Nu răspunzi pentru datoriile partenerului doar pentru că locuiți împreună sau sunteți căsătoriți. Poți ajunge să plătești dacă ai semnat creditul sau o garanție, iar între soți unele datorii sunt comune chiar dacă a semnat numai unul.

Îl poți ajuta fără să preiei datoria: aflați ce are de plătit, cereți creditorului o soluție în scris și, dacă alegi, poți achita o rată. Plata făcută în locul lui nu este același lucru cu semnarea unui credit.

Cine răspunde pentru datorie

Situația Cine răspunde Ce verifici Locuiți împreună, fără să fi semnat Cel care a făcut datoria Contractul și bunurile deținute împreună Soțul are o datorie personală Soțul datornic Ce bunuri sunt ale lui și ce bunuri sunt comune Datoria privește cheltuielile obișnuite ale căsătoriei Ambii soți Pentru ce au fost folosiți banii Ai semnat ca al doilea debitor Și tu, potrivit contractului Dacă poți fi urmărit pentru întreaga sumă Ai semnat o garanție Și tu, în limitele garanției Suma, dobânzile și condițiile de plată

Dacă nu sunteți căsătoriți

Locuitul împreună nu te obligă să achiți împrumutul partenerului. Dacă ai semnat drept debitor sau garant, obligația vine din actul semnat. Dacă dețineți împreună un bun, datoria lui nu devine a ta, dar creditorul poate cere împărțirea bunului pentru a urmări partea care îi revine partenerului.

Când pot fi urmărite bunurile soților

În regimul în care bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt comune, legea nu tratează toate datoriile la fel. Art. 351 din Codul civil cuprinde patru feluri de datorii pentru care pot fi urmărite bunurile comune:

datoriile legate de păstrarea, administrarea sau dobândirea bunurilor comune;

datoriile contractate împreună;

cheltuielile obișnuite ale căsătoriei, chiar dacă s-a obligat un singur soț;

repararea pagubei produse prin însușirea bunului altcuiva, în condițiile prevăzute de lege.

Dacă bunurile comune nu acoperă o asemenea datorie, soții răspund și cu bunurile proprii. Pentru datoria personală a unuia dintre ei, bunurile comune nu pot fi urmărite direct. Art. 353 cere creditorului să urmărească întâi bunurile proprii ale soțului datornic; abia apoi poate cere împărțirea bunurilor comune, numai cât este necesar pentru recuperarea datoriei.

Salariul tău nu poate fi poprit doar fiindcă soțul are o datorie. Nici pentru o datorie comună asumată numai de el nu poate fi urmărit venitul tău din muncă, în afara cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei. Dacă ai semnat și tu creditul ori garanția, trebuie verificat contractul, nu doar faptul că sunteți căsătoriți.

Dacă ați ales separația de bunuri, fiecare deține bunurile dobândite în nume propriu și nu este obligat, ca regulă, prin actele semnate numai de celălalt. Art. 364 păstrează excepția pentru cheltuielile obișnuite ale căsătoriei și pentru creșterea și educarea copiilor.

Ce îți asumi când semnezi

Dacă iei creditul împreună cu partenerul, ești al doilea debitor, numit codebitor. Citește dacă obligația este solidară: atunci creditorul poate cere de la tine întreaga datorie, nu doar jumătate. Dacă plătești peste partea care îți revine, poți cere celuilalt partea lui, dar trebuie să recuperezi acei bani de la el.

Garantul promite să plătească dacă debitorul nu plătește. Această garanție, numită fideiusiune, trebuie asumată expres, în scris; nu apare din simplul fapt că sunteți parteneri. Dacă actul nu spune altfel, ea poate acoperi și dobânzi sau anumite cheltuieli.

Înainte să semnezi, verifică suma acoperită, dobânzile, cheltuielile și orice clauză prin care accepți să plătești solidar. Un garant poate cere, în anumite condiții, ca debitorul principal să fie urmărit primul. Nu mai poate folosi această protecție dacă a renunțat expres la ea ori s-a obligat solidar.

Cum afli cât este de plată

Puneți datoriile pe hârtie, pe baza actelor. Pentru fiecare notați creditorul, suma rămasă, rata, dobânda, data plății și întârzierile.

Adunați contractele, graficele de plată, extrasele și înștiințările primite de la creditori. Partenerul își cere gratuit situația de la Biroul de Credit, pe site, printr-o instituție participantă sau prin scrisoare. Răspunsul la cererea de acces se transmite în cel mult o lună. Nu poți consulta tu datele lui fără implicarea sa. Pentru taxe, titularul își verifică obligațiile în Spațiul Privat Virtual al ANAF. Serviciul este gratuit și permite solicitarea unor documente fiscale; contul unuia nu este deschis automat celuilalt. Adăugați datoriile către rude, chiria și celelalte sume de plată. Situația de la Biroul de Credit nu este o listă a tuturor datoriilor.

Cum ajuți fără să preiei datoria

Dacă partenerul nu mai poate plăti rata, primul pas este o cerere scrisă către creditor. Atașează contractul, graficul de plată, extrasele și înștiințările care lămuresc problema și păstrează dovada cererii și răspunsul. O cerere nu schimbă singură contractul; soluția depinde de răspunsul creditorului.

Pentru o problemă cu o bancă sau cu o instituție financiară nebancară, după încercarea de rezolvare directă, partenerul poate apela gratuit la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar. Alege procedura, depune cererea împreună cu actele și dovada discuției cu creditorul, apoi dosarul este analizat de un conciliator.

Poți achita punctual o sumă direct creditorului fără să semnezi ca debitor sau garant. Dacă îi dai partenerului bani pe care vrei să îi primești înapoi, treceți în scris suma, termenul și felul restituirii. Un credit nou luat pe numele tău pentru a-i achita datoria devine, în schimb, obligația ta față de creditor.

Pentru discuția dintre voi, alegeți un moment fără întreruperi și puneți actele pe masă. Stabiliți ce facturi plătiți împreună, ce bani rămân separați și peste ce sumă cereți acordul celuilalt înainte de o cheltuială. Puteți hotărî să nu fie luat niciun credit și să nu fie semnată nicio garanție pentru planurile comune fără acordul amândurora.

Ce faci dacă apare o poprire

Dacă îți este urmărit un venit sau un bun pentru o datorie pe care o consideri a partenerului, păstrează somația, înștiințarea de poprire, contractul și actele care arată cine a semnat. Contestația se depune la instanța de executare. Termenul este, de regulă, de 15 zile de la aflarea actului contestat, comunicarea popririi ori primirea somației, potrivit art. 715 din Codul de procedură civilă.

Contestația nu oprește singură executarea. Suspendarea poate fi cerută odată cu ea sau separat, iar art. 719 prevede, de regulă, depunerea unei sume de garanție, numită cauțiune. Aceasta se calculează după valoarea contestată:

Până la 10.000 de lei: 10% din valoare.

Peste 10.000 de lei și până la 100.000 de lei: 1.000 de lei plus 5% din ce depășește 10.000 de lei.

Peste 100.000 de lei și până la 1.000.000 de lei: 5.500 de lei plus 1% din ce depășește 100.000 de lei.

Peste 1.000.000 de lei: 14.500 de lei plus 0,1% din ce depășește 1.000.000 de lei.

Dacă obiectul contestației nu poate fi evaluat în bani: 1.000 de lei.

La o valoare contestată de 20.000 de lei, de exemplu, cauțiunea este de 1.000 de lei pentru primii 10.000 de lei, plus 5% din următorii 10.000 de lei, adică 500 de lei. Totalul este 1.500 de lei. Depunerea sumei nu înseamnă că instanța a admis suspendarea.

Dacă persoana urmărită răspunde într-adevăr pentru datorie, din venitul lunar net se poate reține până la o treime pentru datoriile obișnuite. Pentru obligațiile de întreținere ori alocațiile pentru copii, limita este de până la jumătate. Mai multe popriri nu pot depăși împreună jumătate din venitul lunar net.

Întrebări frecvente

Pot cere soțului să îmi arate ce datorii are?

Da. Art. 318 din Codul civil îi dă fiecărui soț dreptul să ceară informații despre bunurile, veniturile și datoriile celuilalt. Dacă acesta refuză fără motiv, poate fi sesizată instanța de tutelă.

După divorț și împărțirea bunurilor, mai sunt codebitor sau garant?

Împărțirea bunurilor nu schimbă automat contractul cu banca. Dacă ai semnat, cere băncii în scris eliberarea din contract și păstrează răspunsul.

Dacă am plătit ca garant, pot cere banii înapoi?

Garantul care a achitat datoria dobândește drepturile creditorului împotriva debitorului. Ce poate recupera depinde și de condițiile în care s-a obligat și de sumele plătite.

Putem schimba felul în care ne deținem bunurile ca soți?

După cel puțin un an de căsătorie, soții pot schimba regimul bunurilor în condițiile legii. Schimbarea nu șterge automat datoriile existente, iar creditorii păgubiți o pot contesta.

Ce pot face dacă soțul pune în pericol bunurile familiei?

Poți cere instanței să îi limiteze temporar dreptul de a dispune de anumite bunuri dacă actele lui pun grav în pericol interesele familiei. Măsura poate dura, cu prelungiri, cel mult doi ani. Legea permite și cererea de separație judiciară de bunuri, în condițiile ei.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: Codul civil; Codul de procedură civilă; Biroul de Credit; Agenția Națională de Administrare Fiscală; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar; MoneyHelper.