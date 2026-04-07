Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va publica în cursul acestei luni lista companiilor cu datorii la stat. Pe celebra „listă a rușinii” vor intra firmele care nu și-au achitat obligațiile fiscale aferente primului trimestru din 2026.

Ce este și cum funcționează „lista rușinii”

Publicarea este reglementată foarte clar. Procedura este stabilită prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 558/2016, care vizează debitorii cu obligații fiscale restante și cuantumul acestora. Obligațiile fiscale vizate sunt cele din perioada ianuarie – martie 2026. V-ați întrebat vreodată dacă firma la care lucrați are totul la zi? Acum e momentul să verificați.

Plafoanele datoriilor pentru publicare

Dar nu orice firmă cu datorii ajunge pe această listă. Stai puțin, cum vine asta? Ei bine, Fiscul a stabilit praguri clare, în funcție de mărimea contribuabilului. Doar obligațiile fiscale restante totale care depășesc anumite plafoane sunt făcute publice.

Iată care sunt acestea:

500.000 lei , în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 250.000 lei , în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori.

Iar o precizare esențială: la calculul restanțelor nu sunt luate în considerare sumele de rambursat sau de restituit de către stat. Acest aspect este specificat în articolul 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (cu modificările și completările ulterioare).

Cum se poate ieși de pe listă

Există, fireste, și o cale de ieșire pentru companiile care ajung în această situație neplăcută. ANAF precizează că actualizarea listei se face rapid după stingerea datoriilor. Potrivit procedurii, „în termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste”.

plătești și dispari.