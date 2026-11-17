Șoferii care au produs o daună RCA pot evita pierderea reducerii la asigurare prin răscumpărarea daunei: îi dau asigurătorului înapoi despăgubirea plătită persoanei păgubite, dacă această opțiune a fost convenită în contract, potrivit Legii nr. 132/2017. Înainte de plată, suma cerută de asigurător trebuie comparată cu costul suplimentar estimat al polițelor viitoare.

Pentru un accident în care șoferul a fost responsabil, chiar și numai în parte, penalizarea se aplică după ce asigurătorul plătește despăgubirea. Norma ASF nr. 20/2017 prevede coborârea cu două clase pentru fiecare astfel de eveniment, indiferent cât de mică este dauna. Clasa arată reducerea sau majorarea aplicată la prețul RCA.

Dacă aceeași persoană fizică are două mașini, ambele primesc aceeași clasă, astfel că pierderea reducerii le poate afecta pe amândouă. Prețul final depinde însă și de tariful fiecărui asigurător; coborârea cu două clase nu înseamnă o scumpire fixă, în lei sau în procente.

Răscumpărarea depinde de contractul RCA

Posibilitatea răscumpărării există în Legea nr. 132/2017, adoptată la 31 mai 2017. Nu se aplică automat oricărei polițe: părțile trebuie să o fi convenit în contract. Șoferul rambursează despăgubirea numai după ce asigurătorul a plătit persoana păgubită.

Legea nu stabilește un termen general de un an pentru rambursare. Termenul și modul de plată depind de condițiile contractului RCA și trebuie confirmate de asigurător înainte ca șoferul să decidă.

Costul daunei se compară cu prețul polițelor următoare

Comparația pornește de la despăgubirea plătită efectiv, nu de la o estimare a reparației. De cealaltă parte stă diferența estimată dintre polițele cu clasa penalizată și cele cu clasa păstrată prin răscumpărare. Dacă sunt două vehicule pe numele aceleiași persoane, comparația le cuprinde pe amândouă.

Într-un exemplu ipotetic al ASF, o poliță la clasa B6 costă 245 de lei, iar fără daună clasa B7 ar duce prețul la 210 lei, presupunând că tariful de bază rămâne 350 de lei. După un accident despăgubit, clasa B6 coboară la B4. Sumele din exemplu nu sunt prețuri garantate pentru următoarea poliță.

Tariful de referință publicat de ASF este orientativ, nu un preț pe care asigurătorii sunt obligați să îl ofere. Aceștia pot cere mai puțin sau mai mult, potrivit propriilor tarife. De aceea, costul viitor al pierderii reducerii rămâne o estimare făcută pe baza ofertelor disponibile.

Ce verifică șoferul înainte de plată

Verifică în contractul RCA dacă a fost convenită răscumpărarea daunei și în ce condiții.

Cere în scris asigurătorului suma despăgubirii deja plătite, termenul și instrucțiunile de rambursare.

Compară suma de rambursat cu diferența estimată dintre costurile polițelor viitoare, inclusiv pentru celelalte vehicule pe numele său.

După plată, cere confirmarea că asigurătorul a înregistrat răscumpărarea.

Șoferul poate solicita și certificatul privind daunele înregistrate. Potrivit Normei ASF nr. 20/2017, asigurătorul RCA sau Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România îl emite în cel mult 15 zile de la înregistrarea cererii. Certificatul arată clasa de reducere sau penalizare, data plății despăgubirii și dacă a fost aplicată răscumpărarea.