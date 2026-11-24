Dacă ți se promite un venit lunar garantat din economiile pentru pensie, nu plăti până nu afli din contract ce este garantat, cât durează plata și câți bani rămân după fiecare lună. Verifică apoi firma, persoana care îți face oferta și costurile, după tipul produsului: pensie facultativă, investiție sau asigurare.

Află mai întâi ce produs ți se oferă

Numele produsului trebuie să apară în ofertă și în contract. Regulile unui fond de pensii facultative, numit Pilonul III, nu sunt aceleași cu cele ale unei investiții obișnuite sau ale unei asigurări.

Pilonul III: verifici fondul, administratorul și persoana care îți prezintă oferta în registrul pensiilor private. Banii nu se scot oricând, ca dintr-un cont bancar.

verifici fondul, administratorul și persoana care îți prezintă oferta în registrul pensiilor private. Banii nu se scot oricând, ca dintr-un cont bancar. Investiție: verifici firma și activitatea pentru care este autorizată. Ceri în scris riscurile, toate costurile și condițiile în care poți vinde sau retrage banii.

verifici firma și activitatea pentru care este autorizată. Ceri în scris riscurile, toate costurile și condițiile în care poți vinde sau retrage banii. Asigurare: ceri contractul și condițiile produsului, inclusiv cine face plata promisă, pentru cât timp, ce costuri se scad și în ce condiții poți primi bani înapoi. Nu presupui că regulile de plată ale Pilonului III se aplică și acestei oferte.

Verifică oferta înainte să dai banii

Cere oferta, contractul și documentul care descrie regulile produsului. Notează suma lunară, durata plăților și dacă promisiunea privește plata, capitalul depus sau câștigul. Notează denumirea juridică a firmei, codul ei fiscal, numărul autorizației, produsul oferit și numele persoanei care îți vorbește. Compară datele cu cele publicate de ASF și folosește un număr de contact găsit acolo, nu unul primit prin mesaj. Cere costul total, costurile separate și regula de retragere. Solicită un calcul care arată plata primită și suma rămasă în cont după fiecare lună. Compară banii promiși cu suma depusă. Verifică și varianta în care investiția nu aduce niciun câștig: atunci fiecare plată și fiecare cost consumă din economii. Plătește numai după ce datele firmei și ale produsului se potrivesc cu actele primite. Nu trimite bani într-un cont personal și nu plăti printr-un link primit în mesagerie.

Ce înseamnă „garantat”

O plată lunară, păstrarea unei sume minime din capital și un câștig minim sunt promisiuni diferite. Contractul trebuie să spună care dintre ele există, cine răspunde pentru ea și până când. Faptul că primești bani lunar nu înseamnă că îi vei primi toată viața.

La Pilonul III, o eventuală garanție se caută în documentul cu regulile fondului, numit prospect. Regula ASF pentru plată, aplicată din 1 aprilie 2018, cere administratorului să compare suma strânsă în cont cu suma rezultată din garanția scrisă în prospect și să o plătească pe cea mai mare. Autorizația ASF arată că firma are dreptul să desfășoare activitatea respectivă; nu promite un câștig din investiție.

Vezi dacă plata îți consumă economiile

La 100.000 de lei depuși și 3.000 de lei promiși lunar, de exemplu, plățile însumează 36.000 de lei pe an, adică 36% din capitalul inițial. Fără câștig, taxe sau comisioane, după prima plată rămân 97.000 de lei, după a doua 94.000 de lei, iar după 33 de plăți rămân 1.000 de lei. Aceștia nu ajung pentru încă o plată de 3.000 de lei.

Calculul lunar pornește de la suma rămasă, adaugă câștigul obținut efectiv și scade plata, costurile și taxele suportate din cont. Cere firmei să pună aceste valori pe fiecare lună, nu doar să îți arate suma promisă. Dacă cei 3.000 de lei sunt anunțați înainte de rețineri, cere și suma care îți intră efectiv în cont; fără valoarea costurilor și a taxelor, aceasta nu poate fi calculată.

Pentru ca 36.000 de lei pe an să provină numai dintr-un câștig constant de 4% net, capitalul de pornire ar fi de 900.000 de lei. La 3% net, ar fi de 1.200.000 de lei. Sunt exemple de calcul, nu câștiguri garantate: rezultatul depinde de câștigul realizat, costuri, taxe și durata plăților.

Unde verifici firma

Pentru o ofertă de investiții, caută firma în registrul public ASF al investițiilor și verifică activitatea pentru care apare. Registrul este împărțit pe categorii, iar ultima actualizare afișată era 24 noiembrie 2026. Existența firmei sau a unei autorizații pentru altă activitate nu confirmă oferta primită.

Pentru Pilonul III, caută fondul, administratorul și intermediarul în registrul ASF al pensiilor private. Acesta arată și date despre autorizare sau retragerea autorizației. Legea nr. 204/2006 cere ca administratorul să fie autorizat pentru pensii facultative.

Dacă oferta este prezentată drept asigurare, cere denumirea firmei care își asumă plata și actele produsului, apoi verifică la ASF dreptul firmei și al persoanei care îți face oferta de a desfășura activitatea promisă. Nu înlocui verificarea autorizației cu simpla existență a firmei într-un registru al firmelor.

Ce ceri în scris despre costuri și retragere

Pentru o investiție, cere toate costurile care se pot aplica: administrare, cumpărare sau vânzare, păstrarea investiției, transfer, schimb valutar și retragere. Legea nr. 126/2018 cere firmelor de investiții să prezinte costul total și efectul lui asupra câștigului, iar la cerere să arate fiecare cost separat. Cere și data la care poți retrage banii, timpul de plată și orice penalitate pentru ieșirea mai devreme.

La Pilonul III, dreptul la pensia facultativă se deschide la cerere după împlinirea vârstei de 60 de ani, dacă au fost plătite cel puțin 90 de contribuții lunare și suma din cont atinge nivelul minim cerut de lege. Dacă la această vârstă nu este îndeplinită condiția contribuțiilor sau a sumei minime, banii pot fi primiți dintr-o dată ori în rate. Invaliditatea și decesul au reguli separate.

Pentru plata din Pilonul III, participantul trimite administratorului cererea și copia actului de identitate, la sediu, prin poștă sau electronic. Dacă alege viramentul, adaugă dovada contului bancar și a titularului. Potrivit Normei ASF nr. 28/2017, aplicată din 1 aprilie 2018, plata dintr-o dată se face în 30 de zile de la depunerea tuturor actelor; dacă lipsesc documente, termenul se întrerupe până la completarea lor.

La plata în rate, regula stabilită din 16 octombrie 2023 prevede rate lunare de cel puțin 500 de lei, cu excepția ultimei rate, pe cel mult cinci ani. Cere graficul cu fiecare plată și suma rămasă. Din suma plătită se pot scădea rețineri legale și costuri bancare sau poștale.

Pentru plățile din pensii private aferente lunii august 2025 și lunilor următoare, calculul impozitului pornește de la partea care depășește contribuțiile nete. Se aplică apoi plafonul lunar neimpozabil de 3.000 de lei și, după caz, se scade contribuția pentru sănătate. Impozitul este 10% din suma rămasă impozabilă, nu automat 10% din toți banii depuși.

La o asigurare, cere în contract condițiile plății lunare și ale retragerii, costurile și suma pe care ai primi-o dacă închei contractul mai devreme. Fără aceste clauze, suma lunară din prezentare nu arată cât îți rămâne efectiv.

Ce faci dacă oferta pare o înșelăciune

ASF avertizează asupra grupurilor de investiții în care pretinși îndrumători promit câștiguri sigure și cer transferuri tot mai mari. Poliția a descris și site-uri false care folosesc numele unor companii cunoscute, precum și cereri de instalare a unor aplicații prin care altcineva poate controla dispozitivul și intra în conturile bancare. Presiunea să plătești imediat, secretul impus și un cont personal pentru transfer sunt motive să oprești plata.

Dacă vezi o tranzacție făcută fără acordul tău, anunță banca imediat. Apoi sesizează Poliția și raportează frauda către DNSC, sunând la 1911 sau folosind pnrisc.dnsc.ro. Păstrează contractul, mesajele, confirmările de plată și capturile de ecran. Poți trimite și o petiție la ASF dacă oferta privește o activitate supravegheată de aceasta sau firma s-a prezentat drept autorizată.

Întrebări frecvente

Pot renunța în 14 zile la un contract de investiții încheiat online?

Legea nr. 126/2018 prevede, în principiu, 14 zile pentru renunțarea la un contract încheiat la distanță. Excepția privește serviciile și investițiile al căror preț depinde de schimbările pieței.

Mi se cere o taxă pentru deblocarea banilor. O plătesc?

Nu trimite alți bani înainte să verifici firma prin datele oficiale și să ceri clauza din contract, factura și calculul taxei. ASF avertizează că plățile suplimentare cerute sub pretextul recuperării banilor apar și în fraude.

Am instalat o aplicație la cererea celui care mi-a oferit investiția. Ce fac?

Închide conversația, dezinstalează aplicația care permite accesul de la distanță și schimbă parolele de pe un dispozitiv sigur. Sună banca și verifică operațiunile din cont.

Unde reclam un conflict cu o firmă autorizată?

Trimite mai întâi reclamația firmei și păstrează dovada. Pentru un litigiu din pensii private, investiții sau asigurări, te poți adresa gratuit SAL-FIN, în termen de un an de la reclamația către firmă sau de la fapta care a produs conflictul.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: registrele Autorității de Supraveghere Financiară pentru investiții și pensii private; Legea nr. 204/2006; normele ASF nr. 28/2017 și nr. 35/2023; Legea nr. 126/2018; Legea nr. 141/2025; avertismentele ASF și ale Ministerului Afacerilor Interne privind fraudele cu investiții; recomandările Poliției Române, DNSC și Asociației Române a Băncilor privind tranzacțiile neautorizate; ghidul SAL-FIN.