Confederaţia Patronală Concordia trage un semnal de alarmă dur. Instabilitatea politică și blocajele în implementarea reformelor asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) ar putea costa România nu mai puțin de 15 miliarde de euro în 2026. Iar timpul este extrem de scurt, deciziile trebuind luate până la finalul lunii iulie.

O șansă istorică pe cale să fie ratată

Suma aflată în pericol este colosală. Vorbim despre circa 15 miliarde de euro din fonduri europene disponibile pentru România în 2026, din care 10 miliarde de euro sunt alocate prin PNRR. Accesarea acestor bani, esențiali pentru investiții publice majore precum autostrăzi, spitale, școli sau digitalizarea administrației, este însă condiționată de finalizarea unor reforme stricte până la 31 august. Dan Şucu, Preşedintele Concordia, este tranșant. „Politica poate produce crize rapid. Economia le repară lent şi scump”, transmite acesta.

Urgența este maximă, iar fereastra de oportunitate se închide rapid. „Mai este foarte puţin timp până în august, când banii din PNRR se pot pierde. Dacă decidenţii nu acţionează rapid, în următoarele trei luni, cu toate reformele asumate, suntem în situaţia de a pierde această şansă uriaşă, istorică”, adaugă Șucu.

Reformele critice, blocate în sertare

Pe bune, cum stau lucrurile? În prezent, există 13 reforme critice asumate prin PNRR care se află sub risc ridicat de neîndeplinire. Printre acestea se numără reforma ANAF și digitalizarea fiscală, adoptarea noului Cod al Urbanismului și implementarea guvernanței corporative în companiile de stat. Toate sunt cerințe constante ale mediului de afaceri, vitale pentru funcționarea economiei.

Patronatul atrage atenția că fiecare zi de blocaj decizional înseamnă termene ratate. Si, mai grav, riscul unor penalizări financiare usturătoare, care pot ajunge, în unele cazuri, la aproape un miliard de euro pentru o singură reformă neîndeplinită.

Cifrele vorbesc de la sine.

Costul real al instabilității politice

Dincolo de cifrele seci, costurile se văd direct în economie. V-ați gândit vreodată ce înseamnă, concret, o criză politică pentru buzunarul dumneavoastră? Dan Șucu explică fără ocolișuri. „Costul real al oricărei crize politice este instabilitatea, o nouă taxă pentru toate companiile din România, care se vede în dobânzi mai mari, investiţii anulate sau amânate, inflaţie şi pierderi de locuri de muncă”.

Alternativa la banii europeni este sumbră. Dacă reformele nu sunt duse la bun sfârșit, sumele pierdute vor trebui acoperite din alte surse, mult mai dureroase pentru populație și companii. Asta înseamnă împrumuturi mai scumpe de pe piețele internaționale, ajustări bugetare dure (adică tăieri de cheltuieli) sau, cel mai probabil, taxe mai mari. Toate acestea ar compromite serios ținta de deficit bugetar asumată de România.

Apel la acțiune: dialog, nu gâlceavă

În acest context extrem de volatil, Confederaţia Patronală Concordia cere ca, până la finalul lunii iulie 2026, toate reformele majore care condiţionează accesul la fondurile PNRR să fie finalizate şi adoptate. Miza este mult prea mare pentru a fi irosită în dispute politice sterile. „Anul acesta, România nu poate să piardă bani de la UE, nu poate să rateze aderarea la OCDE şi nu poate să intre în 2027 cu reforme structurale neterminate, în contextul unui deficit bugetar mare, al unor costuri ridicate de finanţare externă şi al unui mediu geopolitic global extrem de volatil”, transmite Concordia.

Mesajul final al lui Dan Șucu este un apel la responsabilitate și pragmatism, subliniind că mediul de afaceri are nevoie de stabilitate pentru a genera prosperitate. „Doar o economie competitivă poate creşte nivelul de trai. Doar printr-o economie puternică putem avea prosperitate. Cu toţii trebuie să lucrăm în direcţia unei Românii competitive, unei economii puternice. Mediul de afaceri are nevoie de un partener de dialog, nu de interlocutori într-o veşnică gâlceavă.”