Ministerul Energiei propune ca, din 1 aprilie 2027, gazele din producția internă destinate gospodăriilor să fie vândute furnizorilor la 120 de lei pe megawatt-oră (MWh). Pentru oamenii care primesc factura, diferența este că proiectul nu stabilește un preț maxim de plată: cei 120 de lei reprezintă prețul gazelor cumpărate de furnizor, nu prețul cerut clientului.

Măsura ar urma să se aplice până la 31 martie 2028 și ar acoperi și gazele folosite la producerea căldurii pentru populație. Este deocamdată un proiect, nu o regulă aplicată facturilor.

Prețul propus pentru gazele vândute furnizorilor este cu 10 lei/MWh mai mare decât cel din mecanismul actual, valabil până la 31 martie 2027. Creșterea este de aproximativ 9%, dar nu înseamnă că factura fiecărei gospodării va urca tot cu 9%.

Cei 120 de lei nu sunt prețul de pe factură

La prețul gazelor cumpărate de furnizor se adaugă costurile de furnizare, transport, depozitare și distribuție, apoi accizele și TVA. Nota de fundamentare a proiectului Ministerului Energiei estimează un preț final mediu de 276,66 lei/MWh pentru perioada aprilie 2027-martie 2028. Exprimat în unitatea folosită adesea pe facturi, acesta înseamnă aproximativ 0,277 lei pe kilowatt-oră (kWh).

Cifra de 276,66 lei/MWh este o estimare, nu un preț garantat fiecărui client. Ea poate fi schimbată de tarifele și taxele care se vor aplica în perioada respectivă. Proiectul nu prevede nici plăți de la bugetul de stat pentru a acoperi diferența până la un preț maxim pe factură.

Până în martie 2027 se aplică regula prețului mai mic

În prezent, pentru clienții casnici cu contracte pe piața concurențială, se compară prețul din contract cu prețul calculat potrivit Ordonanței de urgență nr. 12/2026. Clientul plătește valoarea mai mică dintre cele două, potrivit explicației publicate de PPC Energie pentru mecanismul valabil din 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027.

Proiectul pentru anul următor nu păstrează în descrierea sa această regulă și precizează că prețul final nu va fi plafonat. De aceea, valoarea de 120 de lei/MWh nu poate fi folosită pentru a calcula singură cât va avea de plătit o gospodărie după 1 aprilie 2027.

Proiectul acoperă și gazele pentru încălzirea populației

Pe lângă consumul direct al gospodăriilor, mecanismul propus include gazele necesare producătorilor de căldură pentru populație. El stabilește cum ar urma să fie împărțite cantitățile din producția internă între furnizori și producătorii de căldură; nu stabilește prin aceasta prețul facturii de încălzire.

Dacă proiectul intră în vigoare, producătorii de gaze, furnizorii, operatorii de depozitare și producătorii de căldură care cumpără direct gaze vor avea cinci zile să trimită datele despre producție, consum și stocare operatorului care gestionează transportul gazelor. Acesta va avea apoi cinci zile lucrătoare pentru a stabili cantitățile ce revin fiecăruia și obligațiile de stocare.

Pentru sezonul rece, din 1 noiembrie 2027 până la 31 martie 2028, proiectul permite mutarea gazelor rămase în plus la un beneficiar către cei care au un deficit pentru încălzirea populației. Cantitățile ar urma să fie recalculate în timpul aplicării mecanismului numai dacă estimarea consumului se schimbă cu peste 4%.

Persoanele interesate pot trimite observații scrise asupra proiectului până la 15 decembrie 2026. După dezbatere, documentul urmează să ajungă la Guvern; pentru a deveni regulă, trebuie adoptat și publicat în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare în ziua publicării.