Un plan financiar pentru salariu începe cu banii care îți intră efectiv în cont. În opt pași, acoperi cheltuielile de bază și ratele minime, pregătești banii pentru plățile anuale, reduci datoriile scumpe și construiești o rezervă pentru urgențe.

Calculează venitul pe care te poți baza. Adună salariul net și celelalte încasări regulate. Dacă primești bani la date diferite, notează lângă fiecare încasare când intră în cont și lângă fiecare plată când trebuie făcută. Pentru un venit care variază, fă planul după o sumă prudentă; nu cheltui în avans bani care încă nu au intrat. Dacă știi doar salariul brut, din el se scad contribuțiile și impozitul. La un brut de 8.000 de lei, de exemplu, fără deduceri sau reguli speciale, contribuția la pensie este 25% din 8.000, adică 2.000 de lei, iar cea la sănătate este 10%, adică 800 de lei. Baza impozitului este 8.000 − 2.000 − 800 = 5.200 de lei. Impozitul de 10% este 520 de lei, iar netul este 4.680 de lei. Acestea sunt cotele și pașii de calcul din Codul fiscal; netul real poate diferi în funcție de deduceri și de situația fiecărui salariat.

Notează toate cheltuielile. Folosește ultima lună sau ultimele două luni ca să vezi unde s-au dus banii. Separă plățile greu de schimbat, precum locuința și facturile, de cumpărăturile pe care le poți reduce sau amâna. Scrie separat asigurările, impozitele și celelalte plăți care apar o dată sau de câteva ori pe an. Împarte fiecare cost anual la 12 și rezervă lunar partea lui. Acești bani sunt pentru o plată previzibilă, nu pentru fondul de urgență.

Fă lista datoriilor. Pentru fiecare credit și card, trece suma rămasă, plata minimă, dobânda sau costul, data scadenței și orice restanță. Adună plățile minime: ele trebuie să încapă în plan înaintea unei plăți suplimentare către un singur credit.

Acoperă întâi nevoile de bază. Pune în buget locuința, mâncarea, utilitățile, transportul necesar și plățile minime ale datoriilor. Dacă nu ajung banii, micșorează mai întâi cheltuielile pe care le poți amâna. Nu trece o rată drept economisire și nu baza plata facturilor pe o încasare nesigură.

Oprește creșterea restanțelor. Dacă o rată este deja greu de plătit, trimite băncii sau instituției financiare nebancare o cerere scrisă, cu dovezi privind venitul și dificultatea întâmpinată. Poți cere, de pildă, amânarea unei rate sau prelungirea perioadei de plată. OUG nr. 15/2024 cere creditorilor să depună eforturi pentru o restructurare rezonabilă înainte de executare, dar nu garantează acceptarea soluției pe care ai cerut-o. Pentru creditul de locuință, poți cere soluții și înaintea unei restanțe dacă dovedești că riști să nu mai poți plăti. Dacă ai restanțe, creditorul trebuie să ia legătura cu tine în cel mult 60 de zile de restanță neîntreruptă și să îți ofere soluții. La un credit de consum, creditorul poate cere plata întregii datorii după 90 de zile consecutive de restanță, conform OUG nr. 50/2010. Cererea către creditor nu trebuie amânată până la aceste termene. Poți scrie simplu: „Am creditul [datele creditului] și nu pot achita rata la termen din cauza [motivul]. Anexez [dovezile] și vă rog să îmi comunicați ce schimbări ale plăților pot fi analizate.” Păstrează cererea și numărul ei de înregistrare. Dacă nu primești răspuns în 30 de zile sau răspunsul nu rezolvă problema, poți depune o cerere la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB). Pentru consumator, procedura este gratuită, iar CSALB indică o durată maximă de 90 de zile.

Pune deoparte bani pentru urgențe. După cheltuielile de bază, ratele minime și partea lunară a costurilor anuale, alege o sumă pe care o poți păstra constant. O poți muta într-un cont separat după încasarea salariului, atât timp cât rămân bani pentru plățile obligatorii. Nu există un procent unic din salariu pe care trebuie să îl economisești. MoneyHelper ia ca reper un fond care acoperă cheltuielile de bază pentru trei până la șase luni și pe care îl ții într-un cont din care poți scoate repede banii. Dacă aceste cheltuieli și ratele minime sunt, în exemplul de mai jos, 3.500 de lei lunar, ținta orientativă este între 10.500 și 21.000 de lei. Poți începe cu mai puțin. Pentru banii ținuți la bancă în România, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare indică un plafon de garantare de 100.000 de euro, în echivalent, pentru fiecare deponent la fiecare bancă, în cazul depozitelor eligibile, inclusiv al conturilor de economii.

Redu datoria cea mai scumpă. După ce plătești minimumul la toate datoriile și păstrezi o mică rezervă pentru neprevăzut, îndreaptă banii suplimentari către cardul sau creditul cu dobânda ori costul cel mai mare. După stingerea datoriilor scumpe, poți mări fondul de urgență, apoi suma pentru obiective pe termen lung sau investiții. O investiție nu promite un câștig sigur care să acopere costul unei datorii.