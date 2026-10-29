Potrivit IPJ Alba, o femeie de 74 de ani din Cugir a reclamat că a pierdut 74.500 de lei după ce, pe 7 și 8 septembrie 2026, a făcut transferuri într-un cont indicat de persoane care îi prezentaseră o investiție la bursă drept cale spre un câștig rapid. Cei care primesc oferte similare pot verifica în registrul public al ASF firma și serviciile de investiții pe care aceasta este autorizată să le ofere.

Dacă transferul a fost deja făcut, banca și Poliția trebuie anunțate imediat, potrivit recomandărilor Asociației Române a Băncilor.

Ce trebuie verificat înainte de transfer

Legea nr. 126/2018 cere autorizație pentru serviciile de investiții. Verificarea începe cu denumirea exactă a firmei în registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Registrul arată și serviciile pe care firma are voie să le ofere.

Nu este suficient ca numele unei firme să apară în registru. Datele ei trebuie comparate cu cele din ofertă și din contract: înscrierea firmei nu dovedește că persoana care cere banii o reprezintă. Un transfer într-un cont comunicat de o persoană neidentificată nu înseamnă că investiția a fost verificată.

Într-un dosar separat din Blaj, IPJ Alba a anunțat pe 22 octombrie 2026 reținerea unui bărbat într-un caz de investiții în care pierderea reclamată depășea 250.000 de lei. Ancheta din Cugir privește alte transferuri și alți autori, încă neidentificați.

Ce faci dacă ai trimis banii

Oprești discuțiile cu persoanele care au cerut banii și nu plătești alte sume pentru retragerea sau recuperarea lor. ASF a avertizat în august 2025 că asemenea cereri pot fi taxe inventate.

Suni imediat banca, folosind numărul ei oficial, și anunți transferul suspect. Întrebi ce măsuri mai sunt posibile pentru plată și pentru protejarea contului.

Sesizezi Poliția și păstrezi ordinele de plată, conversațiile, numerele de telefon și orice alte date primite. Poți semnala oferta și către ASF.

În cazul din Cugir, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului pentru identificarea autorilor și recuperarea banilor.