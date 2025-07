Fă față inflației și economisește bani cu o investiție pe termen lung, într-un espressor Profitec GO

Inflația face ravagii în economiile tale și deja se zvonește că am intra într-o posibilă recesiune. Aici discutăm despre investiția într-un espressor Profitec GO ca o alternativă pentru viitor.

Un espressor Profitec GO nu e doar o simplă cheltuială sau un moft pentru iubitorii de cafea, ci poate fi o investiție smart. De ce? Pentru că:

Prețurile la cafeaua to-go din oraș sunt în continuă creștere.

Economisești substanțial pe parcursul anilor.

Un espressor are un ROI bun, deși poate fi costisitor inițial. Din fericire, nu trebuie să fii antreprenor sau să ai business sense ca să faci un simplu calcul: adună suma cheltuită anual pe cafele la pachet și vei descoperi că suma este destul de usturătoare, chiar dacă preferi să bei doar un espresso sau un americano.

Să presupunem că un espresso costă 7 lei – dacă bei zilnic (365 de zile pe an), înseamnă 2.555 lei, mai mult de jumătate din suma espressorului Profitec GO. Peste doi ani, luând în calcul și o râșniță manuală budget friendly + pungile de cafea boabe de specialitate, deja ți-ai scos investiția. În plus, vei descoperi și alte beneficii neașteptate:

Vei avea control total asupra felului în care prepari cafeaua – o faci exact cum îți place.

Vei avea oportunitatea să experimentezi cu diferite feluri de băuturi pe bază de cafea.

Descoperi ritualul cafelei și confortul pe care îl aduce acesta.

Aparatele își păstrează valoarea mai mult timp și au un high resell value.

Durabilitate și fiabilitate – Profitec este un brand recunoscut pentru calitatea espressoarelor lor handmade. Aparatele sunt construite să reziste în timp. Un espressor de la Profitec, dacă e întreținut corespunzător, poate fi partener de-o viață.

Într-un climat economic marcat de inflație și incertitudine, reevaluarea obiceiurilor de consum și investiția în bunuri durabile și cu valoare pe termen lung devine o strategie inteligentă.

O alegere alternativă pentru cei care sunt deja căliți în domeniul cafelei și știu ce vor: un upgrade la espressor.

Poate ești deja pasionat de cafea, ai un espressor semiprofesional și te consideri prosumer, iar economiile sunt în plan secundar. În acest caz, un model mai avansat ți-ar fi potrivit – este vorba de un espressor Profitec PRO700.

Spre deosebire de Profitec GO, are următoarele avantaje:

Dual boiler, pentru prepararea espresso-ului și spumarea laptelui în tandem.

Grup E61 pentru pre-infuzie pasivă eficientă și extracție uniformă a cafelei.

Pompă rotativă, care este mai silențioasă.

PID Control independent, pentru setări precise a temperaturii boilerelor.

Construcție superioară, cu finisaje impecabile și construcție de top.

Manometre duble, unul pentru presiunea de preparare și unul pentru presiunea aburului.

Opțiune flow control, pentru controlarea debitului.

Baghete No-Burn.

Practic, PRO700 V3 Drive este varianta creme de la creme a aparatelor Profitec. Este un aparat preferat de pasionații de cafea, prosumeri și barista cu experiență, dar și utilizatori experimentați care doresc să exploreze profilarea în espresso și tehnici avansate de preparare a cafelei. Ambele aparate sunt disponibile la preț competitiv în magazinul online Edream.

Pentru rezultate excepționale în fiecare cană de cafea, nu uita că ai nevoie și de o râșniță de încredere (fie manuală, fie automată), pe care o poți găsi tot în acest magazin online – vezi pachetele lor home barista.

Transformă o cheltuială recurentă (cafeaua la pachet) într-o investiție inteligentă pentru viitor – comandă acum modelul preferat Profitec!

