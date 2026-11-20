Poți cumpăra lemne de foc pentru consumul propriu direct de la un ocol silvic de stat, depunând cererea la ocol sau la primăria indicată pentru primirea cererilor. Pentru o casă care ar folosi, de exemplu, 10 metri cubi într-o iarnă, lemnul ar costa 2.800 de lei la media de aproximativ 280 de lei pe metru cub anunțată de Romsilva pentru primele nouă luni din 2026; transportul și pregătirea lemnului se plătesc separat, dacă sunt cerute.

Unde găsești lemnul și cum depui cererea

HG nr. 715/2017, la articolul 45, permite vânzarea directă către persoane fizice pentru consum propriu, fără licitație sau negociere. Ocolul silvic de stat vinde lemnul. Primăria poate primi cererea, dar nu devine vânzătorul lemnului.

Cauți județul și ocolul în anunțurile Romsilva despre cantități, prețuri și locuri de vânzare. Romsilva spune că actualizează aceste informații de două ori pe lună. Contactezi ocolul și întrebi ce specie și ce cantitate sunt disponibile, cât costă, de unde se ridică lemnul și la ce primărie poți depune cererea, dacă nu mergi la ocol. Întrebi și ce acte îți cere pentru cerere. Depui cererea la ocolul silvic de stat sau la primăria indicată de acesta. Un text orientativ poate fi: „Solicit pentru consum propriu 10 metri cubi de lemn de foc, în limita stocului disponibil. Vă rog să îmi comunicați specia, prețul final, locul de ridicare și costul transportului, dacă îl oferiți.” Adaugi numele și datele la care poți fi contactat; acesta nu este un formular obligatoriu. După ce ocolul confirmă cantitatea disponibilă, verifici oferta și costurile înainte de plată. La cumpărare, compari cantitatea plătită cu cea trecută în documentele primite.

Articolul care permite vânzarea directă nu fixează o limită națională de metri cubi pentru fiecare gospodărie. Cantitatea pe care o poți cumpăra depinde de stocul ocolului și de cererile primite; întreabă ocolul dacă are o limită pentru oferta sa. La 14 octombrie 2026, Romsilva anunța un stoc de circa 400.000 de metri cubi și estima că va pune la dispoziția populației aproximativ două milioane de metri cubi în tot anul. Aceste cantități nu garantează stoc la un anumit ocol.

Cât plătești pentru lemn și pentru o iarnă

Romsilva a anunțat o medie de aproximativ 280 de lei pe metru cub pentru lemnul vândut direct populației în primele nouă luni din 2026. Este media vânzărilor, nu un preț la care poate cumpăra oricine. Prețul depinde de ocol, specie, felul în care este pregătit lemnul și locul de ridicare.

La locul recoltării, Romsilva a indicat în octombrie 2026 prețuri medii între 200 și 450 de lei pe metru cub.

În oferta Direcției Silvice Călărași din 20 mai 2026, prețurile erau între 50 și 650 de lei pe metru cub, cu TVA, pentru specii, sortimente și condiții de livrare diferite.

Lemnul pus pe paleți poate ajunge la 700 de lei pe palet, potrivit Romsilva. Prețul pe palet nu se compară direct cu cel pe metru cub.

În exemplul casei care consumă 10 metri cubi, calculul la 280 de lei pe metru cub este 10 × 280 = 2.800 de lei pentru lemn. La 200 de lei pe metru cub, aceeași cantitate ar costa 2.000 de lei; la 450 de lei, 4.500 de lei. Acestea sunt calcule de orientare, nu oferte locale. Suma de plată se stabilește din cantitatea confirmată înmulțită cu prețul ocolului, la care se adaugă transportul și, dacă le ceri, tăierea în bucăți și despicarea.

Pentru același exemplu, dacă ocolul confirmă 10 metri cubi la 280 de lei pe metru cub și nu cumperi servicii suplimentare de la el, plata pentru lemn este de 2.800 de lei. Transportul făcut pe cont propriu are propriul cost, iar un transport comandat ocolului trebuie cerut ca preț separat. Din 1 august 2025, lemnul de foc livrat persoanelor fizice are TVA redus de 11% când produsul intră în categoriile fiscale prevăzute; la o ofertă afișată „cu TVA”, taxa nu se adaugă încă o dată.

Cine transportă lemnul și ce acte primești

Transportul acasă nu este inclus automat în prețul lemnului. Unele ocoale îl pot organiza la cerere și contra cost. Tot contra cost pot oferi tăierea în bucăți sau despicarea, astfel că prețul fiecărui serviciu trebuie aflat înainte de plată.

La cumpărare, ceri factura sau bonul fiscal și avizul de însoțire înainte ca lemnul să plece. Avizul este documentul care arată de unde provine lemnul transportat, iar Codul silvic, la articolul 108, cere ca transportul să fie însoțit de documente înregistrate în sistemul pentru păduri. Verifici cantitatea din aviz și primești câte un aviz pentru fiecare vehicul.

Poți duce lemnul cu mașina ta, dar tot ai nevoie de aviz. Pentru un transport neprofesionist între 0,1 și 3 metri cubi, pornit dintr-un depozit sau din alt loc decât cel al recoltării, regulile din HG nr. 497/2020 cer ca emitentul să genereze avizul în SUMAL 2.0 și să îl transmită transportatorului în format PDF sau tipărit. Avizul trebuie să fie valabil pe durata drumului.

Întrebări frecvente

Ce acte trebuie să duc pentru cerere?

Nu există în regulile prezentate o listă națională completă a actelor de anexat cererii. Ocolul sau primăria indicată îți comunică ce îți cere pentru depunere; modelul de cerere de mai sus este doar orientativ.

Ce fac dacă ocolul nu are lemnul cerut?

Întrebi ocolul ce cantitate are și la ce depozit ori punct de vânzare există lemn disponibil. Romsilva spune că personalul silvic îi îndrumă pe cumpărători în funcție de stoc și de numărul cererilor.

Cât timp este valabil avizul de transport?

Durata depinde de distanță: până la 6 ore pentru cel mult 50 km și între 37 și 48 de ore pentru peste 500 km. Pentru drumul tău, verifici termenul înscris în aviz înainte de plecare.

Un ster este același lucru cu un metru cub?

Nu. Sterul măsoară o stivă care are și spații între lemne: un ster de lemn de foc din foioase înseamnă 0,62 metri cubi, iar unul de rășinoase 0,70 metri cubi în calculul prevăzut de norme. Pentru 10 metri cubi de foioase, calculul este 10 ÷ 0,62, adică aproximativ 16,13 steri; dacă oferta este pe ster, înmulțești acest număr cu prețul pe ster.

Unde reclam o problemă la cumpărare?

Poți trimite o reclamație ocolului, direcției silvice sau Romsilva, cu datele tale de identificare și problema descrisă clar. Potrivit OG nr. 27/2002, trebuie să primești răspunsul în 30 de zile după înregistrare; dacă sunt necesare verificări suplimentare, termenul poate fi mărit cu cel mult 15 zile, iar tu trebuie să fii anunțat înainte.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: Romsilva, comunicatul din 14 octombrie 2026, pagina ofertelor și pagina pentru reclamații; Direcția Silvică Călărași, oferta din 20 mai 2026; HG nr. 715/2017; Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic; HG nr. 497/2020; ANAF, explicațiile despre TVA din 7 august 2025; OG nr. 27/2002.