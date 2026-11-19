Liberty Galați, companie din grupul GFG Alliance deținut de Sanjeev Gupta și familia sa, a anunțat că Laminorul de Țevi Sudate va reporni pe 23 noiembrie 2026. Aproximativ 140 de angajați ai secției vor fi rechemați din șomaj tehnic, după ce combinatul și-a suspendat activitatea la 1 noiembrie.

Rechemarea îi privește pe cei care lucrează pentru acest laminor, nu pe toți salariații combinatului. Liberty nu a anunțat o sumă pe care fiecare dintre ei o va încasa după întoarcere. Separat, compania pregătește plata unor salarii restante pentru perioadele în care situația de muncă a angajaților a fost diferită.

Informarea internă a Liberty indică aproximativ 2.200 de salariați în combinat. Dintre aceștia, circa 140 vor fi implicați în repornirea secției de țevi, programată pentru 23 noiembrie. Nu a fost comunicată o altă dată individuală la care acești angajați trebuie să se prezinte la lucru.

Ce se știe despre salariile celor rechemați

Pentru salariile restante care ar urma să fie plătite prin Fondul de garantare, Liberty a anunțat că va ține seama de situația fiecărui angajat, lună de lună. Calculul va deosebi perioadele în care acesta a lucrat de cele cu săptămână de lucru redusă sau cu activitatea întreruptă temporar, numită șomaj tehnic. Rechemarea la laminor nu stabilește o plată identică pentru toți.

Compania a anunțat că pregătește o cerere de plată pentru lunile mai-octombrie 2026. Aceasta ar completa perioada noiembrie 2025-aprilie 2026, ajungând la 12 luni consecutive. Avansul de 2.500 de lei plătit pentru luna mai va reduce suma restantă a angajaților care l-au primit.

Liberty a spus că va comunica ulterior ce venituri intră în mecanismul de plată, ce venituri sunt excluse, ce rețineri se fac și calendarul viramentelor. La 12 noiembrie, Guvernul a aprobat o modificare pentru ca plata din Fondul de garantare să poată acoperi până la un an, în loc de șase luni. Această schimbare nu reprezintă un anunț că restanțele au fost deja virate.

Comenzile acoperă peste două luni de lucru la laminor

Liberty spune că are comenzi contractate pentru un volum normal de activitate al laminorului timp de peste două luni. Secția va prelucra materia primă adusă de clienți, în loc să cumpere ea materia primă pentru aceste comenzi. Lucrările sunt mici și medii, în general pentru proiecte de infrastructură energetică.

Cele peste două luni arată cât acoperă comenzile existente, nu o dată anunțată pentru repornirea întregului combinat. Laminoarele de tablă groasă și de benzi la cald rămân oprite din cauza costurilor mari ale energiei electrice. Conducerea nu a anunțat rechemarea angajaților acestor secții odată cu personalul laminorului de țevi.

Vânzarea combinatului așteaptă aprobarea instanței

Creditorii au aprobat la 6 noiembrie un plan de reorganizare care prevede vânzarea combinatului și a secției Tubular prin negociere directă. Prețul de pornire anunțat pentru cele două este de 200 de milioane de euro, fără TVA. Acesta este prețul de la care ar începe negocierile, nu o sumă deja încasată de companie.

Planul trebuie aprobat de judecătorul-sindic înainte ca vânzarea să fie lansată public. Anunțul de vânzare va cuprinde condițiile de participare, calendarul și termenul pentru ofertele ferme.