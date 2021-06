Pictura pe numere, o afacere înfloritoare în România

În ultima vreme în România activitățile recreative de tip do it yourself au devenit un interes major pentru public. Pe de-o parte publicul adult se arată interesat de astfel de activități, însă inclusiv pentru copii. Cum să îi despărțiți de ecranele obositoare? Cum să înlocuiești realitatea virtuală?

Pictura pe numere a devenit în scurt timp o atracție pentru toate categoriile de vârstă. Și asta pentru că este un mod simplu și ușor de a crea artă, chiar și când nu sunteți printre cei mai talentați. Asta datorită faptului că pictura vine în prealabil schițată și numerotată.

Pictura pe numere, ghid de inițiere pentru necunoscători

Pentru cei care nu au auzit încă de acest concept, trebuie spus că Pictorul Fericit este un seller al nișei. Aici tablourile pe numere vin cu sasiu inclus, adică acel cadru din lemn pe care este fixată pânza. Pe suprafața acesteia veți regăsi o schiță trasată și fiecare spațiu numerotat. Acestor numere le corespund anumite culori, de altfel acesta este ghidul utilizatorului.

Pentru cei care achiziționează de la Pictorul Fericit, eshop pe această nișă, prețul convenabil vine la pachet cu: transport gratuit pentru orice comandă de minim 99 de lei, kit complet de pictură ce include nu doar pânza cu șasiu, ci și setul de culori și pensule, un mock up și schița în format A4 de asemenea. Toate ambalate interesant, cu mâner, ceea ce face ca acest tip de kit să fie perfect de luat și în concediu.

Cele pentru copii sunt mai mici, 30×40 cm și vin la un preț de 130 de lei. În varianta pentru adulți picturile au tematică variată – de la cele cu natură, peisaje, la cele romantice sau cu animale – și dimensiuni standard de 40×50 cm. Și dacă vă doriți chiar mai mult decât atât, să fiți flatați de picturi cunoscute care să troneze în casa voastră, există și categoria de reinterpretări după picturi celebre.

Magazin cu accesorii pentru pictură

Cu ineditul acesta la purtător, pentru că astfel, pictura pe numere permite oricui să devină un pictor amator și să creeze tablouri uimitor de frumoase, a fost destul de puțin până când publicul a reacționat la acest gen de activitate. Cei de la Pictorul Fericit au decis astfel să se extindă și au în stocul de produse și accesorii pentru pictură. Printre acestea numărăm culori, pensule sau sevaletul perfect din aluminiu ajustabil.

Este destul de regretabil că în România cultura este marginalizată. Este la fel de trist și că nu sunt luate măsuri în acest sens. Ne întrebăm, deci, cum menținem copiii în contact cu tot ce ține de cultură, de artă? Să nu lăsăm să treacă timpul copiilor acum educați și modelați fără ca aceștia să nu cunoască arta, sub orice formă. Iar Pictorul Fericit poate fi un start în acest sens.

Brandul, lansat deja de ceva vreme, este disponibil online, acolo unde puteți plasa comenzi sau puteți cere asistență telefonică în acest sens și veți avea parte de customer care excelent.

