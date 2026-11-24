Pentru un medicament compensat poți plăti sume diferite fiindcă procentul de compensare se aplică la prețul de referință, nu la prețul produsului ales. Ca să găsești o variantă mai ieftină, cere farmacistului să compare cât plătești pentru produse care corespund aceleiași rețete.

Cum se calculează suma de plată

Prețul de referință este suma de la care casa de asigurări calculează cât suportă. HG nr. 521/2023, la articolul 156, stabilește că procentul de compensare se aplică la acest preț. Dacă medicamentul ales costă mai mult, diferența intră în suma plătită de tine.

Pentru listele A, B, D și E1, calculul este: prețul de vânzare al unei unități minus suma suportată de casa de asigurări pentru acea unitate. Suma suportată se obține aplicând procentul de compensare la prețul de referință. Calculul se repetă pentru cantitatea eliberată, conform normelor Ministerului Sănătății și CNAS privind eliberarea medicamentelor.

Lista A: casa suportă 90% din prețul de referință.

Listele B și E1: casa suportă 50% din prețul de referință.

Lista D: casa suportă 20% din prețul de referință.

Listele C1, C3 și E2: casa suportă 100% din prețul de referință, nu neapărat întregul preț al produsului ales.

De exemplu, o unitate dintr-un medicament de pe lista A costă 40 de lei, iar prețul ei de referință este 20 de lei. Casa suportă 90% din 20 de lei, adică 18 lei. Tu plătești 40 minus 18, adică 22 de lei pe unitate sau 44 de lei pentru două unități. Sumele sunt un exemplu de calcul, nu prețurile unui medicament anume.

Dacă o altă variantă potrivită aceleiași rețete costă 25 de lei pe unitate și are același preț de referință de 20 de lei, casa suportă tot 18 lei. Tu plătești 7 lei pe unitate sau 14 lei pentru două. Pentru aceeași cantitate, diferența dintre cele două variante din exemplu este de 30 de lei.

Când se schimbă procentul

La un alt medicament, de pe lista B, să presupunem tot un preț de vânzare de 40 de lei și un preț de referință de 20 de lei pe unitate. La compensarea obișnuită de 50%, casa suportă 10 lei, iar pacientul plătește 30 de lei. Pentru un pensionar care se încadrează la compensarea de 90%, casa ar suporta 18 lei, iar plata ar fi de 22 de lei pe unitate.

Regula specială din articolul 156 al HG nr. 521/2023 se aplică pensionarilor ale căror venituri din pensii și indemnizație socială sunt de cel mult 2.020 de lei pe lună, inclusiv. Compensarea de 90% privește medicamentele de pe lista B, pentru prescripții de până la 336 de lei pe lună, calculate la prețul de referință. Nu înseamnă că orice pensionar plătește 10% din prețul de vânzare.

Nici mențiunea „compensat 100%” nu înseamnă întotdeauna că plata este zero. Pentru listele C1, C3 și E2, dacă un produs ar costa 40 de lei, iar referința ar fi 20 de lei, casa ar suporta 20 de lei și pacientul ar plăti ceilalți 20 de lei. Lista C2, pentru medicamente din programe naționale, are altă regulă: decontarea se raportează la prețul de decontare, nu la acest calcul cu procent din prețul de referință.

Cum compari variantele la farmacie

Două medicamente cu aceeași substanță activă pot avea mărci, ambalaje și prețuri diferite. Compară numai variantele cu substanța, concentrația și forma cerute pe rețetă; farmacistul sau medicul confirmă ce produs se potrivește. Dacă prețul de vânzare diferă, se poate schimba și suma pe care o plătești.

Verifică pe rețetă substanța activă, concentrația, forma, cantitatea, lista de compensare și termenul de valabilitate. O rețetă fără toate datele obligatorii nu poate fi folosită pentru eliberarea compensată. Întreabă care dintre variantele potrivite are cea mai mică sumă de plată pentru întreaga cantitate. Dacă medicul a prescris substanța activă, nu o marcă, farmacistul recomandă produsele începând cu cel mai ieftin. Cere prețul de referință, prețul produsului ales și suma suportată de casa de asigurări. Compară suma finală, nu doar procentul scris lângă medicament. Dacă alegi un produs peste prețul de referință, farmacia trebuie să îți ceară acordul informat, în scris. Semnează după ce afli cât vei plăti. Verifică partea rețetei completată la eliberare. Acolo trebuie să apară prețul de vânzare, suma decontată și contribuția ta.

Unde găsești prețurile oficiale

Listele CNAS arată prețul de referință pe unitate și cât poate suporta casa de asigurări. Listele modificate pentru A, B, C1, C3 și D se aplică de la 1 noiembrie 2026. Pentru suma de la casă trebuie cunoscute și cantitatea, produsul ales și prețul practicat de farmacie.

Pe site-ul CNAS, pagina „Lista interactivă a medicamentelor” permite căutarea după denumire sau substanță activă, dar afișează data actualizării de 1 iunie 2025. Catalogul public al Ministerului Sănătății arată prețurile maximale aprobate, nu prețul efectiv din fiecare farmacie. Pentru o cumpărare în noiembrie 2026, verifică lista CNAS aplicabilă și cere farmaciei suma de plată.

Întrebări frecvente

Pot ridica medicamentul compensat de la altă farmacie?

Da, din orice farmacie din țară aflată în contract cu o casă de asigurări, conform Ghidului asiguratului publicat de CNAS. Există excepții pentru unele medicamente din contracte speciale și din programele naționale.

Cât timp este valabilă rețeta?

Normele Ministerului Sănătății și CNAS stabilesc cel mult 30 de zile pentru o rețetă destinată unei boli cronice și cel mult 48 de ore pentru una destinată unei afecțiuni acute sau subacute. O rețetă online emisă pentru 90, 91 sau 92 de zile este valabilă cel mult 92 de zile.

Ce fac dacă farmacia nu are varianta mai ieftină?

Cere produsul în scris sau prin e-mail și păstrează dovada. Potrivit acelorași norme, farmacia trebuie să facă demersuri pentru aprovizionare în cel mult 24 de ore pentru afecțiuni acute ori subacute și în cel mult 48 de ore pentru boli cronice. Excepția este cazul în care poate dovedi că aprovizionarea este imposibilă din motive care nu țin de ea.

Unde semnalez o problemă legată de farmacie sau de preț?

CNAS pune la dispoziție formularul de raportare a problemelor întâmpinate la furnizori, indicat în Ghidul asiguratului. Păstrează rețeta, dovada cererii trimise farmaciei și bonul, dacă ai cumpărat produsul.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: HG nr. 521/2023 a Guvernului României; Ordinul Ministerului Sănătății și CNAS nr. 1.857/441/2023; Ordinul CNAS nr. 1.341/2026 și listele aplicabile de la 1 noiembrie 2026; Ghidul asiguratului publicat de CNAS; lista interactivă a medicamentelor publicată de CNAS; Catalogul public al prețurilor maximale publicat de Ministerul Sănătății.