eMAG a anunțat lansarea oficială a lui iZi, primul agent conversațional de shopping dezvoltat integral în România. Soluția, concepută pentru a ajuta clienții să ia decizii rapide și informate, a fost deja utilizată de 50.000 de persoane într-o etapă de testare. Noul asistent digital este disponibil 24/7 și promite să schimbe experiența de cumpărare online, mutând focusul de la căutare la conversație.

Primele rezultate: 50.000 de utilizatori în faza de testare

Înainte de lansarea pentru publicul larg, iZi a trecut printr-o perioadă de soft launch, în care a fost accesat de 50.000 de utilizatori. Datele inițiale indică un interes ridicat pentru acest tip de interacțiune. Utilizatorii adresează în medie 2,6 întrebări per conversație, iar unul din trei revine să folosească asistentul în săptămâna următoare. Într-o sesiune sunt vizualizate, în medie, 5-6 pagini de produs, iar peste 90% dintre evaluări sunt pozitive, conform standardelor interne ale companiei.

Mai mult, iZi începe să aibă un impact direct în vânzări. Aproximativ 5% dintre utilizatori finalizează comenzi direct din chat.

Pana la urma, cifrele vorbesc de la sine.

De la căutare la conversație

Anunțul oficial subliniază o schimbare de paradigmă în comerțul electronic. Irina Pencea, General Manager eMAG România, Bulgaria și Ungaria, a oferit detalii despre viziunea din spatele proiectului.

„În anul în care eMAG împlinește 25 de ani, lansăm primul agent de shopping conversațional dezvoltat în România. Noi mizăm pe tehnologie pentru a îmbunătăți experiența clienților și investim de mai bine de 10 ani în AI și în produse de infrastructură tech. Prin lansarea iZi, proiect la care am început să lucrăm aproape de un an, suntem la începutul unei schimbări importante, de la ecommerce bazat pe căutare, la ecommerce bazat pe conversație, un model inspirat și din ceea ce înseamnă shoppingul la origine: o conversație care precede o tranzactie. Suntem mândri de echipa eMAG care a adus iZi la viață în mai puțin de un an și vom continua să dezvoltăm noi funcționalități în fiecare lună. Vă invit să actualizați aplicația și să-l puneți la test pe iZi”, a declarat Irina Pencea.

Cum funcționează, mai exact?

V-ați întrebat vreodată cum poate un robot să înțeleagă exact ce căutați? Ei bine, iZi nu este un simplu motor de căutare care returnează o listă de produse. Este un agent conversațional integrat nativ în platforma eMAG, care înțelege nevoia clientului, compară opțiuni și construiește recomandări relevante și argumentate.

Atuul său este că înțelege intenția, chiar și când aceasta nu este exprimată tehnic. Pentru a genera recomandări, iZi combină simultan trei variabile: analiza produselor disponibile, nevoia exprimată de utilizator și context adițional de pe web. În timp real, asistentul consultă și surse externe (precum site-uri independente de review-uri) pentru a oferi informații complete. are acces la întreaga selecție de produse, citește review-urile, procesează conversația și recomandă cele mai bune opțiuni.

Unde excelează noul asistent AI

Iar asistentul de shopping a demonstrat deja că oferă un sprijin real în anumite categorii. Este extrem de apreciat în special în zonele cu produse tehnice, cu multe specificații, cum ar fi Electro și Auto. Aici, clienții caută de regulă ajutor comparabil cu cel oferit de un consultant dintr-un magazin fizic.

Numai ca utilitatea sa nu se oprește aici. O altă categorie în care utilizarea este în creștere este Beauty, unde alegerea produsului potrivit depinde de nevoi personale și de informații care depășesc conținutul paginii de produs, cum ar fi particularitățile unui anumit tip de piele.