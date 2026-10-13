Potrivit articolului publicat de Cristian Dogaru pe Conso, persoanele care economisesc prin TEZAUR pot obține în emisiunea din octombrie 2026 dobânzi anuale între 6,5% și 7,5%, în funcție de perioada investiției. Subscrierile pentru titlurile în lei se desfășoară între 5 octombrie și 6 noiembrie 2026, prin unitățile Trezoreriei și sediile Poștei Române.

Veniturile din titlurile TEZAUR sunt neimpozabile, conform Ministerul Finanțelor. Dobânda se plătește anual, la datele stabilite în prospectul emisiunii, documentul care cuprinde condițiile acesteia.

Dobânda crește odată cu perioada investiției

Comparația pe aceleași scadențe arată ce oferă emisiunea din octombrie față de cele două intervale anterioare de subscriere:

La 1 an, dobânda anuală este de 6,5% în octombrie, față de 6,20% pentru emisiunea din 7 septembrie până la 2 octombrie 2026 și 6,25% pentru cea din 6 iulie până la 7 august 2026.

La 3 ani, dobânda anuală este de 7% în octombrie, față de 6,75% în fiecare dintre cele două emisiuni anterioare.

La 5 ani, dobânda anuală este de 7,5% în octombrie, față de 7,15% în fiecare dintre cele două emisiuni anterioare.

Față de emisiunea din septembrie, majorările sunt cuprinse între 0,25 și 0,35 puncte procentuale. Punctele procentuale exprimă diferența dintre două rate ale dobânzii, nu creșterea procentuală a sumei investite.

Anularea subscrierii are un termen distinct

Regulile programului descrise în anunțul oficial pentru emisiunea din iulie prevăd că un investitor poate face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni. Anularea unei subscrieri deja efectuate este posibilă numai în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Titlurile TEZAUR sunt transferabile și pot fi răscumpărate în avans. Răscumpărarea înainte de scadență este o operațiune distinctă de anularea subscrierii.

Pentru ediția din iulie, erau eligibile persoanele fizice care împliniseră 18 ani la data subscrierii. Valoarea nominală a unui titlu era de 1 leu, iar emisiunea era dematerializată, adică fără titluri tipărite pe hârtie.

Prospectul și eventualele modificări ale acestuia sunt publicate în secțiunea oficială Titluri de stat TEZAUR și la Poșta Română. Datele de plată a dobânzii se verifică în prospectul emisiunii în care se face investiția.

Termenele pentru canalele online aparțin fiecărei emisiuni

În ediția deja încheiată din iulie, toate canalele de subscriere s-au deschis pe 6 iulie 2026, dar au avut date diferite de închidere. Prin platforma Ghișeul.ro, cumpărarea titlurilor a fost disponibilă până pe 5 august, iar online, pentru persoanele fizice înregistrate în SPV, până pe 6 august.

La sediile Trezoreriei, termenul a fost 7 august. Prin subunitățile Poștei Române, subscrierile s-au încheiat pe 6 august în mediul urban și pe 5 august în mediul rural. Aceste date se referă exclusiv la oferta din iulie-august 2026.

Canalul online pentru titlurile lansate prin Trezorerie permitea deschiderea unui cont de subscriere pe numele investitorului la unitatea selectată, cumpărarea titlurilor și virarea sumelor din acel cont către un cont bancar.

Achiziția prin Ghișeul.ro a fost introdusă în martie 2025 pentru cetățenii români care au cont pe platformă și dețin un card de debit.

Transferul din contul TEZAUR presupune deducerea unui comision

Pentru mutarea banilor din contul de subscriere în contul bancar personal, ghidul oficial indică folosirea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME). Procedura cuprinde următorii pași:

Formularul se descarcă din secțiunea Tezaur Online a site-ului ministerului și se deschide exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.

Se completează datele de identificare cerute, respectiv CNP-ul, și IBAN-ul contului bancar destinatar.

Din suma totală de transferat se deduce comisionul: 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari.

Documentul electronic inteligent se validează și se salvează.

Formularul se încarcă în contul SPV, folosind butonul „Depunere formulare”.

Ghidul nu indică un termen calendaristic pentru procesarea transferului. După încărcarea cu succes a documentului, acesta prevede procesarea transferului în cel mai scurt timp posibil.

Vânzarea titlurilor Fidelis înainte de scadență implică riscul de preț

La Fidelis, titlurile din emisiuni anterioare pot fi cumpărate de la bursă și revândute înainte de maturitate. Pentru o investiție cu scadență lungă, dobânda anuală trebuie privită separat de prețul la care titlul poate fi vândut.

În septembrie 2026, dobânzile Fidelis în lei erau de 6,3% la 2 ani, respectiv 7,3% pentru donatori la aceeași scadență, de 6,9% la 4 ani și de 7,5% la 10 ani. Pentru titlurile în euro, nivelurile erau de 4% la 3 ani, respectiv 5% pentru donatori, și de 6,3% la 10 ani.

Majorările ulterioare ale dobânzilor au fost de 0,25-0,3 puncte procentuale pentru emisiunile în lei și de 0,3-0,5 puncte procentuale pentru cele în euro. Inflația anualizată din august 2026 coborâse la 6,2%, de la 8,2%. În analiza publicată pe Conso, Cristian Dogaru pune creșterea dobânzilor în lei mai degrabă pe seama cererii și ofertei din piață decât a inflației. Pentru euro, autorul leagă majorările, mai ample decât cele în lei, și de deprecierea recentă a cursului, pe fondul scăderii rezervelor BNR în septembrie 2026 și al evoluției dezamăgitoare a ISD-urilor în trimestrul al doilea.

Cristian Dogaru apreciază că băncile ar putea urma tendința de creștere a dobânzilor, semnalată deja la depozitele în euro. Diferența față de dobânzile emisiunilor Fidelis rămânea însă apreciabilă. Depozitele bancare sunt garantate până la echivalentul a 100.000 euro, iar titlurile de stat, de către statul emitent.

Pentru titlurile Fidelis cumpărate cu scadența la 10 ani și vândute după un an, creșterea randamentelor cerute de piață poate reduce cotațiile. În acest scenariu, suma investită inițial poate fi afectată înainte de încasarea dobânzilor de 6-7%.

Fondurile atrase prin TEZAUR sunt utilizate de stat pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.