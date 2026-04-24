Programul StartUp Nation, un pilon important pentru dezvoltarea micilor afaceri, se va relua din luna iunie. Este o veste așteptată de mulți tineri antreprenori din România. Până acum, peste 30.000 de persoane s-au înscris deja la cursurile de antreprenoriat, o condiție obligatorie pentru a avea acces la finanțarea mult dorită. Camelia Taină, director general în cadrul Direcției Generale Antreprenoriat și Finanțări pentru IMM-uri, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a confirmat aceste informații.

StartUp Nation, gata de relansare

Vestea bună pentru tinerii care vor să-și pornească o afacere vine direct de la Ministerul Economiei. Programul StartUp Nation, cel care țintește finanțarea companiilor nou înființate, va fi redeschis în luna iunie. Mai mult, contractarea persoanelor juridice în cadrul acestui program va începe chiar din luna mai, accelerând procesul de implementare.

Camelia Taină a subliniat importanța pregătirii și a detaliat planurile, „Pentru tinerii antreprenori, în luna iunie deschidem StartUp Nation, în luna mai începem contractarea persoanelor juridice în cadrul acestui program. Am avut trainuirea a peste 30.000 de persoane fizice, sunt 7.000 de companii. Am creat două apeluri, cele 30.000 de persoane fizice vor fi împărţite în două apeluri. Avem aproximativ 10.000 de locuri disponibile pentru cursuri de antreprenoriat pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani. Ne interesează grupul ţintă, nu ne interesează să dovedească includerea pe piaţa muncii. Avem oportunităţi şi pentru tinerii de etnie romă în acest program. Există o condiţie obligatorie să facă cursul de antreprenoriat, să fie absolvenţi de 8 clase, pentru tinerii de etnie romă”, a explicat oficialul în cadrul conferinței ZF IMM ’26.

Așadar, nu-i chiar așa de simplu să te înscrii și să obții finanțare, trebuie să parcurgi niște pași clari. Cursurile de antreprenoriat sunt esențiale, iar pentru tinerii romi, de exemplu, este suficientă absolvirea a opt clase pentru a se califica, o măsură ce vizează incluziunea.

Programul Femeia Antreprenor, deblocat după un an de incertitudine

Pe lângă StartUp Nation, se relansează și programul Femeia Antreprenor, o inițiativă menită să susțină antreprenoriatul feminin. E drept că la sfârșitul anului 2024, 6.800 de antreprenoare s-au înscris pentru finanțări nerambursabile de peste 200.000 de lei, însă situația economică din 2025 a blocat plățile și a generat incertitudine. Camelia Taină a explicat de ce s-a întâmplat asta: „Toată situaţia economică a României din 2025 nu ne-a permis să luăm angajamente, nu aveam certitudinea că ele pot fi plătite în 2026.”

Acum, lucrurile stau puțin diferit, iar veștile sunt mai bune. Avem 200 de milioane de lei credite de angajament și credite bugetare, iar sumele necesare pentru plată există la buget. Procedura de deblocare va începe curând: „Începem prin a trimite cererile respinse şi apoi, pe 20 – 25 mai, vom începe semnarea celor care au fost acceptate”, a detaliat reprezentanta Ministerului Economiei.

Reconstruirea încrederii și obstacolele birocratice

Ministerul Economiei are un dialog constant cu IMM-urile, încercând să construiască instrumente care să le ajute să se dezvolte. Însă, dincolo de cifre și programe, există o problemă mai profundă, legată de percepția publică. Camelia Taină a recunoscut deschis: „Există o neîncredere în stat, acum vorbim despre reconstruirea încrederii.”

Nu de puține ori, schimbările politice vin cu întârzieri semnificative în implementarea proiectelor, ba chiar și cu o lipsă de transparență sau dialog cu mediul de afaceri. Dar se lucrează intens la asta, la creșterea parteneriatului public-privat, un aspect esențial pentru un mediu economic sănătos.

Și totuși, cum vine asta cu progresul în administrația publică? „În România nu suntem obişnuiţi să notăm progresul, nu-i notăm pe cei care au ajuns de la nota 4 la nota 7”, a adăugat Camelia Taină, sugerând o nevoie de schimbare a mentalității.

Cifrele vorbesc de la sine.

Finanțare europeană și viitorul digital

StartUp Nation, de exemplu, este finanțat din fonduri externe, ceea ce aduce cu sine un set specific de reguli. Noi suntem beneficiarii a trei proiecte de fonduri europene, am luat acești bani, dar sunt o serie de reguli. Trebuie să ținem seama de regulile acestui program, de niște nevoi create la nivel european, a precizat Camelia Taină, subliniind complexitatea gestionării fondurilor europene.

Iar comunicarea cu tinerii este un punct important pe agenda ministerului, o prioritate pentru a asigura informarea corectă și eficientă. Personalul tehnic (cel care asigură stabilitatea în instituțiile statului, indiferent de fluctuațiile politice) joacă un rol necesar în continuitatea proiectelor.

Se lucrează și la un asistent virtual, menit să ajute în interacțiunea cu statul, un pas important spre digitalizare și simplificarea birocrației. Numai că, atunci când vin sugestii despre cum am putea face lucrurile mai bine, întrebarea este mereu aceeași, una pragmatică: care este sursa de finanțare?

„În condiţiile România de azi, avem nevoie de surse de finanţare”, a subliniat Camelia Taină, reflectând o realitate economică constantă. Ea se află în această poziție de cinci ani, o perioadă în care a văzut, cu siguranță, multe schimbări și provocări în peisajul antreprenorial românesc.