Contribuția la sănătate, numită CASS, nu se mai datorează pentru veniturile din pensii aferente lunii ianuarie 2028 și lunilor următoare, potrivit Legii nr. 141/2025, art. VII alin. (3). În 2026, dacă ai o pensie brută de peste 3.000 de lei pe lună, plătești CASS de 10% numai pentru partea care depășește 3.000 de lei.

Reținerea se aplică veniturilor din pensii aferente perioadei dintre 1 august 2025 și 31 decembrie 2027. Contează luna pentru care primești pensia, nu doar ziua în care îți intră banii.

Cine plătește CASS în 2026

La o pensie de cel mult 3.000 de lei pe lună, inclusiv la una de exact 3.000 de lei, nu datorezi CASS. Peste acest prag, cei 3.000 de lei se scad din pensia brută, iar contribuția se calculează numai pentru diferență. Codul fiscal, la art. 154, 156 și 157⁶, stabilește scutirea, cota de 10% și aplicarea pragului separat pentru fiecare drept de pensie.

Dacă pensia este plătită în România, plătitorul calculează și oprește contribuția, conform art. 168 din Codul fiscal. Nu depui Declarația unică pentru această pensie și nu plătești separat la casa de asigurări de sănătate.

Cât rămâne dintr-o pensie de 4.000 de lei

La o pensie brută de 4.000 de lei, de exemplu, partea de peste prag este de 1.000 de lei. În 2026, CASS este 10% din această diferență, adică 100 de lei. Din cei 1.000 de lei se scade CASS, apoi se calculează impozitul de 10% la cei 900 de lei rămași: 90 de lei. Pensia netă este 3.810 lei.

Din ianuarie 2028, pentru aceeași pensie brută, CASS ar fi zero, dar impozitul nu dispare. Potrivit art. 100 și 101 din Codul fiscal, impozitul rămâne de 10% pentru partea impozabilă care depășește 3.000 de lei. În acest exemplu, impozitul ar fi 100 de lei, iar pensia netă, 3.900 de lei, cu 90 de lei mai mult decât în 2026, dacă pensia brută și regulile de impozitare rămân aceleași. Calculul pentru alte sume este explicat în ghidul separat despre pensia netă în 2026.

Nu trebuie să depui o cerere

Legea nu condiționează încetarea CASS de depunerea unei cereri. Pentru pensia plătită în România, plătitorul aplică reținerea, iar din venitul aferent lunii ianuarie 2028 contribuția nu mai este datorată. Verifică talonul acelei pensii pentru a vedea dacă apare CASS.

Ce faci dacă apare CASS după eliminare

Verifică luna căreia îi aparține venitul de pe talon. Dacă primești în ianuarie 2028 o sumă aferentă lunii decembrie 2027, data încasării nu schimbă perioada pentru care legea prevede CASS. Dacă reținerea privește venitul aferent lunii ianuarie 2028 sau unei luni ulterioare, păstrează talonul și cere explicații casei teritoriale ori sectoriale de pensii. Poți trimite și o petiție online către Casa Națională de Pensii Publice, în care indici luna și reținerea pe care o ceri verificată. Pentru formularul online ai nevoie de o adresă de e-mail, la care primești confirmarea înregistrării și actualizări. Dacă primești o decizie formală de pensie pe care vrei să o contești, verifică data la care ți-a fost comunicată. Casa Națională de Pensii Publice arată că decizia poate fi contestată la instanța competentă în cel mult 45 de zile după ce este comunicată. Termenul privește decizia, nu simpla reținere înscrisă pe talon.

Întrebări frecvente

Se adună două pensii pentru pragul de 3.000 de lei?

Nu pentru calculul CASS: pragul se aplică separat fiecărui drept de pensie. Dacă ai, de exemplu, o pensie brută de 2.000 de lei și alta de 4.000 de lei, pentru prima nu datorezi CASS, iar pentru a doua contribuția este 100 de lei, adică 10% din suma care trece de 3.000 de lei.

Ce se întâmplă dacă primesc o pensie din străinătate?

Dacă pentru acea pensie datorezi CASS, nu se aplică regula reținerii de către un plătitor de pensie din România: depui Declarația unică. Termenul general din art. 122 alin. (3) al Codului fiscal este 25 mai inclusiv din anul următor celui în care ai realizat venitul.

Dacă am și salariu sau chirie, dispare CASS pentru aceste venituri în 2028?

Nu. Excepția de la 1 ianuarie 2028 privește veniturile din pensii; pentru salariu, chirii, dividende sau alte venituri se aplică regulile fiecărei categorii.

Primesc înapoi CASS reținută din pensie pentru lunile anterioare?

Eliminarea din 2028 nu aduce restituirea contribuției reținute legal pentru veniturile aferente perioadei dintre august 2025 și decembrie 2027. Casa Județeană de Pensii Alba a precizat în ghidul din 31 august 2026 că nu există temei pentru restituirea acestor sume și că nu este necesară o cerere în acest scop.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Legea nr. 141/2025; Codul fiscal publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală; precizările Casei Naționale de Pensii Publice despre calculul pensiei, petiții și contestarea deciziilor; Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș; ghidul Casei Județene de Pensii Alba din 31 august 2026.