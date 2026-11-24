Ofertele de asigurare pentru avariile navelor fluviale s-au scumpit cu peste 50% în ultimul an, spune Georgeta Saracin, responsabilă de daune și asigurări la brokerul Verasig, într-un interviu acordat Economica.net. Costul poate apăsa asupra transporturilor spre România, dar creșterea prețurilor plătite de cumpărători nu este dovedită de această declarație.

Un cost nou pentru transport este însă cunoscut: compania maritimă CMA CGM aplică, din 9 noiembrie 2026, o taxă de risc de război de 35 de dolari pe containerul standard de 20 de picioare pentru mărfurile către și dinspre porturi precum Constanța. Taxa de transport nu este același lucru cu prețul asigurării unei nave și nu arată singură cu cât s-ar putea scumpi un produs la raft.

Cât s-au scumpit asigurările navelor

Creșterea de peste 50% se referă la ofertele pentru asigurarea corpului, motoarelor și instalațiilor unităților fluviale, nu la toate polițele necesare unui transport. Pentru navele maritime, Saracin indică o creștere de aproximativ 30% în ultimul an. Procentele descriu ofertele de asigurare prezentate de broker, nu sumele plătite pentru fiecare navă.

Asigurarea mărfii are alt preț. Potrivit brokerului, cu două luni înainte de interviu, o ofertă pentru marfa transportată din Turcia spre Constanța sau alte destinații din România ajungea la cel mult 0,11% din valoarea asigurată. În săptămâna dinaintea interviului, un asigurător care să accepte riscul era găsit cu greutate chiar și la 0,2%. Aceste procente nu pot fi adunate la cele pentru asigurarea navei: acoperă bunuri diferite.

Taxa de 35 de dolari intră în costul transportului

CMA CGM a anunțat taxa pentru documentele de transport emise începând cu 9 noiembrie 2026. Cei 35 de dolari se calculează pentru fiecare unitate de container de 20 de picioare; pentru alte dimensiuni, costul depinde de numărul de astfel de unități. Compania arată că se pot adăuga și alte taxe de transport.

Taxa arată un cost concret pentru marfa transportată, nu suma pe care o va plăti în plus fiecare cumpărător. Prețul final depinde și de cantitatea de marfă din container, de celelalte costuri și de deciziile firmelor care o vând. Nici declarația brokerului, nici anunțul transportatorului nu stabilesc o scumpire a combustibililor sau a altor produse din magazine.

Restricțiile de asigurare nu înseamnă că porturile s-au blocat

Saracin spune că unii asigurători exclud din polițe zonele aflate la mai puțin de 200 de kilometri de Ucraina, Rusia și Belarus. Potrivit ei, o asemenea clauză poate lăsa fără acoperire nave care trec prin Delta Dunării, Sulina sau Sfântu Gheorghe și poate afecta inclusiv Constanța. Brokerul vorbește despre riscul unui blocaj, nu despre oprirea navigației.

Există și o regulă de piață diferită de clauza descrisă de broker. Lista publicată la 16 septembrie 2026 de Joint War Committee include Marea Neagră între zonele cu risc de război, dar exclude apele teritoriale ale statelor riverane, cu excepția Rusiei și Ucrainei. Lista nu scoate automat apele românești din toate polițele: ce acoperă asigurarea se stabilește în fiecare contract.

La 16 octombrie, Associated Press relata că atacurile cu drone nu afectaseră negativ comerțul prin Constanța, deși costul asigurării de risc creștea pentru navele venite dinspre Turcia. La 30 octombrie, NRB relata că asigurarea de război era încă disponibilă pentru navele comerciale care mergeau în România. Declarațiile din 24 noiembrie descriu oferte mai scumpe și restricții posibile, nu un transport anulat sau un port închis.