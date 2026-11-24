Dacă nu ai copii, poți cere primăriei îngrijire acasă, ajutor într-un centru de zi sau un loc într-un cămin. Poți alege și un furnizor plătit din banii tăi, dar suma depinde de cât ajutor îți trebuie: în 2026, costul mediu lunar aprobat pentru un cămin public este între 2.981 și 5.561 de lei la Arad și între 11.777 și 11.879 de lei în Sectorul 6 din București. Acestea sunt costurile serviciului, nu sumele datorate automat de fiecare persoană.

Primul pas este evaluarea la serviciul de asistență socială al primăriei de la domiciliul sau reședința ta. Lipsa copiilor nu îți dă automat dreptul la un cămin gratuit: se verifică veniturile, locuința, sănătatea, cât te poți îngriji singur și dacă există alte persoane obligate legal să te întrețină. Regulile pentru persoanele vârstnice din Legea nr. 17/2000 se aplică după împlinirea vârstei de pensionare.

Ce ajutor poți primi acasă sau într-un centru

Îngrijirea la domiciliu poate cuprinde ajutor la spălat, îmbrăcat, mâncat, deplasare, cumpărături și menaj. Un centru de zi oferă sprijin fără cazare. Pentru îngrijire cu locuire există cămine publice, locuințe protejate și alte centre pentru vârstnici, inclusiv servicii oferite de furnizori privați.

Ajutorul zilnic oferit printr-un serviciu social nu este același lucru cu îngrijirea medicală la domiciliu. Pentru servicii medicale se aplică regulile asigurărilor de sănătate; acestea nu sunt incluse automat într-un pachet de menaj sau îngrijire personală.

Serviciile sociale de bază pot fi acordate fără contribuție persoanelor fără venituri și fără susținători legali, beneficiarilor ajutorului de incluziune și celor cu venituri sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari. Legea prevede și situații în care sunt luate în calcul veniturile susținătorilor. Casa Națională de Pensii Publice indică pentru 2026 un nivel de 1.281 de lei; indemnizația socială este diferența acordată până la acest nivel, nu o pensie separată. Scutirea pentru serviciile de bază nu înseamnă că orice cameră sau orice serviciu ales este gratuit.

Cum ceri ajutorul și ce pui în dosar

Depui o cerere scrisă sau electronică la serviciul public de asistență socială din localitatea unde ai domiciliul ori reședința. Pregătești actul de identitate și documentele privind familia, eventualii susținători legali, veniturile, bunurile și locuința. Adaugi documentele medicale și, dacă este cazul, actele privind handicapul. Primăria îți comunică lista exactă pentru situația ta. Un lucrător social evaluează sănătatea, locuința, veniturile și cât te poți descurca singur. Nevoia de îngrijire este stabilită cu ajutorul unei grile folosite la nivel național. Pe baza evaluării se face un plan de ajutor. Primarul sau directorul serviciului public de asistență socială emite decizia privind serviciile acordate.

De exemplu, o persoană fără copii, cu o pensie de 5.000 de lei, care solicită un loc în cămin, depune cererea și actele privind pensia, locuința, sănătatea și familia. Evaluarea stabilește cât ajutor îi trebuie; abia apoi poate fi stabilit serviciul potrivit și cât va plăti. Lipsa copiilor nu înlătură verificarea altor eventuali susținători legali.

Cererea pentru îngrijirea la domiciliu oferită de DGASPC Sector 6 se poate face și la telefon sau prin e-mail. Răspunsul se trimite în cel mult 30 de zile. Acest termen privește serviciul local din Sectorul 6, nu toate primăriile. Admiterea depinde și de locurile disponibile.

Cât costă îngrijirea la domiciliu

Standardul național de cost aplicat de la 1 februarie 2026 este de 56,3 lei pe oră pentru îngrijirea socială la domiciliu. Pachetele folosite la stabilirea standardelor au 20, 10 sau 6 ore pe săptămână, după gradul de dependență. Costurile anuale standard sunt de 59.302 lei la gradul I, 29.934 lei la gradul II și 18.187 lei la gradul III. Standardul nu este automat prețul cerut persoanei îngrijite.

Primăria poate acoperi întregul cost sau o parte din el, potrivit regulilor locale și veniturilor. În Sectorul 6, contribuția pentru serviciul public de îngrijire la domiciliu este de la 0% pentru anumite persoane cu venituri mici până la 100% din costul pe oră, pe tranșe de venit. Pentru un serviciu plătit din fonduri proprii, cere prețul pentru orele necesare și lista separată a cheltuielilor cu transportul, consumabilele sau activitățile care nu intră în pachet.

Cât poate costa un cămin

Nu există un preț național unic pentru căminele publice. Standardele naționale de cost din 2026 sunt de 102.674 lei pe an la gradul I de dependență, 60.737 lei la gradul II și 37.033 lei la gradul III ori fără risc de dependență. Împărțite la 12 luni, înseamnă aproximativ 8.556 lei, 5.061 lei și 3.086 lei pe lună. Sunt repere de cost, nu tarifele fiecărui cămin.

Hotărârea nr. 120 din 9 martie 2026 a Consiliului Local Arad și hotărârea Consiliului Local Sector 6 privind centrele rezidențiale pentru 2026 stabilesc valorile de mai jos. Contribuția aprobată local nu este automat suma datorată de fiecare pensionar.

Loc și nevoie Cost mediu

lei/lună Contribuție aprobată

lei/lună Arad, dependent 5.561 3.720 Arad, semidependent 3.946 2.629 Arad, independent 2.981 2.541 Sectorul 6, gradul I 11.879 3.100 Sectorul 6, gradul II 11.824 2.800 Sectorul 6, gradul III 11.777 2.500

La un cămin public, contribuția din venitul persoanei poate fi de cel mult 60% din venitul ei lunar și nu poate depăși costul mediu lunar aprobat. Pentru persoana din exemplu, cu 5.000 de lei venit lunar, 60% înseamnă 3.000 de lei. Dacă are nevoie de locul pentru persoane dependente din Arad, al cărui cost mediu aprobat este de 5.561 de lei, partea plătită din venitul ei poate fi de cel mult 3.000 de lei, chiar dacă în hotărârea locală apare o contribuție de 3.720 de lei. Diferența de 2.561 de lei până la cost nu devine automat datoria unei rude.

Dacă există susținători legali, plata lor se stabilește după veniturile și obligațiile lor. Din venitul net lunar se scad obligațiile de întreținere deja aflate în plată, iar restul se împarte la membrii familiei aflați efectiv în întreținere. Categoriile de venit luate în calcul sunt stabilite local. Un angajament de plată semnat de persoana vârstnică sau de susținător poate fi pus în executare dacă nu este respectat.

Ce verifici înainte să semnezi

Caută furnizorul și serviciul concret în Registrul electronic unic al serviciilor sociale. Furnizorul are nevoie de un certificat de acreditare, iar serviciul ales, de o licență valabilă. Verifică denumirea, codul serviciului, adresa și perioada licenței. Înregistrarea unei firme nu ține loc de licență pentru căminul sau îngrijirea de la adresa respectivă.

Contractul trebuie să identifice furnizorul și serviciul, să arate durata, planul de îngrijire, costul, drepturile și obligațiile fiecăruia și felul în care faci o reclamație. Cere să fie scrise orele și activitățile incluse, cine înlocuiește îngrijitorul, când se poate modifica prețul și cum încetează contractul. Verifică separat costurile pentru medicamente, scutece, alte consumabile, transport, recuperare sau o anumită cameră. Modelul de contract este stabilit prin Ordinul nr. 1126/2025.

Cum îți calculezi rezerva de bani

Adună costul lunar al îngrijirii și cheltuielile plătite separat. Scade pensia și sprijinul pe care îl primești efectiv; diferența este suma de acoperit lunar din economii. Înmulțește diferența cu numărul de luni pentru care vrei să te pregătești și adaugă un tampon pentru costuri neprevăzute.

De exemplu, dacă după scăderea pensiei și a sprijinului primit îți rămân de acoperit 5.000 de lei pe lună, pentru 36 de luni calculul este 5.000 × 36 = 180.000 de lei. Un tampon de 20% ales pentru acest exemplu adaugă 36.000 de lei, deci ținta este de 216.000 de lei. Nu este suma necesară tuturor. Ca punct de plecare pentru economisire, împarți ținta la lunile în care vrei să o strângi și refaci calculul când se schimbă veniturile, nevoile sau prețurile.

Întrebări frecvente

Pot lăsa locuința cuiva în schimbul îngrijirii?

Da, printr-un act încheiat la notar. Obligațiile de întreținere și îngrijire trebuie descrise concret în act; autoritatea tutelară poate oferi consiliere juridică gratuită.

Poate aceeași persoană să încheie astfel de contracte cu mai mulți vârstnici?

O persoană fizică poate încheia contracte de găzduire sau întreținere cu cel mult un vârstnic ori un cuplu. Regula introdusă prin OUG nr. 70/2025 are excepții pentru familie și rude până la gradul al IV-lea.

Ce fac dacă persoana care a promis întreținerea nu mă îngrijește?

Poți sesiza autoritatea tutelară. Pentru o sesizare privind neîndeplinirea contractului de întreținere, aceasta trebuie să facă o anchetă în 24 de ore de la înregistrare și să solicite agenției de plăți și inspecție socială o investigație în cel mult 3 zile. În pericol imediat, suni la 112.

Pot contesta o decizie prin care mi se refuză serviciile sociale?

Da. Decizia de respingere, suspendare sau încetare poate fi contestată potrivit regulilor pentru actele autorităților publice. Verifică termenul și calea de contestare pentru decizia primită; nu există în aceste reguli un termen unic pentru orice situație.

Ce calificare trebuie să aibă un îngrijitor la domiciliu?

Îngrijitorul care lucrează în cadrul unui serviciu formal trebuie să aibă calificare de îngrijitor pentru bolnavi sau vârstnici, asistent medical, infirmier ori o calificare echivalentă. Dacă serviciul este oferit printr-o persoană fizică autorizată, aceasta trebuie să fie acreditată și să aibă licență pentru serviciu.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: Legea nr. 17/2000; OUG nr. 70/2025; HG nr. 6/2026; Legea nr. 197/2012; Ordinul nr. 1126/2025; Registrul electronic unic al serviciilor sociale al Ministerului Muncii; Casa Națională de Pensii Publice; DGASPC Sector 6; Hotărârea nr. 120/2026 a Consiliului Local Arad; hotărârea Consiliului Local Sector 6 privind costurile centrelor rezidențiale pentru 2026.