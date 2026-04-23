Compania petrolieră austriacă OMV s-a conformat în cele din urmă noilor reguli privind reducerea prețurilor la benzină, după ce inițial nu le-a implementat complet. Anunțul a venit joi direct de la Autoritatea de reglementare în domeniul energiei din Austria, E-Control, care a intervenit în forță.

Autoritățile austriece au pus piciorul în prag

Totul a pornit după ce Ministerul austriac al Economiei, responsabil de politica energetică, a sesizat E-Control. Motivul? OMV, companie în care chiar statul austriac deține o participație, anunțase săptămâna trecută că a redus prețul la motorină cu mai puțin decât scăderea de 5 eurocenți pe litru cerută de autorități. Dar cum s-a ajuns aici, pe bune?

Noile reguli fac parte dintr-un pachet de măsuri adoptat de guvernul de la Viena pentru a combate creșterea prețurilor la petrol, generată de războiul din Iran. mecanismul prevede ca eventualele venituri suplimentare din TVA, rezultate din prețuri mai mari la pompă, să fie returnate consumatorilor prin taxe mai mici. Iar marjele comercianților, inclusiv cele ale OMV, sunt acum plafonate.

Reducerea de 5 eurocenți, transferată integral la consumator

Ministrul Economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, a fost tranșant și a transmis că reducerea de 5 eurocenți din marjă trebuie să ajungă integral în buzunarul consumatorilor, precizând că acest lucru a fost clarificat de E-Control.

„Acum este clar: cei 5 eurocenţi din reducerea marjei trebuie transferaţi integral, E-Control a precizat acest lucru în mod clar. După discuţii intense cu OMV, acei 5 eurocenţi au fost transferaţi continuu şi integral în ultimele zile. Sunt mulţumit de această clarificare şi de abordarea noastră comună”, a declarat ministrul Wolfgang Hattmannsdorfer, într-un comunicat oficial.

O decizie fără echivoc.

Reacția OMV și contextul scumpirilor

Pusă în fața faptului împlinit, OMV a precizat că a ajuns la o înțelegere cu E-Control privind implementarea regulilor și că, în prezent, le respectă. Compania a subliniat că această clarificare permite, până la urmă, aplicarea consecventă a cerințelor pentru toți jucătorii de pe piață.

Scumpirile recente au fost influențate direct de războiul din Iran, care a dus la creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului. Piețele au reacționat imediat la riscul întreruperii livrărilor din Orientul Mijlociu, mai ales din cauza tensiunilor din zona Strâmtorii Hormuz, o rută strategică pentru comerțul mondial cu petrol. Pe măsură ce țițeiul s-a scumpit, costurile de rafinare și distribuție au crescut, iar presiunea s-a mutat la pompă, afectând întreaga economie.

Pentru piața din România, mișcarea este relevantă, având în vedere că OMV Aktiengesellschaft deține 51,156% din OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, are o participație de 20,698% la aceeași companie, conform datelor de la Bursa de Valori București (BVB).