Banca Centrală Europeană (BCE), condusă de Christine Lagarde, a anunțat că aceasta va părăsi funcția la 7 februarie 2027. Alegerea unui nou președinte nu schimbă acum dobânzile BCE și nu micșorează automat ratele românilor cu credite în euro.

La 29 octombrie 2026, BCE a păstrat neschimbate cele trei dobânzi principale: 2,50% pentru banii depuși de bănci la BCE, 2,65% pentru principalele împrumuturi acordate băncilor și 2,90% pentru împrumuturile pe termen foarte scurt. Aceste procente nu sunt dobânzile plătite de clienți în contractele lor.

Ce poate schimba rata unui credit în euro

O viitoare decizie a BCE poate influența dobânzile de pe piață. Pentru un credit în euro cu dobândă variabilă, rata lunară se poate modifica dacă se schimbă cifra de referință folosită în contract. Data și felul în care banca recalculează dobânda depind de acel contract, nu de ziua în care este ales noul președinte.

Banca Națională a României arăta, într-o analiză din august 2023, că efectul schimbării dobânzilor diferă după moneda împrumutului, cifra de referință și momentul în care a fost luat creditul. Pentru creditele în lei, printre cifrele de referință folosite sunt IRCC și ROBOR. Un credit cu dobândă fixă nu își schimbă dobânda în perioada pentru care aceasta a fost stabilită în contract.

De aceea, nici măcar o eventuală modificare a dobânzilor BCE nu ar produce aceeași schimbare, în aceeași zi, pentru toate ratele din România. BCE a precizat după ședința din 29 octombrie că va hotărî dobânzile de la o reuniune la alta, în funcție de datele economice, fără să anunțe dinainte o creștere sau o reducere.

Cum va fi ales noul președinte al BCE

Din Eurogrup fac parte miniștrii de finanțe din zona euro. Purtătorul său de cuvânt a spus că guvernele au primit invitația de a trimite numele candidaților până vineri, 6 noiembrie 2026. Propunerile privesc funcția de președinte al BCE, una dintre cele șase funcții din conducerea executivă a băncii.

Pașii oficiali de numire sunt următorii:

Statele din zona euro propun candidați.

Miniștrii de finanțe din Eurogrup discută și convin asupra unui candidat.

Consiliul Uniunii Europene recomandă acel candidat Consiliului European.

Consiliul European cere opiniile Parlamentului European și ale conducerii BCE care ia deciziile privind dobânzile.

După aceste opinii, Consiliul European ia hotărârea finală privind numirea. Din acest consiliu fac parte șefii de stat și de guvern.

Prin urmare, trimiterea unui nume până la 6 noiembrie nu înseamnă că persoana a fost aleasă. Christine Lagarde conduce BCE din 1 noiembrie 2019, iar instituția a confirmat plecarea ei pentru 7 februarie 2027.

Următoarea ședință despre dobânzi este în decembrie

Calendarul BCE indică 17 decembrie 2026 drept data următoarei reuniuni la care se discută politica dobânzilor. Alegerea noului președinte și hotărârea privind dobânzile sunt proceduri diferite: nominalizările încep acum, iar dobânzile vor fi analizate din nou la ședința din decembrie.