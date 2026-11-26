Senatul a adoptat pe 23 noiembrie 2026 un proiect prin care părintele care revine la muncă în perioada concediului de creștere a copilului ar primi salariul și o plată lunară egală cu indemnizația de creștere a copilului. Măsura ar privi persoanele care obțin venituri supuse impozitului înainte ca propriul copil să împlinească doi ani, respectiv trei ani dacă acesta are dizabilități, dar nu se aplică încă.

Plata pentru părintele care reia munca se numește stimulent de inserție. Proiectul L604/2026 a trecut de Senat și a fost trimis Camerei Deputaților, care are votul decisiv. Până la adoptarea și intrarea lui în vigoare, rămân valabile sumele prevăzute de legea actuală.

Cât primește acum părintele care revine la muncă

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 111/2010, în forma în vigoare, stimulentul este de 1.500 de lei pe lună dacă părintele începe să obțină venituri înainte ca propriul copil să împlinească șase luni. Pentru copilul cu dizabilități, acest prag este de un an. Suma de 1.500 de lei se acordă până când copilul împlinește doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu dizabilități.

Dacă părintele începe să obțină venituri după aceste praguri, stimulentul este de 650 de lei pe lună. Cuantumurile de 1.500 de lei și 650 de lei se aplică din mai 2021, potrivit notelor din Portalul Legislativ. Legea permite și majorarea stimulentului prin hotărâre a Guvernului.

Cât ar putea primi dacă proiectul devine lege

Forma adoptată de Senat înlocuiește, pentru perioada în care părintele are dreptul la concediu de creștere a copilului, suma fixă a stimulentului cu o sumă egală cu indemnizația lunară care i s-ar calcula potrivit legii. Regula ar acoperi și venituri supuse impozitului din alte activități decât salariul, nu numai revenirea la un angajator.

Suma nu ar fi aceeași pentru toți părinții. În expunerea de motive, inițiatorii proiectului arată că indemnizația medie plătită în luna august a fost de 3.977 de lei; aceasta este o medie, nu suma promisă fiecărei familii. Pentru un părinte care primește acum 650 de lei, diferența față de stimulentul propus ar depinde de propria indemnizație.

Proiectul stabilește că stimulentul ar fi egal cu indemnizația prevăzută de lege, dar nu precizează dacă această egalitate privește suma dinainte sau de după reținerea contribuției pentru sănătate. Nici alte rețineri aplicabile noului stimulent nu sunt stabilite expres în textul votat. După ce copilul ar împlini doi ani, respectiv trei ani dacă are dizabilități, proiectul păstrează stimulentul de 650 de lei până la vârsta de trei ani, respectiv patru ani.

Când s-ar schimba plata pentru părinții care o primesc deja

Proiectul prevede că noua regulă ar intra în vigoare începând cu anul următor publicării legii în Monitorul Oficial, nu imediat după votul Senatului. La intrarea în vigoare, stimulentele aflate deja în plată pentru copiii sub doi ani, respectiv sub trei ani în cazul dizabilității, ar fi recalculate. Textul nu stabilește dacă părintele ar trebui să depună o cerere pentru această recalculare.

Propunerea a fost inițiată de senatoarea PNL Gabriela Horga, deputata PNL Raluca Turcan și alți parlamentari liberali. Votul din Senat a fost de 106 pentru, unul contra și o abținere, nu unanim. Camera Deputaților poate modifica proiectul înaintea votului final; dacă îl adoptă, urmează promulgarea și publicarea legii.