România se îndreaptă către o situație teribilă. Lucrurile din punct de vedere economic deja încep să se agraveze iar undeva în iarna acestui an perspectiva economică va lua o traiectorie negativă. Acest semnal de alarmă a fost tras de un cunoscut expert financiar.

În estimările sale, Adrian Negrescu a avertizat că o mare nenorocire va lovi toată România, şi ne așteaptă în perioada următoare din punct de vedere al perspectivelor economice. El a spus că, la cum se anunță vremurile, se așteaptă ca undeva în iarna acestui an lucrurile să o ia pe traiectorie negativă.

Astfel, „Deja se văd primele semnale. Producția industrială a României a scăzut cu 3 % în luna aprilie și probabil și în lunile următoare vor consemna o scădere a producției industriale. Avem o contribuție negativă a industriei la creșterea economică, aceea făcută din pix de INS în primul trimestru”, a comentat Negrescu.

Perspectivele economice sunt sumbre pentru România

Expertul financiar a susținut că deja lucrurile din punct de vedere economic se agravează.

Concret, „Avem 40.000 de companii care sunt în situație de risc în primele 4 luni din acest an cu 30% mai multe decât anul trecut. Se poate ajunge ca 150.000 de companii în acest an să pună lacătul pe ușă. Și asta înseamnă vreo 500.000 de oameni rămași fără locuri de muncă. În acest moment noi suntem în zona de staflație, adică economia, practic, e aproape de 0 din punct de vedere al creșterii economice și continuă aceste creșteri de prețuri de care ne spune și guvernatorul Băncii Naționale.

Acest lucru înseamnă staflație, este anticamera recesiunii – adică disponibilizări și închideri de firme. Din păcate, spre asta ne îndreptăm”, a spus Adrian Negrescu, analist financiar, la Antena 3.

Loviură uriașă pentru românii care au credite

Avertizarea expertului financiar vine pe fondul anunțului făcut de Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, privind creșterea dobânzii cheie. BNR a decis în şedinţa Consiliului de Administraţie să majoreze dobânda cheie cu un punct procentual, ceea ce se traduce printr-o lovitură dură pentru românii care au credite. Drept urmare, ratele vor creşte în următoarea perioadă. Decizia a fost luată de BNR pentru a combate inflaţia cu care economia românească se luptă în ultima perioadă.

În contextul bancar, „Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 6 iulie 2022, a hotărât următoarele:

• majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022;

• majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022;

• păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;

• menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit”, se arată într-o informare a BNR.