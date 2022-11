Casele construite din lemn se ridică mai repede, sunt rezistente la cutremur și eficiente energetic

A avea propria casă este una dintre principalele dorințe ale românilor. Idealul este casa cu terasă spre grădină, unde să stea în liniște, bucurându-se de verdele din jur. Foarte importante sunt arhitectura, numărul de camere sau de niveluri și, mai nou, cât de bine este izolată pentru a avea facturi cât mai mici de întreținere. La materialul din care este construită casa nu se gândesc foarte mult, aleg cărămida dacă bugetul le permite, dacă nu, rămâne betonul uitând de lemn, unul dintre cele mai calde și mai vechi materiale de construcție.

Când aud de case construite din lemn mulți se gândesc încă la cabane sau acareturi, nicidecum la o casă de locuit. O minimă documentare pe internet arăta însă că lemnul este preferat în multe țări, din ce în ce mai mult și la noi, pentru a construi structura caselor care la final, după finisare, nu diferă cu nimic ca aspect de cele de cărămidă sau beton. Avantajele sunt însă importante.

De ce case construite din lemn

Pentru că acum putem îmbina calitățile recunoscute ale lemnului ca material de construcții cu tehnologiile și modul modern de construire. Rezultă construcții mai rezistente, versatile, eficiente și, nu în ultimul rând, mai puțin poluante. Iată câteva dintre avantajele caselor pe structură de lemn:

Timp de construcție mai scurt. Lipsa materialelor care au nevoie de timp de uscare (mortar, ciment, beton) scurtează timpul de lucru în șantier. De asemenea, folosirea unor elemente mari face construirea mai rapidă. Firmele cu experiență construiesc o parte dintre subansamble (pereți, planșee, acoperiș) în fabrică, pe șantier fiind asamblate cu precizie milimetrică. Rezultă case solide, rezistente și bine închegate.

Șantier mai curat. Lipsa betonului, a cimentului face ca șantierul să fie mult mai curat. Elementele din lemn folosite sunt calculate și dimensionate în fabrică, micile ajustări din șantier fiind nesemnificative. Un șantier mai curat înseamnă și diminuarea costurilor ce țin de îndepărtarea deșeurilor.

Lemnul este un material mai ușor decât betonul și cărămida. Casele rezultate sunt de 2-3 ori mai ușoare, rezultatul fiind o fundație mai simplă și mai ieftină și rezistență mai bună la cutremur (forța seismică care acționează asupra casei este direct proporțională cu greutatea ei).

Lemnul este un material flexibil. Capacitatea lemnului de a se deforma reversibil până la o anumită limită ajută în cazul unui cutremur, crescând rezistența casei.

Se pot folosi elemente structurale care permit construirea unor spații cu deschidere mare. Din lemn se construiesc grinzile lamelare, materiale foarte rezistente care permit construirea unor deschideri mari fără a periclita rezistența casei.

Modul cum sunt construiți pereții unei case pe structură de lemn permite o bună izolare termică încă de la faza de construcție. Materialul izolator (vată bazaltică, fibră de lemn, celuloză) se montează în interiorul peretelui, aceștia fiind izolați din momentul montajului. În plus, lemnul este un material cald și un bun izolator termic.

Se obține un spațiu util mai mare. Pereții unei case pe structură de lemn sunt la fel de rezistenți la o lățime mai mică decât a celor din beton sau cărămidă. Asta face ca, la aceeași amprentă la sol, să se obțină un spațiu util mai mare.

Nu în ultimul rând, lemnul este un material regenerabil și nepoluant. Se știe că industria materialelor de construcții este una dintre cele mai poluante. Lemnul nu doar că nu poluează, dar consumă o cantitate importantă de dioxid de carbon în timpul vieții arborelui. Bine gestionat și exploatat sustenabil, lemnul este o resursă permanentă, curată și sustenabilă.

Pentru a beneficia de aceste calități trebuie lucrat cu constructori cu experiență care cunosc plusurile, dar și minusurile lemnului. Sensibilitățile lemnului sunt apa, focul și dăunătorii (în special carii), de aceea lemnul trebuie tratat înainte de a fi folosit. Un constructor responsabil va lucra după norme bine stabilite astfel încât casa să fie rezistentă și durabilă.

Casele pe structură de lemn bine făcute sunt construcții eficiente energetic, cu facturi de întreținere mici

Acum, una dintre cerințele importante ale unei case nou construite este eficiența energetică. Încă din faza de proiectare trebuie demonstrat că energia necesară funcționării ei este cât mai aproape de zero (nZEB – near zero energy building), altfel nu se obține autorizația de construcție. De aceea, casa trebuie să fie bine izolată termic, etanșă, să aibă ferestre performante, surse alternative de energie și moduri de recuperare a energiei pierdute.

Casele pe structură de lemn, prin felul în care sunt construite, permit obținerea unei eficiențe ridicate. Stratul gros de izolație din pereți, proprietățile izolatoare ale lemnului, existența unor sisteme de construcție moderne și adaptate noilor cerințe fac din aceste case o foarte bună alegere din punct de vedere al eficienței energetice. Condiția este să fie construite de firme responsabile, cu experiență. Litarh este o astfel de firmă, cu case eficiente energetic, pasive chiar (consum anual sub 15 kWh/m²), construite în țară și în străinătate.

