Temu s-a angajat să schimbe mai multe practici de vânzare pentru a respecta regulile de protecție a cumpărătorilor din UE, iar autoritățile au acceptat angajamentele la 26 noiembrie 2026, a anunțat Comisia Europeană. Pentru clienții din România, miza este felul în care sunt prezentate ofertele și condițiile unei comenzi, care pot influența suma cheltuită.

Decizia vine după ce autoritățile europene au cerut Temu să corecteze probleme semnalate în 2024. Acceptarea angajamentelor nu înseamnă că fiecare client care a comandat în trecut primește automat bani înapoi; drepturile pentru o comandă afectată de o practică incorectă sunt prevăzute separat de lege.

Ce probleme legate de oferte au fost semnalate

În noiembrie 2024, Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor au semnalat reduceri false și mesaje false despre stocuri sau termene de cumpărare. Un preț prezentat drept redus poate face o ofertă să pară mai bună decât este, iar un termen fals poate grăbi o comandă.

Autoritățile au indicat și că Temu nu anunța din timp valoarea minimă pe care trebuia să o atingă o comandă pentru a putea fi încheiată. Astfel, prețul produsului ales nu arăta singur cât trebuia pus în coș înainte de plată.

Pe lista problemelor semnalate în 2024 se aflau și informațiile incomplete sau greșite despre returnarea produselor și primirea banilor înapoi. Autoritățile au mai indicat jocul cu roata norocului impus la intrarea pe platformă, fără condiții clare pentru recompense, explicațiile insuficiente despre verificarea recenziilor și datele de contact greu de găsit. Acestea sunt problemele semnalate atunci, nu o listă a schimbărilor concrete acceptate în 2026.

Ce poate cere un cumpărător afectat

Un client afectat de o practică de vânzare incorectă are dreptul, potrivit Legii nr. 363/2007, să ceară fără costuri, după caz, înlocuirea produsului, reducerea prețului ori încetarea contractului și restituirea banilor. Legea prevede și despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

Aceste drepturi privesc cumpărătorul afectat de o practică incorectă, nu orice comandă făcută pe Temu. Angajamentele acceptate la 26 noiembrie 2026 nu anunță o plată automată pentru comenzile vechi.

Cine se ocupă de caz în România

Acțiunea europeană împotriva Temu a fost condusă de autoritățile din Belgia, Germania și Irlanda, sub coordonarea Comisiei Europene. În România, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor participă la acest sistem de cooperare ca autoritate competentă și transmite ori răspunde solicitărilor oficiale în numele țării, potrivit raportului său pentru 2024.

Dacă problemele semnalate nu sunt remediate prin angajamente, autoritățile naționale pot continua acțiunea de aplicare a legii. Angajamentele Temu au fost acceptate de rețeaua acestor autorități la 26 noiembrie 2026.