi un Goblin (un acumulator de bani cu aversiune la risc) pentru care inflația a fost un semnal de alarmă. Bănuiesc că unii cititori FT ar putea fi sclavii foii de calcul obsedați de bani – dar îți controlezi banii sau banii te controlează?

Cine deține aurul face regulile

Este, de asemenea, posibil să fiți un struț. Unii oameni neglijează gestionarea banilor din cauza fricii sau a anxietății, dar, din experiența mea, este adesea o lipsă de timp. Am acoperit odată povestea unui director financiar al unei companii cotate la bursă care a trebuit să demisioneze după ce a fost declarat în faliment de către HM Revenue & Customs – o soartă pe care ar fi evitat-o dacă ar fi deschis doar postul!

Anul trecut, în cadrul unei conferințe pe care am ținut-o în fața unei săli pline de contabile, una dintre ele mi-a mărturisit după aceea că a primit o factură fiscală după ce câștigurile sale au depășit pragul de 100.000 de lire sterline (punctul de la care indemnizația personală începe să fie recuperată).

Sacrificând mai mult din salariu în pensie, ar fi putut evita acest lucru, plătind mai puține taxe și investind mai mult pentru viitor. Mai rău, ea știa de fapt acest lucru, dar a fost pur și simplu prea ocupată pentru a pune în aplicare măsurile necesare.

Ne programăm ieșirile la sala de sport, la coafor și la dentist – așa că de ce nu și pentru a avea grijă de banii noștri?

Înțelegerea mai bună a ceea ce ne face să ne simțim bine din punct de vedere financiar este esențială nu numai pentru a face față „obiceiurilor proaste” și pentru a profita la maximum de banii noștri, ci și pentru a rezolva conflictele. După ce v-ați explorat propria atitudine față de bani, luați în considerare rolul pe care banii îl joacă în relațiile dumneavoastră cele mai apropiate.

Vicky Reynal, un psihoterapeut specializat în a ajuta persoanele care au probleme în a-și gestiona finanțele, spune că, de prea multe ori, nu banii sunt problema – ci ceea ce au ajuns să simbolizeze în viața noastră. „Banii sunt un simbol puternic și unul pe care oamenii îl folosesc adesea în mod inconștient pentru a acționa asupra problemelor emoționale”, spune ea.

Probleme precum cheltuirea excesivă sau aversiunea extremă față de risc ar putea părea la suprafață să aibă legătură cu banii, dar ea spune că ceea ce se exprimă cu adevărat sunt „dorințele și temerile noastre legate de securitate, putere, încredere, masculinitate, feminitate, control și dragoste”.

Explorarea acestui aspect ar putea ajuta la reducerea numărului de certuri pe care cuplurile le au în legătură cu banii.

În familiile înstărite, banii sunt adesea folosiți ca indicator al puterii. Se spune că „cine deține aurul face regulile” și, într-adevăr, este obișnuit ca banii să fie folosiți ca mijloc de a controla relațiile (inclusiv de dincolo de mormânt).

În mod intrigant, managerii de averi spun că experiența pandemiei Covid a sporit dorința cuplurilor de a comunica și de a se vedea ochi în ochi în ceea ce privește finanțele lor.

Emma Sterland, șefa departamentului de planificare financiară de la Evelyn Partners, spune,

„Adesea, o persoană este „liderul” finanțelor domestice, care poate fi domnul sau doamna”, spune Emma Sterland, șefa planificării financiare la Evelyn Partners, manager de avere. „Acum toată lumea poate fi pe un apel video, mai multe cupluri participă împreună la întâlnirile cu consilierii. Chiar dacă una dintre jumătățile cuplului este mai puțin implicată, cel puțin este prezentă.”

Capacitatea de a explora și de a planifica dorințele viitoare este esențială. Jason Butler, editorialistul FT și fost manager de avere, realizează un exercițiu de câștig neașteptat cu cuplurile cu care lucrează, provocându-le să discute ce ar face dacă ar intra pe neașteptate în posesia a 1.000 de lire sterline, apoi 10.000 de lire sterline, 50.000 de lire sterline și 100.000 de lire sterline pentru a stimula conversațiile.

„Odată ce treci de aproximativ o jumătate de milion, chiar le zboară creierul oamenilor”, spune el. Următorul pas? Utilizarea acestor obiective de ansamblu pentru a vă construi propriul plan financiar pe termen lung.

Lecțiile despre bani din cartea mea se adresează în principal tinerilor între 18 și 40 de ani care au moștenit de la părinții lor puține abilități de gestionare a banilor sau a numerarului.

Adevărul trist este că petrecem mai mult timp învățându-i pe copii cum să înoate decât să gestioneze banii.

În calitate de administrator al organizației caritabile Flic (Financial Literacy and Inclusion Campaign), susținută de FT, cred că oferirea unei educații financiare decente în școli și nu numai este cel puțin ceea ce putem face pentru a ne asigura că generațiile viitoare sunt echipate cu aceste abilități valoroase pentru viață.

S-ar putea crede că familiile bogate ar avea mai puține probleme – dar acestea pot fi extrem de secretoase în ceea ce privește banii.

Managerii de averi au un interes personal în a ajuta la educarea următoarei generații (la urma urmei, copiii clienților lor ar putea fi o sursă valoroasă de onorarii viitoare), așa că au ocazia să observe acest lucru de aproape.

Sterland spune că familiile înstărite tind spre două extreme – fie își țin copiii complet în întuneric în ceea ce privește banii, astfel încât aceștia se străduiesc să înțeleagă elementele de bază ca adulți, fie le dezvăluie prea multe prea devreme, ceea ce are un impact asupra aspirațiilor lor viitoare de viață (am numit anterior această stare de rău „kid-itis bogată”).

„Cea mai grea călătorie este pentru cei care nu au nicio expunere la decizii financiare de orice tip”, adaugă ea. De îndată ce ajung la 18 ani și li se oferă descoperiri de cont, carduri de credit și oferte de cumpărare acum plătește mai târziu, se poate produce un dezastru.

Părinții bogați în bani, dar fără timp, care spun „da” la orice dorință, cumpărând cu vinovăție tot felul de cadouri și răsfățuri pentru copiii lor, normalizează obiceiurile de cheltuieli nesănătoase.

Cele două fiice ale lui Sterland, în vârstă de 8 și 6 ani, fac treburi simple pentru a câștiga bani de buzunar, pe care pot să-i cheltuiască pe aproape orice doresc.

„În societatea noastră fără numerar, este interesant cât de mult mai mult durează deciziile dacă își cheltuiesc proprii bani, mai degrabă decât să aștepte ca cardul mămicii să fie atins”, spune ea.

Învățarea din propriile greșeli timpurii legate de bani poate fi o lecție puternică. La fel este și puterea de a spune „nu”. Cunoașterea diferenței dintre nevoi și dorințe este o abilitate de bază în elaborarea bugetului.

Dacă copilul dvs. este pasionat de jocuri, este posibil să vă fi legat propriul card de credit pentru a acoperi nevoia frecventă de achiziții în aplicații. Dar dacă ei doar fac clic și cheltuiesc, nu există percepția că acest lucru are un cost și nu se învață lecții despre valoarea banilor.

Învățarea de a stabili limite este un obicei care se va dezvolta și îi va ajuta să evite „stilul de viață târâtor” mai târziu în viață.

Butler întâlnește frecvent persoane de 20 și 30 de ani „care câștigă mult, dar cheltuiesc o avere” și nu reușesc să genereze un surplus care să fie economisit. „Dacă au fost crescuți într-un mediu în care se cheltuie liber, gândirea lor monetară nu se maturizează niciodată”, adaugă el.

Când gândurile se îndreaptă spre planificarea succesorală, părinții se frământă adesea cu privire la vârsta la care să facă „marea dezvăluire”, deoarece se tem că copiii lor adulți se vor comporta ca niște câștigători la loto.

Sterland sugerează utilizarea Junior Isas pentru a învăța treptat, de la o vârstă fragedă, elementele de bază ale investițiilor, dar observă cum unii părinți le evită, deoarece copiii obțin controlul total atunci când împlinesc 18 ani.

„Este foarte important ca intrarea în acești bani să nu fie un șoc”, spune ea. „Dacă nu aveți încredere în adolescentul dvs. pentru a gestiona zeci de mii într-o Jisa, cât de bine pregătiți vor fi pentru a moșteni sume mult mai mari?”

Economisesc 50 de lire sterline pe lună într-un Jisa de acțiuni și acțiuni pentru fiecare dintre nepoții mei gemeni în vârstă de 7 ani, și le-am spus recent acest lucru. Au fost fascinați, dar înțeleg că banii sunt blocați până la împlinirea vârstei de 18 ani și că mătușa Claer îi investește pentru a-i ajuta să crească.

Am început să vorbesc cu ei despre ce este o companie și despre cum investițiile lor într-un tracker de acțiuni globale le oferă expunere la nume mari de companii pe care le recunosc din viața de zi cu zi.

În plus, le-am stimulat în mod ascuns abilitățile de calcul, provocându-i să calculeze la cât se pot aduna toate cele cincizeci de lire sterline (păstrez lecția despre dobânda compusă pentru când vor fi mai mari).

Dacă familia dvs. este suficient de bogată pentru ca angajarea să fie opțională, insuflarea unei etici a muncii ar putea fi o mare provocare.

Filantropia este o soluție. Este remarcabil cât de multe persoane de succes intervievate în articolul My First Million din FT spun că vor dona sume semnificative în scopuri caritabile, mai degrabă decât să lase totul copiilor lor.

Butler a lucrat cu mulți proprietari de afaceri de familie care se străduiesc să nu crească „copii nepoți”.

„Cazul clasic este cel al unei mame și al unui tată care au construit o afacere de succes din nimic”, spune el. „Ei nu vor ca copiii lor să devină pur și simplu CEO. Ei trebuie să lucreze în fabrică, să învețe să respecte personalul și să ia decizii dificile.”

Procedând astfel, părinții nu au transmis doar banii, ci și valorile care stau la baza modului în care au creat acea bogăție în primul rând.

Înțelegerea fundamentelor emoționale pe care a fost construită propria noastră relație cu banii este cheia pentru a dezvolta obiceiuri mai bune și o moștenire de durată.

Dezacordurile legate de bani sunt un factor major în destrămările conjugale – și nimic nu vă poate afecta averea ca un divorț!

Domeniile comune de conflict includ modul în care să vă unificați finanțele ca un cuplu (și dacă ar trebui să o faceți); un partener câștigă mult mai mult decât celălalt; modul în care cuplurile abordează luarea deciziilor financiare și cum răspund la cererile financiare ale copiilor lor.

De asemenea, ar putea fi în joc norme culturale diferite. Pentru englezi, a vorbi despre bani este în general considerat tabu, dar alte culturi sunt mai deschise și adoptă o abordare colaborativă pentru a sprijini alți membri ai familiei.

Psihoterapeutul Vicky Reynal notează că este mai probabil ca oamenii să se simtă inconfortabil dacă echilibrul în propria relație este diferit de cel cu care au crescut, de exemplu în ceea ce privește veniturile.

Să-ți faci timp să vorbești este jumătate din bătălie, dar ea îndeamnă cuplurile să abordeze conversațiile despre bani cu dorința de a se înțelege unul pe celălalt.

„Nu este vorba doar de a vă descărca ceva de pe piept și de a vă plânge”, spune ea. „Este o oportunitate pentru tine de a te înțelege mai bine pe tine și pe partenerul tău, dar este, de asemenea, o oportunitate de a-ți ajuta partenerul să se înțeleagă și el mai bine. Dacă încerci doar să îl convingi pe celălalt că tu ai dreptate și el greșește, vei ajunge într-un impas.”

Claer Barrett este editorul pentru consumatori al Financial Times. Prima sa carte, What They Don’t Teach You About Money (Ce nu te învață despre bani): Seven Habits to Unlock Financial Independence (Șapte obiceiuri pentru a debloca independența financiară) este publicată de Penguin pe 16 martie și este disponibilă și ca carte audio. Claer va vorbi despre carte și va răspunde la întrebările cititorilor în cadrul unui eveniment online gratuit al FT, care va avea loc vineri, 21 aprilie, la prânz.

Sursa – www.ft.com