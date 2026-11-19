În sistemul public de pensii, pensia rămâne datorată pentru întreaga lună în care pensionarul a murit, potrivit Legii nr. 360/2023. Dacă suma nu a fost încasată, o persoană îndreptățită o poate cere de la casa de pensii în termen de trei ani.

Ziua decesului nu micșorează pensia acelei luni: dacă decesul are loc pe 2 aprilie, suma pentru aprilie nu se împarte la numărul de zile trăite. Plata încetează din luna următoare decesului, astfel că pensia pentru mai nu mai este datorată.

Cine poate primi pensia neîncasată

Banii se plătesc unei singure persoane, nu oricărei rude care depune o cerere. Normele de aplicare stabilesc ordinea: soțul supraviețuitor, copiii, părinții și, numai în lipsa acestora, ceilalți moștenitori. Căsătoria sau rudenia trebuie dovedită prin acte de stare civilă.

Un alt moștenitor are nevoie de un certificat de moștenitor în care să fie trecute și sumele de pensie cerute. Aceeași procedură acoperă și pensiile restante pentru luni dinaintea decesului, dacă erau datorate pensionarului și nu fuseseră încasate până atunci.

De când se calculează cei trei ani

Termenul de trei ani începe la data decesului, potrivit explicațiilor Casei Naționale de Pensii Publice și normelor de aplicare. Dacă decesul a fost declarat de o instanță, termenul începe în ziua în care hotărârea judecătorească a rămas definitivă. Regula privește atât pensia lunii decesului, cât și drepturile restante neîncasate.

Legea pensiilor stabilește cine poate primi aceste sume și prevede că plata poate fi cerută în termenul general de prescripție, adică în perioada în care dreptul poate fi cerut. Normele aprobate prin HG nr. 181/2024 arată de la ce dată se calculează termenul și ce acte sunt necesare.

Ce acte trebuie depuse

Cererea se adresează casei teritoriale de pensii competente. Solicitantul folosește formularul din anexa nr. 8, publicat de Casa Națională de Pensii Publice, și pregătește actele potrivite situației sale:

Certificatul de deces și actul de identitate al solicitantului.

Certificatul de căsătorie sau alte acte de stare civilă care dovedesc legătura cu pensionarul, dacă plata este cerută de soț, copil ori părinte.

Certificatul de moștenitor în care sunt incluse sumele neîncasate, dacă solicitantul cere plata ca alt moștenitor.

Beneficiarul nu trebuie să aducă separat fotocopii ale actelor originale: Casa Națională de Pensii Publice arată că instituția le copiază gratuit. Cererea pentru ultima pensie nu este cererea pentru ajutorul de deces, acordat separat în condițiile legii persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile. Nici pensia de urmaș nu reprezintă transferul ultimei pensii: este un drept separat pentru copiii sau soțul supraviețuitor care îndeplinesc condițiile legale.