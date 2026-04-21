Grupul francez Carrefour își continuă restructurarea globală și anunță retragerea de pe piața din Turcia, o mișcare strategică majoră. Decizia vine la scurt timp după ieșirea din România și Italia, confirmând un plan clar de concentrare pe piețele considerate de bază. Anunțul a provocat deja o reacție imediată la bursa din Istanbul, unde acțiunile subsidiarei turce au înregistrat o scădere bruscă.

Tranzacție de 325 de milioane de dolari

Conform acordului stabilit, Carrefour își vinde participația deținută în subsidiara locală către A101 Yeni Mağazacılık. Vorbim despre cel mai mare lanț de magazine de tip discount din Turcia. Cumpărătorul, deținut de Turgut Aydın Holding, este un adevărat colos în domeniu, operând o rețea impresionantă de peste 13.400 de magazine și 60 de depozite.

Un colos, pe bune.

Recomandari Companiile îşi mută profitu în altă țară, pentru a nu achita taxe și impozite în România

Prin această mișcare, A101 va prelua și cota deținută de Sabanci Holding, urmând să controleze aproximativ 90% din entitatea Carrefour SA. Valoarea totală a companiei, incluzând și datoriile acumulate, a fost estimată la 325 de milioane de dolari. Numai că, la prima vedere, lucrurile nu se schimbă pentru clienți. Cele 1.237 de magazine din Turcia, care au generat venituri de 1,9 miliarde de dolari în 2025, nu își vor schimba imediat identitatea vizuală. În baza unui acord de licențiere, unitățile vor continua să funcționeze sub brandul Carrefour pentru o perioadă de cel puțin doi ani.

O strategie globală de restrângere

Dar retragerea din Turcia nu este un incident izolat. Ea face parte dintr-un plan amplu al grupului francez de a-și reduce prezența internațională pentru a se concentra pe piețele fundamentale pentru Carrefour: Franța, Spania și Brazilia. Această restructurare a lăsat urme adânci în Europa de Est și de Sud.

În vara anului 2025, Carrefour a părăsit Italia printr-o tranzacție de un miliard de euro. Iar în România, rețeaua a fost vândută fraților Pavăl (proprietarii Dedeman) pentru suma de 823 de milioane de euro, după un sfert de secol de activitate locală. Lista țărilor vizate pentru exit include, si Belgia, Polonia și Argentina.

Recomandari Asfaltarea singurului drum naţional de pământ din România, speranţa celor din Ţara Loviştei

V-ați întrebat cum au reacționat piețele financiare? La Istanbul acțiunile au scăzut cu peste 10%, în timp ce investitorii de la Paris au reacționat moderat pozitiv, acțiunile crescând ușor cu 1%. Discrepanța sugerează că acționarii principali susțin viziunea conducerii de a sacrifica prezența globală în favoarea stabilității pe piețele de bază.

Reacții după preluarea din România

Preluarea operațiunilor din România de către Pavăl Holding a fost, la vremea ei, o tranzacție de referință. Karina Pavăl, vicepreședintele Pavăl Holding, a declarat atunci: „Această tranzacţie marchează un pas strategic important pentru Pavăl Holding şi reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al pieţei din România. Mulţumim echipelor KPMG Legal, Toncescu şi Asociaţii, KPMG în România şi Rothschild & Co pentru profesionalismul şi dedicarea demonstrate pe tot parcursul procesului”.

La rândul său, Laura Toncescu, Partener la KPMG Legal, Toncescu și Asociații, a subliniat complexitatea proiectului: „Suntem onorați să asistăm Pavăl Holding într-o tranzacție de referință pentru piața de retail din România. Dimensiunea și complexitatea proiectului au necesitat o abordare integrată, în care diversele expertize juridică, fiscală și financiară precum si alinierea constantă cu echipa Pavăl Holding coordonată de Karina Pavăl sunt esențiale pentru gestionarea eficientă a tuturor etapelor procesului. Le mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă”.

Recomandari România, printre cele 12 state UE care au transpus normele comune pentru persoanele condamnate în altă ţară

O viziune similară a avut și René Schöb, Partener, Head of Tax & Legal, KPMG în România: „Antreprenoriatul înseamnă curaj, viziune și capacitatea de a lua decizii strategice la momentul potrivit. Ne bucurăm că am fost alături de echipa Pavăl Holding coordonată de Karina Pavăl într-un proiect care reflectă ambiția de a construi pe termen lung și de a consolida o poziție solidă în piață. Printr-o abordare integrată și o coordonare strânsă între echipe, am reușit să gestionăm eficient complexitatea tranzacției și să livrăm o soluție adaptată obiectivelor clientului. Suntem încântați să fi fost parte dintr-un proiect care stabilește un nou reper în piață”.

E drept că grupul turc cumpărător are conexiuni și cu piața românească, prin Memorial Hospitals Group și brandul English Home.