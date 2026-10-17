Google susține că alimentarea continuă a centrelor de date pentru inteligență artificială necesită încă gaze naturale și caută amplasamente în Australia. Compania, care a anunțat posibile investiții de până la 20 de miliarde de dolari în această țară, condiționează construirea propriului centru de predictibilitatea regulilor pentru investiții.

„Gazele au un rol de jucat”, a declarat Alexander Smith, responsabil în cadrul Google de infrastructura globală și energie, pentru Financial Review, potrivit Antena 3.

Despre limitele soluțiilor de stocare, Smith a explicat: „Tehnologia bateriilor nu a ajuns încă în stadiul în care să poată acoperi pe deplin această nevoie de stabilizare a alimentării”.

În evaluarea Google, producția regenerabilă și bateriile nu oferă încă fiabilitatea necesară acestor instalații. Amplasarea centrelor lângă parcuri solare sau eoliene este posibilă tehnic, dar distanța contează pentru serviciile care trebuie să răspundă rapid. Smith spune că procese precum conversația cu un chatbot, un program care răspunde întrebărilor utilizatorilor, sunt mai dificil de gestionat din zone izolate.

„Toate opțiunile trebuie să fie pe masă”, a adăugat el despre variantele de alimentare.

Proiectele pe gaze includ și un plan de captare a emisiilor

Anthropic ia în calcul gazele pentru prima fază a investiției propuse în parcul digital Western Downs, din Queensland. Această posibilitate apare în solicitarea de autorizare a proiectului de 30 de miliarde de dolari.

Google susține că utilizarea gazelor poate fi însoțită de reducerea emisiilor. În Statele Unite, compania intenționează să achiziționeze electricitate produsă de o centrală pe gaze care se construiește la Decatur, în statul Illinois. Energia ar alimenta un centru de date cu o capacitate de 400 de megawați.

Proiectul american își propune să capteze 90% dintre emisiile de carbon ale centralei și să le stocheze sub pământ. Instalația este încă în construcție, așa că procentul reprezintă o țintă, nu un rezultat deja obținut.

Australia propune investiții energetice pentru conectarea noilor centre

Guvernul federal australian pregătește reguli care ar urma să devină lege anul viitor și încurajează dezvoltatorii să finanțeze capacități regenerabile suplimentare. Obiectivul este să răspundă preocupărilor privind creșterea emisiilor provocată de consumul acestor proiecte.

Comisia australiană pentru piața de energie (AEMC) propune ca dezvoltatorii care solicită conectarea unor centre noi la rețeaua națională să adauge producție regenerabilă și să asigure alimentarea stabilă. Pentru aceasta, propunerea include următoarele surse:

Gaze naturale.

Energie stocată în baterii.

Hidrocentrale cu acumulare prin pompare.

Anna Collyer, președinta AEMC, a explicat că dezvoltatorii nu trebuie neapărat să pornească propriile proiecte regenerabile de la început. Pot încheia acorduri cu dezvoltatori de parcuri eoliene sau solare pregătite pentru construcție, care caută investitori.

Comisia examinează și necesitatea amplasării investițiilor regenerabile în regiunile unde funcționează centrele de date, pentru a preveni scumpirea electricității.

Fiscalitatea și drepturile de autor condiționează investiția Google

În prezent, Google folosește spații închiriate în centre din Sydney și Melbourne pentru servicii cloud, adică servicii informatice furnizate prin infrastructură accesată la distanță. Trecerea la un centru propriu depinde, potrivit lui Smith, de stabilitatea cadrului investițional.

„Taxele fac parte din asta, regulile din energie fac parte din asta, iar drepturile de autor fac și ele parte din asta, pentru că afectează lucruri precum modelul de business”, a precizat reprezentantul companiei.

Google se teme că înființarea unei operațiuni locale de centre de date ar putea atrage un impozit pe profit de 30%. În paralel, compania se alătură firmelor tehnologice care solicită schimbarea legislației australiene pentru a permite utilizarea conținutului local la antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Discuțiile cu decidenții politici continuă. Smith s-a declarat încurajat de direcția adoptată de guvernul federal în unele dintre aceste domenii.

Oferta publică inițială de 7 miliarde de dolari a dezvoltatorului Firmus, o operațiune de listare la bursă, a eșuat în săptămâna anterioară relatării din 17 octombrie 2026. Smith consideră însă că Australia păstrează spațiu pentru investiții suplimentare.

Despre relația dezvoltatorilor cu comunitățile locale, acesta a avertizat: „Întrebarea este cine le poate construi în mod responsabil […] Dacă încerci doar să bifezi căsuțe sau să tratezi consultările cu comunitățile doar de formă, probabil că lucrurile nu vor merge bine”.

Google urmărește construirea unor centre de date în Australia pe un orizont de 20-30 de ani. Smith a subliniat că aceste proiecte cer investiții de capital foarte mari.