Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat pe 26 noiembrie 2026 schimbarea calendarului pentru contoarele inteligente de electricitate. ANRE a anunțat că, în 2027 și 2028, ar urma să fie adăugate în sistem mai mult de 3,35 milioane de locuri de consum noi. Astfel, ponderea ar ajunge la 70% până la 31 decembrie 2028.

Pentru o gospodărie, cifra națională nu arată ziua în care va fi schimbat contorul. Programarea ține de distribuitorul de electricitate din zonă, iar legea nu cere clientului să depună o cerere pentru instalarea inclusă în calendar.

Decizia aprobată de ANRE pe 26 noiembrie modifică un calendar care acoperă perioada 2019-2028. Cele peste 3,35 milioane de locuri anunțate privesc împreună anii 2027 și 2028, nu reprezintă o programare la fiecare adresă.

Când este programat contorul la o adresă

Distribuitorii trebuie să publice informații despre calendar pe paginile lor. Pentru o adresă anume, locuitorul poate consulta pagina distribuitorului din zonă sau îl poate contacta. Raportul ANRE consemnează că Delgaz Grid a folosit informări directe înainte de montaj, iar Distribuție Energie Oltenia a folosit și informări publice ori la locul instalării.

Calendarul este pus în aplicare de Rețele Electrice Muntenia, Rețele Electrice Banat, Rețele Electrice Dobrogea, Distribuție Energie Oltenia, Delgaz Grid și Distribuție Energie Electrică România în zonele Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud. Lucrările intră în planurile anuale de investiții ale distribuitorilor, potrivit Legii nr. 123/2012.

Câte locuri aveau deja contoare inteligente

La 31 decembrie 2025, raportul ANRE înregistra 3.578.830 de locuri integrate în sisteme de măsurare inteligentă, adică 34,5% din total. La sfârșitul lui 2024, ponderea era de 28%. Cele peste 3,35 milioane de locuri anunțate pentru 2027 și 2028 se adaugă unui program aflat deja în desfășurare.

Contorul inteligent face parte dintr-un sistem prin care pot fi urmărite datele despre consumul de electricitate. Instalarea lui nu înseamnă, de la sine, o factură mai mică.

Ce costuri și ce date prevede legea

Legea nr. 123/2012 nu stabilește în aceste prevederi o sumă de plătit la montajul contorului. Ea cere însă clienților vizați să contribuie la costurile introducerii sistemelor, în mod transparent și fără tratament diferit între cei aflați în aceeași situație. Prin urmare, lipsa unui preț de instalare în calendar nu înseamnă că introducerea contoarelor nu are costuri suportate de consumatori.

După instalare, clientul poate cere să vadă datele verificate despre consumul trecut, fără costuri suplimentare. Legea prevede acces fără costuri suplimentare și la datele despre consum aproape în timp real, care nu au fost încă verificate, printr-o interfață standardizată sau de la distanță. Datele verificate despre consumul trecut includ și informații despre timpul efectiv de utilizare. Acestea din urmă nu sunt totuna cu datele validate folosite pentru a stabili consumul final.

Montarea contorului nu trebuie confundată cu o regulă unică privind transmiterea manuală a indexului: prevederile citate despre accesul la date nu elimină această obligație în toate situațiile. Pentru clienții finali care nu intră în categoria prioritară stabilită de lege, termenul prevăzut pentru a avea un sistem de măsurare inteligentă este 31 decembrie 2028.