Dan Air, compania aeriană administrată de Matt Ian David, a anunțat că plata online cu cardul pentru bilete este oprită temporar din 2 noiembrie 2026, după ce Netopia i-a încheiat contractul de procesare a plăților. Cei care fac acum o rezervare trebuie să plătească prin transfer bancar, iar biletele deja cumpărate rămân valabile, potrivit Dan Air.

Netopia procesa până acum plățile cu cardul pentru biletele companiei. În noua procedură, o rezervare făcută pe site-ul Dan Air nu devine bilet confirmat în momentul în care pasagerul o încheie: compania o confirmă după ce verifică transferul bancar.

Cum se plătește o rezervare nouă

Pasagerul face rezervarea pe danair.aero și păstrează codul primit. Rezervarea rămâne în așteptarea plății.

Plata se face prin transfer în contul Dan Air indicat pentru moneda rezervării. Codul rezervării trebuie trecut la detaliile transferului.

Ordinul de plată se trimite la adresa de e-mail indicată de Dan Air pentru confirmarea plății, împreună cu codul rezervării. Compania confirmă rezervarea după verificarea banilor.

Contul de plată trebuie luat din instrucțiunile oficiale ale rezervării, nu dintr-un mesaj primit separat. Dacă datele bancare ridică semne de întrebare, pasagerul le poate verifica prin datele de contact afișate de Dan Air înainte de a trimite banii.

Confirmarea transferului făcut de bancă nu este același lucru cu confirmarea biletului de către compania aeriană. Termenii Dan Air prevăd că o rezervare poate fi anulată dacă biletul nu este plătit integral în termenul indicat pasagerului.

Ce verifică pasagerii care au plătit deja

Dan Air spune că biletele cumpărate înainte de oprirea plății cu cardul rămân valabile. Pasagerul trebuie să aibă atât confirmarea plății, cât și biletul sau itinerariul trimis pe adresa de e-mail folosită la rezervare, potrivit termenilor companiei.

Dacă a plătit, dar nu a primit aceste mesaje, pasagerul contactează imediat serviciul de suport Dan Air prin formularul de contact, la categoria „Erori plată”. Pentru identificarea rezervării transmite data și ruta zborului, numele pasagerilor și codul rezervării, dacă îl are. Codul, numit și PNR, are șase caractere.

Biletele valabile nu înlătură riscul pentru zborurile din 7 noiembrie

Separat de oprirea plăților cu cardul, Dan Air are un termen pentru datoriile către ROMATSA. Potrivit informațiilor despre termenul dat companiei de ROMATSA, până la 6 noiembrie 2026, ora 12:00, Dan Air trebuie să facă plățile cerute și să semneze înțelegerea cu instituția. Dacă nu îndeplinește condițiile, serviciile de navigație aeriană pot fi oprite de la 7 noiembrie, ora 00:00. Aceasta este o măsură anunțată condiționat, nu o anulare deja decisă a zborurilor.

Dan Air susține că Netopia reține peste 900.000 de euro din încasările pentru bilete, începând cu 23 octombrie. Netopia contestă acuzațiile și afirmă că păstrarea sumelor este prevăzută în contract pentru eventuale rambursări către pasageri. Conflictul dintre firme nu schimbă pașii de plată anunțați acum pentru o rezervare nouă.