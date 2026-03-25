Compania de transport Criboser din Oradea, unul dintre cei mai dinamici jucători de pe piață, se confruntă cu pierderi lunare de până la 50.000 de euro din cauza scumpirii motorinei. Fondatorul Florian Bara a fost nevoit să revizuiască drastic planurile de investiții pentru acest an, într-un context pe care îl descrie ca fiind mai dificil chiar și decât perioada pandemiei.

Aniversare cu gust amar

În iunie, compania împlinește 20 de ani de activitate. Numai ca momentul nu e deloc unul de sărbătoare. Florian Bara o spune direct: „În iunie facem 20 de ani de când suntem pe piaţă, dar ne confruntăm cu cel mai greu an de până acum. Nici în pandemie nu a fost aşa.”

Cum s-a ajuns aici, mai ales după o perioadă de creștere susținută?

Investiții tăiate drastic

Florian Bara, care deține compania împreună cu soția sa (fiecare cu 50% din acțiuni), explică impactul concret al prețurilor la carburant. „La flota de 180 de camioane am calculat pierderi de 40.000-50.000 euro lunar pe fondul evoluţiei preţului la mo­to­rină. Avem rate, leasinguri.”

Iar deciziile dure nu au întârziat să apară. „Dacă anul trecut am achizi­ţionat 30 de camioane noi pentru reînnoirea flotei, iar pentru acest an aveam în plan 50 de camioane noi, am decis să reducem achiziţia la doar 30 de camioane. Aşteptăm să vedem ce măsuri se vor lua”, a adăugat antreprenorul.

Pe bune, o reducere semnificativă a planului inițial.

Un model de business internațional

Aproape 80% din activitatea Criboser se desfășoară la nivel internațional. Compania operează transporturi tur-retur, aducând în țară mărfuri esențiale precum carne de porc, legume sau medicamente din țări ca Germania, Belgia și Olanda.

Dar aici lucrurile stau puțin diferit față de ce ne-am aștepta. Doar un sfert (adică 25%) din totalul mărfurilor transportate reprezintă exporturi directe din România. Majoritatea camioanelor pleacă la export încărcate cu produse din Ungaria și Slovacia, un model de business optimizat pentru eficiență.

Florian Bara a fondat Criboser în 2006, după ce a lucrat el însuși timp de opt ani ca șofer. E drept că perioada 2020-2021 a fost una de expansiune, când a cumpărat cele mai multe camioane pentru a-și mări flota.