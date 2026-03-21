Benzina a sărit de 9 lei litrul după a cincea scumpire consecutivă în România

Prețurile la pompă au explodat din nou. Pentru a cincea zi la rând, șoferii români au fost întâmpinați de prețuri mai mari la carburanți, benzina standard depășind pragul psihologic de 9 lei pe litru în majoritatea stațiilor din țară. Iar motorina se apropie cu pași repezi de pragul de 10 lei.

Un șir de scumpiri fără oprire

Doar în dimineața zilei de 21 martie, prețul benzinei a urcat cu 10 bani pe litru, în timp ce motorina s-a scumpit cu 15 bani pe litru. Spre exemplu, benzinăria Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6 al Capitalei, pe care o monitorizăm constant, afișa un preț de 9,04 lei pentru un litru de benzină standard și 9,74 lei pentru motorina standard.

Numai că lucrurile stau și mai rău în alte stații. Benzinăriile OMV din București vindeau deja motorina cu 9,88 lei pe litru. Până la urmă, cât mai e până la 10 lei?

Scumpirea de ieri fusese cea mai mare de la începutul războiului din Iran, cu 15 bani la benzină și 19 bani la motorină. Aceasta este a 13-a majorare de preț din luna martie, o lună care vine după alte nouă scumpiri consecutive în februarie. de la începutul lunii, benzina s-a scumpit cu 99 de bani pe litru, iar motorina cu un uriaș 1,5 lei pe litru.

Guvernanții promit soluții

Confruntat cu valul de scumpiri, președintele Nicușor Dan a anunțat acum două zile că autoritățile pregătesc măsuri pentru a gestiona criza energetică. Mai multe detalii au venit de la Ilie Bolojan, care a confirmat discuțiile cu miniștrii Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, dar și cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, ANAF, Consiliului Concurenței și ANAP.

Situația este pusă pe seama contextului internațional. „Pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România”, a scris premierul pe Facebook.

Echipele tehnice lucrează la foc continuu pentru a găsi o cale de ieșire.

„Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Plafonare sau tăiere de accize?

O nouă întâlnire este programată la începutul săptămânii viitoare „pentru definitivarea acestor soluții”. Decizia nu este însă deloc simplă, iar Bolojan a explicat și de ce.

E drept că opțiunile sunt limitate și pline de riscuri.

„Nu sunt decizii ușor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple, în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate. O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului”, a adăugat oficialul.

Acesta a ținut să sublinieze că „refuză” să vândă „soluții populiste care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri”.