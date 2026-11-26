După exact 30 de ani în care ai plătit contribuții la sistemul public, nu ai o pensie fixă. Anii 26-30 îți aduc 2,50 puncte de stabilitate, care valorează 202,50 lei în 2026, înainte de rotunjirea pensiei totale; restul sumei depinde mai ales de veniturile pentru care ai plătit contribuții.

Dacă veniturile din cei 30 de ani ți-au adus 30 de puncte, pensia brută este de 2.633 de lei după rotunjire. Cei 30 de ani nu îți dau însă dreptul să te pensionezi la orice vârstă. Pentru pensia pentru limită de vârstă trebuie să îndeplinești și condiția vârstei legale; stagiul minim contributiv este de 15 ani, iar stagiul complet de 35 de ani este stabilit treptat, potrivit calendarului din lege.

Cum ajungi de la venituri la pensie

Legea nr. 360/2023 stabilește că pensia se calculează înmulțind totalul punctelor cu valoarea punctului de referință. Totalul adună punctele din venituri, cele de stabilitate și, dacă este cazul, puncte pentru alte perioade recunoscute de lege. În 2026, valoarea punctului de referință este 81 de lei.

În fiecare lună, venitul din care s-a calculat contribuția la pensie se împarte la salariul mediu brut folosit de stat pentru acea perioadă. Punctele lunare dintr-un an se adună și se împart la 12, apoi se adună rezultatele anuale din întreaga carieră. Salariul primit în mână sau ultimul salariu nu este suficient pentru acest calcul.

La un venit brut de 6.000 de lei în aprilie 2026, de exemplu, calculul pornește de la 6.000 împărțit la 9.192 de lei și dă aproximativ 0,65274 puncte pentru acea lună. Dacă persoana a contribuit și la Pilonul II, partea trimisă acolo reduce punctajul pensiei publice: aplicând indicele de 0,81000 comunicat de Casa Națională de Pensii Publice pentru 2026, rezultă aproximativ 0,52872 puncte. Pentru lunile din ianuarie până la 29 martie 2026, reperul a fost 8.620 de lei; din 30 martie este 9.192 de lei. Pentru anii trecuți se folosesc reperele și regulile acelor ani, nu cel din 2026.

Ce adaugă cei cinci ani peste pragul de 25

După 25 de ani contributivi, fiecare an în plus, până la 30 inclusiv, aduce 0,50 puncte de stabilitate. La exact 30 de ani, calculul este 5 × 0,50 = 2,50 puncte. Înmulțite cu 81 de lei, acestea înseamnă 202,50 lei, dar suma nu se plătește separat: intră în pensia totală. La exact 25 de ani contributivi nu există încă puncte de stabilitate.

Ce sume ies pentru venituri diferite

Exemplele presupun exact 30 de ani contributivi și puncte anuale medii deja stabilite, după eventualele corecții pentru Pilonul II. Mediile sunt ipoteze de calcul, nu salarii fixe avute în fiecare an. Sumele sunt pensii brute, rotunjite în favoarea pensionarului:

La o medie de 0,5 puncte pe an, veniturile aduc 15 puncte. Cu cele 2,50 puncte de stabilitate, pensia este 17,5 × 81 = 1.418 lei după rotunjire.

La o medie de 1 punct pe an, veniturile aduc 30 de puncte. Totalul de 32,5 puncte dă 2.633 de lei.

La o medie de 1,5 puncte pe an, veniturile aduc 45 de puncte. Totalul de 47,5 puncte dă 3.848 de lei.

La o medie de 2 puncte pe an, veniturile aduc 60 de puncte. Totalul de 62,5 puncte dă 5.063 lei.

Exemplul lunii aprilie arată cum intră un venit în calcul, dar nu stabilește singur punctele strânse în 30 de ani. De aceea, nici o pensie de 1.500 de lei nu dovedește pe ce salariu a lucrat persoana. Pentru a afla cum s-a ajuns la sumă trebuie văzute punctajele anuale, perioadele recunoscute și totalul din decizia de pensionare. Contează și dacă suma de 1.500 de lei este pensia brută sau cea încasată.

Din pensiile publice de până la 3.000 de lei nu se rețin contribuția la sănătate și impozitul pe pensie. Peste acest prag, contribuția la sănătate este 10% din partea care depășește 3.000 de lei, iar impozitul este 10% din aceeași parte după scăderea contribuției. Casa Națională de Pensii Publice aplică aceste rețineri.

La pensia brută de 3.848 de lei din exemplu, partea peste prag este 848 de lei. Contribuția la sănătate este 848 × 10% = 84,80 lei, iar impozitul calculat după scăderea ei este 763,20 × 10% = 76,32 lei. Rezultă aproximativ 3.687 de lei de încasat, înainte de eventuale alte rețineri și de rotunjirile aplicate la plată.

Cum verifici suma din decizie

Verificarea începe cu decizia de pensionare și anexa ei, nu cu ultimul fluturaș de salariu. Casa Națională de Pensii Publice permite recalcularea pentru stagii sau venituri omise, documente suplimentare și declarații corectate. Pentru stagiul realizat după pensionare, recalcularea se poate cere o singură dată într-un an calendaristic; drepturile recalculate se acordă din luna următoare cererii.

Verifică în decizie anii contributivi, celelalte perioade recunoscute, punctajele anuale, punctele de stabilitate și totalul punctelor. Compară perioadele de dinainte de 1 aprilie 2001 cu carnetul de muncă și adeverințele. Pentru perioadele ulterioare, verifică în contul Casei Naționale de Pensii Publice stagiile și declarațiile depuse de angajatori. Dacă lipsesc venituri sau perioade, depune la casa teritorială de pensii cererea de recalculare, actul de identitate și adeverințele necesare pentru perioadele de dinainte de 1 aprilie 2001. Dacă vrei să contești decizia de pensionare, adresează-te instanței competente în 45 de zile de la comunicarea ei. Casa Națională de Pensii Publice precizează că decizia necontestată în acest termen devine definitivă.

Întrebări frecvente

Dacă am lucrat 30 de ani pe salariul minim, cât primesc?

Nu există o sumă unică. Sunt necesare veniturile din fiecare perioadă, reperele salariale ale anilor respectivi și punctele înscrise în decizie; salariul minim de astăzi nu poate înlocui acest istoric.

Două slujbe în același timp îmi dublează anii pentru stabilitate?

Nu. Aceeași perioadă de muncă se numără o singură dată la stabilirea anilor care aduc puncte de stabilitate.

Facultatea și armata intră în cei 30 de ani pentru stabilitate?

Nu. Pot aduce puncte în condițiile legii, dar nu devin ani contributivi pentru punctele de stabilitate.

Concediul pentru creșterea copilului aduce puncte de stabilitate?

Concediul de după 1 ianuarie 2006 poate conta la stagiul minim și la cel complet, dar nu aduce puncte de stabilitate. Perioada dintre 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006 nu intră nici la stabilitate, nici la stagiul contributiv minim sau complet.

Dacă am lucrat după pensionare, primesc puncte de stabilitate?

Nu pentru perioada în care ai primit și pensie, și venituri pentru care ai fost asigurat. Veniturile din acea muncă pot fi valorificate prin recalculare.

O pensie mică îmi dă automat dreptul la ajutorul social pentru pensionari?

Nu. Ajutorul depinde de veniturile cumulate din pensii și alte drepturi, precum și de domiciliul în România. El nu schimbă numărul de puncte din decizia de pensionare.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023; HG nr. 181/2024; Legea nr. 141/2025; Legea nr. 44/2026; Casa Națională de Pensii Publice, precizările despre condițiile de pensionare, calculul punctajelor, Pilonul II, recalculare, contestarea deciziei, reținerile din pensie și indemnizația socială.