Guvernul extinde ajutorul pentru motorină cu 650 de milioane de lei pentru transportatori

Guvernul a aprobat prelungirea schemei de ajutor de stat pentru transportatori, o măsură menită să compenseze creșterea prețului la motorină. Peste 6.200 de operatori economici vor beneficia de un buget total de peste 650 de milioane de lei, bani care vor fi acordați pentru motorina achiziționată până la 31 decembrie 2026.

De ce a fost necesară prelungirea

Decizia Executivului are în vedere continuarea sprijinului pentru mediul de afaceri, puternic afectat de scumpirile la carburanți. Scopul declarat este de a ajuta firmele de transport să absoarbă mai ușor șocul fluctuațiilor de preț, menținând astfel competitivitatea operatorilor români pe piață. Iar prin această măsură se urmărește și asigurarea continuității serviciilor de transport, vitale pentru întreaga economie, dar și limitarea efectelor negative venite din volatilitatea piețelor internaționale de energie.

Cum se vor acorda banii

Compensarea se va acorda sub formă de grant, eșalonat, în funcție de perioada de achiziție a motorinei. E drept că sumele variază, așa că hai să vedem exact cum arată calendarul:

pentru motorina achiziționată în intervalul 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025, compensația este de 40 de bani pe litru ;

; pentru motorina achiziționată în intervalul 1 ianuarie 2026 – 31 martie 2026, sprijinul crește la 65 de bani pe litru ;

; pentru motorina achiziționată în intervalul 1 aprilie 2026 – 31 decembrie 2026, ajutorul ajunge la 85 de bani pe litru.

Suplimentar, pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026, documentele oficiale menționează și o valoare de 1.954,29 lei la 1.000 de litri.

Condiții și aspecte birocratice

Dar cum vor ajunge banii la firme, pe bune? Procedura implică deschiderea unui cont special la Trezorerie, dedicat subvențiilor și transferurilor, prin care se vor efectua plățile. Întregul proces se va derula până la data de 30 aprilie 2027.

Plățile se fac din bugetul Ministerului Finanțelor.

Mai mult, Ministerul Finanțelor și Ministerul Transporturilor vor analiza trimestrial condițiile pieței și contextul economic, având posibilitatea de a modifica valoarea ajutorului de stat (o flexibilitate necesară în vremuri incerte). Este important de știut că cererile care se aflau deja în curs de analiză la momentul aprobării acestei hotărâri se vor soluționa conform regulilor vechi.

O schimbare de nuanță în terminologie

O modificare tehnică, dar relevantă, a fost operată și la nivelul denumirii oficiale a schemei. Sintagma „compensarea creşterii accizei la motorină” din Hotărârea de Guvern anterioară (nr. 1094/2025) a fost înlocuită cu o formulare mai precisă. Acum, denumirea oficială este „compensarea creşterii preţului la motorină prin compensarea parţială a accizei”.