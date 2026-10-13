Litasco, acționarul majoritar al Petrotel Lukoil, a impus prin vot numirea directorului comercial Eugene Maniakhine ca administrator special, deși creanța sa de 1,182 miliarde lei, circa 80% din totalul datoriilor admise în insolvență, este subordonată. Controlul asupra votului acționarilor coexistă astfel cu ultima poziție la recuperarea banilor.

În tabelul preliminar, suma datorată Litasco este înscrisă drept creanță chirografară, adică fără o garanție care să îi acorde prioritate, potrivit Profit.ro. Calitatea de acționar face ca, potrivit Legii insolvenței, aceasta să fie subordonată și să ocupe locul al zecelea, ultimul, în ordinea de plată a datoriilor companiei.

Valoarea înscrisă pentru trader este echivalentă cu 225,548 milioane euro. Totalul creanțelor admise, adică al sumelor acceptate în procedură pentru recuperare, ajunge la 1,478 miliarde lei.

Firmele care au lucrat la revizie au de recuperat zeci de milioane de lei

Restul creanțelor admise însumează 295,8 milioane lei. Cele mai mari datorii către firme care au executat lucrări sau au prestat servicii în timpul reviziei rafinăriei sunt:

Web Partner Industries: 43,2 milioane lei;

Industrial Montaj: 38,4 milioane lei;

Carpați Com: 27,5 milioane lei;

TIAB SA: 26,2 milioane lei;

Turboenergy Power Chișinău Sucursala București: 23,5 milioane lei;

Spoting SA: 18,1 milioane lei;

Walter Tosto WTB: 16,5 milioane lei;

IMUC SRL: 13,5 milioane lei;

TUV Austria Romania: 12,8 milioane lei;

Naiad Water Solutions: peste 11 milioane lei;

COMES SA: 10,4 milioane lei.

Banca de stat Exim Banca Românească are o creanță de 28,2 milioane lei, admisă sub condiție suspensivă, fără drept de vot. Aceasta este garantată integral cu depozite constituite de Petrotel Lukoil drept garanție.

ANAF figurează în tabelul preliminar cu circa 2,5 milioane lei. Înscrierea este supusă unei condiții rezolutorii, legate de aprobarea decontului de taxă pe valoarea adăugată (TVA) solicitat la rambursare.

Litasco a ales administratorul special prin participația deținută

Trader de țiței și mărfuri înregistrat în Elveția și parte a grupului rus Lukoil, sancționat de Statele Unite, Litasco deține 99,7676% din capitalul Petrotel Lukoil. Ceilalți 10.731 de acționari dețin împreună 0,2324%, reprezentând 515.021 de acțiuni.

Maniakhine, cetățean rus și elvețian, a fost desemnat în ședința adunării generale a acționarilor (AGA). La vot a participat și acționarul minoritar Ilie-Dumitru Muntean, deținător a 5.680 de acțiuni.

Opțiunea acestuia și obiecția față de candidatul susținut de Litasco au fost consemnate în procesul-verbal al ședinței AGA Petrotel Lukoil: „Dl. Muntean Ilie Dumitru își exprimă votul în sensul: «desemnării SC Dinamic Plus SRL, societate la care dețin funcția de administrator și nu este creditor în cadrul procedurii. Menționez că nu sunt de acord cu numirea d-lui Maniakhine Eugene întrucât a deținut o funcție la Lukoil și apreciez că există conflict de interese ținând cont că Litasco are de recuperat aproximativ 254 milioane de dolari în cadrul insolvenței»”.

Dinamic Plus SRL este o agenție imobiliară din Sibiu, la care Muntean are și calitatea de asociat unic.

Petrotel a fost listată la Bursa de Valori București între 1996 și 2004. Lukoil a preluat pachetul majoritar în 1998.

Administratorul judiciar atribuie oprirea activității modului de aplicare a licențelor

Petrotel Lukoil a intrat în insolvență la cererea proprie pe 26 august, exprimându-și intenția de reorganizare. În documentul procedurii, administratorul judiciar descrie un blocaj al tranzacțiilor necesare funcționării rafinăriei, în perioada acoperită de licențele generale americane.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) gestionează sancțiunile economice ale administrației federale americane. Licențele generale succesive emise de instituție urmăreau să permită menținerea operațiunilor activelor Lukoil din afara Rusiei până la vânzarea lor, în condițiile sancțiunilor.

Despre cauza blocajului, administratorul judiciar al Petrotel Lukoil afirmă într-un document al procedurii de insolvență: „Cauza nu a fost o interdicție expresă în textul licențelor, ci interpretarea restrictivă aplicată de băncile, autoritățile și contrapărțile din România”.

Potrivit acestuia, băncile, autoritățile și partenerii de afaceri din România ar fi tratat licențele ca permițând doar conservarea pasivă și intervenții izolate de întreținere. Plățile către furnizori, achizițiile de bunuri și servicii esențiale, angajarea contractorilor, suportul tehnic, logistica, utilitățile, serviciile operaționale și alte tranzacții de rutină indispensabile ar fi fost considerate în afara activităților autorizate.

Administratorul susține că păstrarea integrității, siguranței și valorii economice a rafinăriei necesită un flux constant de servicii, plăți, aprovizionări și intervenții tehnice. Limitarea acestor activități ar fi dus la dezactivarea progresivă a instalației, până la oprire.

În evaluarea sa, formularea licenței generale GL 131C, deși teoretic funcțională, nu oferea băncilor suficientă certitudine pentru procesarea tranzacțiilor necesare. Fiecare etapă de aprovizionare presupune o tranzacție, un contract și o autorizare neechivocă.

Documentul dă ca exemple plăți pentru taxe de nominalizare a navei sau servicii feroviare de manevră. Banca verifică autorizarea plății concrete, în baza contractului concret și către partenerul respectiv. Dacă autorizarea nu este neechivocă, plata este refuzată, iar întregul proces se oprește, chiar dacă alte etape sunt permise tehnic.

Conform administratorului judiciar, rafinăria reprezintă aproximativ 30% din capacitatea internă de procesare a României și a rămas complet inactivă peste șapte luni. Acesta afirmă că echipamentele erau întreținute, în stare operațională și pregătite pentru repornire, iar fiecare lună de inactivitate însemna capacitate de procesare pierdută și pierderi directe de venit.

Obstacolul identificat în document este absența unui cadru care să permită neechivoc achiziția, procesarea și comercializarea în baza unor contracte noi cu terți independenți.

În privința demersului pentru reluarea activității, administratorul judiciar precizează în același document: „După deschiderea procedurii, ținând seama de intenția vădită a debitoarei privitoare la reorganizarea activității și redeschiderea rafinăriei, am adresat OFAC o înștiințare cu privire la deschiderea procedurii și intenția administratorului judiciar de a susține demersul debitoarei pentru a obține licența necesară repornirii activității”.