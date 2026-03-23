Clienții magazinului online H&M din România pot de acum să își plătească cumpărăturile în rate, fără dobândă, dacă plata este efectuată la timp. Gigantul suedez de fashion a extins parteneriatul cu banca digitală Klarna și pe piața locală, alături de Ungaria, oferind astfel mai multă flexibilitate la plată.

Cum funcționează noul sistem

lucrurile sunt destul de simple pentru oricine face cumpărături online. În funcție de eligibilitate, clienții pot alege între plata integrală cu Klarna, plata în 30 de zile sau, opțiunea cea mai așteptată, plata în trei rate egale, fără dobândă. Toate costurile sunt afișate clar înainte de finalizarea comenzii, pentru a evita surprizele neplăcute. Mai mult, aplicația Klarna permite utilizatorilor să ajusteze data scadenței și chiar să facă rambursări anticipate.

Un pas firesc pentru Klarna

Extinderea parteneriatului în România și Ungaria este văzută ca o mișcare logică de către reprezentanții băncii digitale. „Suntem încântați să extindem parteneriatul cu H&M și să aducem consumatorilor din România și Ungaria alternative moderne, digitale și transparente pentru gestionarea plăților. Colaborăm cu H&M de mulți ani, iar extinderea în aceste două piețe reprezintă un pas firesc în dezvoltarea și consolidarea prezenței noastre în regiune”, declară Loredana Pipoș-Lupescu, Country Manager România la Klarna.

Iar logica din spate este susținută de cifre. „Observăm o adopție tot mai puternică a plăților digitale în aceste piețe și ne propunem să le oferim consumatorilor opțiuni clare și ușor de gestionat, iar pentru retaileri, un proces de plată care reduce fricțiunea și susține conversia”, a adăugat aceasta.

Viziunea H&M

retailerului, decizia se aliniază cu strategia de a face moda cât mai accesibilă. V-ați gândit vreodată cum un mic detaliu la plată poate schimba experiența de cumpărare? Ei bine, se pare că H&M a făcut-o. „La H&M, ne propunem să facem moda accesibilă pentru cât mai mulți oameni, oferind o experiență de cumpărături convenabilă, relevantă și interesantă. Prin extinderea parteneriatului nostru cu Klarna, le oferim clienților din România și Ungaria o modalitate modernă de a face cumpărături, cu soluții de plată flexibile”, spune și Katarzyna Skrzeczynska, Head of Customer Activation and Marketing pentru H&M Europa de Est.

Cifrele din spatele parteneriatului

Numai că dincolo de declarații, cifrele arată dimensiunea reală a operațiunii. De la lansarea pe piața din România în iunie 2023, Klarna a depășit deja 500.000 de utilizatori activi și colaborează cu peste 1.500 de comercianți locali. La nivel global, lucrurile stau și mai puternic. Banca digitală (care e mai mult decât un simplu procesator de plăți) operează într-o rețea de peste 118 milioane de consumatori activi și 1 milion de parteneri în retail, procesând peste 3,4 milioane de tranzacții în fiecare zi. Klarna este prezentă în 45 de piețe, cu un volum total de tranzacții de 128 de miliarde de dolari în ultimele 12 luni.

Serviciul este disponibil celor care fac achizițiile online.