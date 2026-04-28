Producţia de automobile din România a înregistrat o scădere de 5,4% în primul trimestru al anului 2026, ajungând la 128.419 unităţi. La Mioveni, Dacia a raportat cel mai slab prim trimestru din ultimii cinci ani, în timp ce, paradoxal, Ford Otosan Craiova a marcat un record istoric, cu cel mai bun trimestru inaugural din existența uzinei.

Un avertisment dur de la ACAROM

Situația actuală marchează o inversare de trend îngrijorătoare pentru un sector important al economiei naționale. Adrian Sandu, secretarul general al Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), trage un semnal de alarmă serios. „Dacă ajunsesem în 2024 să avem o producţie de 560.000 de unităţi anual şi să fim pe locul şase în Europa ca producţie de vehicule, acum începem să scădem“, a declarat acesta. România pierde teren și, mai grav, pierde proiecte noi în favoarea altor țări.

Dacia scade, Ford Craiova atinge un record

Cifrele defalcate arată o realitate cu două viteze. Uzina Dacia de la Mioveni a produs 64.679 de unități, o scădere abruptă de 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. Iar scăderea reflectă inclusiv decizia strategică a Grupului Renault de a aloca producţia noului SUV Striker uzinei din Bursa, Turcia, o decizie anunțată în cadrul planului futuREady (prezentat în martie la Paris). În schimb, la Craiova, Ford Otosan a asamblat 63.740 de vehicule, producția fiind susținută de succesul modelelor Puma și de noua versiune electrică Puma Gen-E. totusi viitorul post-2028 pentru uzina din Oltenia rămâne incert, deoarece Ford nu a comunicat încă planuri concrete pentru următoarea generație Puma.

De ce nu mai vin proiecte în România

Dar de ce pierde România din competitivitate în fața unor țări precum Turcia, Spania, Slovenia sau Marocul? Răspunsul stă într-un cumul de factori fiscali și economici. Adrian Sandu a invocat introducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de 1%, majorarea TVA la 21%, creșterea prețului la energie cu circa 50% pe an și ajustarea frecventă a salariului minim. La toate acestea se adaugă scumpiri de 30-35% anunțate de furnizorii de granule plastice și cauciuc, materii prime esențiale. Nivelul de competitivitate al unei țări, a punctat Adrian Sandu, „nu se construieşte într-o lună, două, trei, ci într-o perioadă mult mai lungă“.

V-ați gândit vreodată cum afectează aceste decizii aparent mici un întreg sector industrial?

Incertitudine pe piața internă și speranțe la export

Piața internă nu ajută deloc. România a coborât pe locul 18 în Uniunea Europeană la înmatriculările de autoturisme noi în primul trimestru, cu doar 27.275 de unități, o scădere de 19%. Incertitudinea legată de Programul Rabla, semnalată recent și de președintele ACAROM, Mihai Bordeanu, contribuie din plin la această scădere a cererii locale. Peste 92% din producția celor două uzine merge la export.

E drept că, dincolo de volume, există și o rază de speranță. Mixul de producție migrează spre vârfuri de gamă precum Duster, viitorul Bigster sau Puma Gen-E, ceea ce ridică valoarea adăugată per unitate. Pe componenta externă, un factor pozitiv ar putea fi tratatul UE-Mercosur, care ar deschide noi oportunități pentru furnizorii de componente din România către fabricile grupurilor europene din America de Sud.

Până la urmă, speranța rămâne legată de deciziile autorităților. „Sperăm să avem o stabilitate economică şi o înţelegere din partea autorităţilor astfel încât să atragem noi proiecte şi să dezvoltăm în continuare această industrie, dat fiind faptul că România are atât de mare nevoie de ea“, a încheiat Adrian Sandu.