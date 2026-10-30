Guvernul a adoptat vineri, 30 octombrie 2026, amânarea până la 31 octombrie 2027 inclusiv a amenzilor pentru firmele care emit bonuri fiscale fără datele cerute pe bon și în codul QR, potrivit anunțului ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Sancțiunile vizate sunt între 2.000 și 4.000 de lei.

Actul publicat anterior suspendă aceste sancțiuni până la 1 noiembrie 2026.

Ce amenzi sunt amânate

Legea cere ca data și ora emiterii, numărul bonului și seria fiscală a casei de marcat să apară pe bon și în codul QR. La cererea cumpărătorului, pe bon trebuie trecut și codul său fiscal. Suspendarea vizează amenzile pentru lipsa acestor informații, nu toate abaterile legate de casele de marcat.

Firma trebuie în continuare să emită bonul fiscal; refuzul de a-l da clientului nu este acoperit de această amânare.

Ce au de făcut firmele

În motivarea proiectului, Ministerul Finanțelor a indicat aproximativ un milion de case de marcat care trebuie actualizate. Pentru actualizare sunt necesare reguli tehnice, un program nou, testarea lui la ICI București și instalarea pe aparate.

Comerciantul discută cu distribuitorul autorizat sau cu unitatea de service despre actualizarea casei de marcat.

După intervenție, păstrează documentele tehnice primite.

Clientul căruia i se refuză bonul poate sesiza refuzul prin serviciul gratuit Telverde pentru bonuri fiscale. ANAF îl contactează în cel mult 30 de zile calendaristice; termenul poate fi prelungit la 45 de zile.

Noul termen va produce efecte după publicarea ordonanței adoptate în Monitorul Oficial, care va stabili de când se aplică.