Consiliul Concurenței a autorizat condiționat, la 23 noiembrie 2026, cumpărarea Distribuție Energie Oltenia de către Premier Energy, într-o tranzacție de 700 de milioane de euro. Pentru oamenii alimentați prin această rețea, aprobarea nu schimbă automat factura și nu le ia dreptul de a alege alt furnizor de curent.

Premier Energy a convenit să cumpere, de la fondurile gestionate de Macquarie Asset Management, grupul din care face parte Distribuție Energie Oltenia. Firma operează rețeaua din Dolj, Argeș, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți și Teleorman. Pe pagina sa oficială, distribuitorul indică 1.512.070 de utilizatori, cifră pentru 2023.

Distribuitorul se ocupă de rețeaua prin care ajunge curentul la consumatori. Premier Energy deține și Premier Energy Furnizare, firma care vinde curent clienților. Consiliul Concurenței a cerut condiții pentru ca furnizorul din același grup să nu fie avantajat față de ceilalți.

Factura nu se schimbă prin aprobarea preluării

Prețurile pentru folosirea rețelei nu sunt stabilite prin vânzarea firmei. Ele sunt aprobate separat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Astfel, aprobarea cumpărării Distribuție Oltenia nu este, singură, o decizie de scumpire a curentului.

Ordinul ANRE nr. 75/2025, aplicabil de la 1 ianuarie 2026, stabilește pentru Distribuție Energie Oltenia trei tarife care se adună în funcție de tipul rețelei: 39,37 lei/MWh pentru înaltă tensiune, 83,43 lei/MWh pentru medie tensiune și 210,45 lei/MWh pentru joasă tensiune, toate fără TVA. Pentru joasă tensiune, cele trei sume dau 333,25 lei/MWh, fără TVA. Aceasta este partea pentru distribuție, nu prețul întreg al energiei de pe factură.

Clienții pot alege în continuare alt furnizor

Condițiile stabilite de Consiliul Concurenței rămân în vigoare 24 de luni, începând cu ziua autorizării tranzacției, nu cu ziua semnării acordului de vânzare. Distribuție Energie Oltenia trebuie să aibă doar un rol tehnic când un client schimbă furnizorul. Toți furnizorii trebuie să primească acces egal la sistemele distribuitorului, iar informațiile comerciale despre clienți nu pot fi folosite pentru a avantaja Premier Energy Furnizare.

Premier Energy Furnizare nu poate adresa temporar o contraofertă unui client care a anunțat că vrea să plece. Poate însă face oferte promoționale pentru categorii de clienți din care fac parte și cei care vor să schimbe furnizorul. În propunerea prezentată în octombrie, oprirea ofertelor făcute anume clienților casnici care notificau plecarea era prevăzută pentru 45 de zile de la notificare; aceasta era durata din propunere, nu durata totală de 24 de luni a angajamentelor.

Respectarea condițiilor va fi urmărită timp de doi ani de o persoană independentă desemnată de Consiliul Concurenței. Dacă firma încalcă o condiție stabilită prin decizia autorității, poate primi o amendă de cel mult 10% din cifra sa de afaceri totală din anul financiar dinaintea sancționării.

Preluarea mai trebuie finalizată

Premier Energy a anunțat acordul de cumpărare în martie 2026, iar angajamentele propuse au fost puse în consultare în octombrie. Autorizarea condiționată din 23 noiembrie permite continuarea tranzacției, dar nu înseamnă că Distribuție Energie Oltenia a fost deja preluată.

Tranzacția cuprinde societatea-mamă a distribuitorului, Felix Distribution Holdings, și Evryo Power, companie de servicii comune pe care Premier Energy s-a angajat să o dizolve. Premier Energy estima încheierea achiziției înainte de sfârșitul anului 2026. După finalizare, condițiile impuse la autorizare rămân sub supravegherea persoanei independente pe durata anunțată de doi ani.