Autoritățile chineze au intervenit direct pentru a opri o tranzacție de aproximativ 2 miliarde de dolari prin care gigantul american Meta urma să preia startup-ul de inteligență artificială Manus. Compania vizată are origini chineze, dar a fost relocată ulterior în Singapore, o mișcare ce pare să nu fi fost suficientă pentru a ocoli vigilența Beijingului.

Ordin direct de la Beijing

Comisia Naţională pentru Dezvoltare şi Reformă (NDRC) din China a transmis luni un comunicat scurt, dar extrem de ferm. În document se precizează că decizia de a interzice investiţia străină în Manus a fost luată în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare. Iar autoritățile au cerut explicit părţilor implicate să retragă tranzacţia.

O mișcare tranșantă.

Un război rece tehnologic

Intervenția nu este deloc surprinzătoare dacă privim contextul mai larg. Tensiunile dintre SUA şi China în domeniul tehnologiilor avansate, în special al inteligenţei artificiale, sunt la cote maxime. Tranzacţia fusese deja analizată atent atât la Beijing, cât și la Washington (unde legislația americană limitează investițiile directe în companii chineze de AI), iar autoritățile chineze încearcă, la rândul lor, să împiedice migrarea firmelor locale către jurisdicţii externe. V-ați fi așteptat la o intervenție atât de directă?

Până la urmă, lucrurile stau destul de complicat pe axa Washington-Beijing.

Ce este, de fapt, Manus?

Manus, fondată iniţial în China, dezvoltă agenţi de inteligenţă artificială capabili să execute sarcini complexe precum cercetare de piaţă, programare sau analiză de date. Compania a atras atenţia industriei după lansarea primului său agent general AI, fiind comparată cu noul val de startup-uri disruptive din domeniu. Și cifrele confirmă acest statut. Startup-ul a anunțat că a depășit pragul de 100 de milioane de dolari venituri recurente anuale încă din decembrie, la doar opt luni de la lansarea produsului, o performanță considerată un record global. În aprilie anul trecut, Manus atrăsese deja o finanţare de 75 de milioane de dolari într-o rundă condusă de fondul american Benchmark.

Strategia „Singapore-washing”, pusă sub semnul întrebării

Intervenţia Beijingului ridică semne de întrebare serioase în rândul fondatorilor de startup-uri şi al investitorilor de capital de risc. Mulți dintre aceștia mizau pe modelul denumit „Singapore-washing”. Cum vine asta? relocarea companiilor din China în Singapore era văzută ca o metodă eficientă pentru a evita restricţiile geopolitice şi de reglementare. Numai că intervenția directă a Beijingului în cazul Manus arată că nu-i chiar așa simplu.