Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii liderului pieței de bricolaj Dedeman, își consolidază prezența pe piața imobiliară din Transilvania printr-o nouă achiziție strategică. Aceștia au cumpărat un teren cu o suprafață de aproximativ 6,5 hectare situat în proximitatea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca.

Detaliile tranzactiei si planurile pentru zona comerciala

Preluarea activului s-a realizat prin achiziția companiei românești Maes Capital Construct, entitate deținută anterior de grupul luxemburghez Jost Group, controlat de familia milionarului belgian Roland Jost. Proprietatea vizată este amplasată strategic pe centura Apahida-Vâlcele, în imediata vecinătate a Aerodromului Dezmir. Intenția clară a investitorilor este dezvoltarea unui nou magazin de materiale de construcții, alături de o galerie comercială extinsă.

Modelul de business propus nu este unul nou.

Concret, dezvoltatorul vizează o structură similară cu proiectele comerciale deja funcționale în Blejoi și Focșani. Acolo, spațiile comerciale integrează retaileri precum Farmacia Tei și Bebe Tei (afaceri în care frații Pavăl dețin deja un pachet de 30% din acțiuni). Iar această sinergie între segmentul de bricolaj și cel farmaceutic generează un trafic constant de clienți, optimizând randamentul investițional pe metru pătrat pentru suprafața dezvoltată.

Stadiul actual al proiectului si strategia de expansiune

Cum se raportează managementul la acest nou pol de dezvoltare? Reprezentanții companiei au confirmat demersurile oficiale, deși subliniază faza incipientă a documentațiilor de urbanism.

„În acest moment, proiectul la care faceți referire se află într-o etapă preliminară, în care analizăm și studiem din punct de vedere urbanistic terenul din Dezmir”, au transmis reprezentanții Dedeman, conform informațiilor publicate de Capital la începutul săptămânii.

Retailerul operează deja un magazin în Cluj, situat în cartierul Dâmbul Rotund. Însă planurile pentru acest județ sunt mult mai ample. În 2025, frații Pavăl au realizat o altă achiziție de calibru în oraș, preluând de la omul de afaceri Dorin Bob galeria comercială care a găzduit fostul magazin Cora (transformat ulterior în Carrefour). Acest spațiu, amplasat lângă mallul Vivo! Cluj-Napoca, ar putea fi demolat în viitor pentru a face loc unui nou format de magazin Dedeman.

Ce înseamnă concret această evoluție pentru deciziile dvs. De business din zona de logistică și retail? Înseamnă o presiune concurențială crescută, dar și un potențial hub comercial care va reconfigura traficul de consumatori din zona metropolitană a Clujului.

Această mutare face parte dintr-o strategie de diversificare masivă. După consolidarea poziției de cea mai mare companie antreprenorială din România, acționarii au direcționat aproximativ un miliard de euro către sectorul imobiliar. Printre mutările majore se numără achiziționarea rețelei de hypermarketuri franceze Carrefour România de către Pavăl Holding, o tranzacție de anvergură susținută și printr-un credit de 400 de milioane de euro acordat de Banca Transilvania.

Istoricul controversat al vanzatorului belgian

Dincolo de cifrele tranzacției imobiliare, contrapartea din acest deal are un istoric de business complex. Jost Group desfășoară afaceri în Cluj în domeniul logisticii și transportului. Numai că, în anul 2017, Roland Jost (pe atunci CEO al grupului) a ajuns în atenția autorităților belgiene, fiind investigat pentru posibile fapte de trafic de persoane și încălcări ale legislației sociale. Ancheta a vizat acuzații grave, potrivit cărora compania ar fi folosit timp de ani de zile șoferi din România și Slovacia, eludând astfel legislația socială.

Patru manageri ai companiei, inclusiv Roland Jost, au fost plasați în arest preventiv pentru o perioadă de o lună la momentul respectiv. Finalitatea juridică (anunțată în ianuarie 2023) s-a tradus printr-o condamnare la 18 luni de închisoare cu suspendare și plata unei amenzi în valoare de 4,8 milioane de euro pentru omul de afaceri belgian. Ulterior acestei decizii, antreprenorul a renunțat la funcția de CEO, păstrând doar poziția de președinte al consiliului de administrație.

În ciuda acestui parcurs judiciar, baza de capital a vânzătorului rămâne una extrem de solidă. Familia Jost ocupă în prezent poziția 212 în clasamentul celor mai bogați belgieni, cu active financiare și imobiliare estimate la peste 127 de milioane de euro, potrivit datelor agregate de publicația De Rijkste Belgen.